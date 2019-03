Bundesbürger sehen Vorteile in der Telemedizin

1.3.2019 – Krankenversicherte akzeptieren telemedizinische Angebote. Gerade die jüngere Generation würde sich gerne den Besuch beim Arzt sparen und auf die neuen Offerten zugreifen. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Nürnberger Krankenversicherung.

Jeder zweite Bundesbürger steht telemedizinischen Angeboten per Telefon, Chat oder Videochat offen gegenüber und würde diese Angebote auch nutzen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Januar der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Nürnberger Krankenversicherung AG unter 2.033 Verbrauchern ab 18 Jahren.

Die Bereitschaft, eine telemedizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen, ist stark vom Alter abhängig. Bei den 18- bis 34-Jährigen lehnen nur 28 Prozent eine fernmedizinische Beratung grundsätzlich ab. Bei den Befragten ab 55 Jahren waren es dagegen 42 Prozent.

Entsprechend würde sich die ältere Generation bei gesundheitlichen Problemen sofort an einen Arzt wenden (59 Prozent), während zum Beispiel 43 Prozent der 25- bis 34-Jährigen das Internet als erste Informationsquelle nennen.

(Bild: Nürnberger Krankenversicherung)

Arztbesuch mit Hindernissen

Häufigstes Hindernis bei regulären Arztbesuchen sind in allen Altersgruppen lange Wartezeiten (45 Prozent), gefolgt von Öffnungszeiten, die sich schwer mit den Arbeitszeiten vereinbaren lassen (24 Prozent). Um die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer sorgen sich 22 Prozent.

Die telemedizinische Behandlung stufen die Befragten als unproblematisch ein. Auf die Frage nach den Risiken gaben 23 Prozent die Gefahr von Fehldiagnosen an. Das Thema Datensicherheit spielt keine große Rolle: Nur sieben Prozent haben Bedenken wegen Datenschutzgefahren oder Datendiebstahl.

Dass ein Großteil der Verbraucher Chancen durch die Digitalisierung zu einer besseren medizinischen Versorgung sieht, belegen auch andere Umfragen (VersicherungsJournal 20.9.2018, 29.5.2018). Ärzte und Apotheker sehen die Möglichkeiten der Telematik allerdings immer noch skeptisch (VersicherungsJournal 30.8.2018).

Telemedizin als Ersatz für den Hausarzt

Telemedizin-Befürworter würden vor allem in der Allgemeinmedizin von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen (76 Prozent). Bei den Fachrichtungen lagen Psychologie und Psychiatrie auf dem ersten Platz, immerhin 32 Prozent sehen telemedizinische Behandlungen hier als denkbare Alternative.

Von den Befragten, die Telemedizin generell in Betracht ziehen, würden sich mehr als zwei Drittel gerne den Weg zum Arzt bei Rezeptverlängerungen sparen. Aber auch Vorsorge- und Beratungsgespräche können sich 56 Prozent per Fernbehandlung vorstellen.

Nürnberger kooperiert mit Teleclinic

„Die Umfrage macht deutlich, dass die Bevölkerung Telemedizin annimmt und sie sich Schritt für Schritt in der Gesellschaft etabliert“, so Christian Barton, Vorstand der Nürnberger Krankenversicherung. Das Unternehmen bietet seinen Krankenversicherten im Rahmen einer Kooperation mit Teleclinic GmbH seit Januar telemedizinische Services an (VersicherungsJournal 8.1.2019).

An dem Dienstleister sind private Anbieter wie die Arag Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G. und der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. beteiligt (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.5.2018). Neben diesen drei Gesellschaften bietet auch die Gothaer Krankenversicherung AG Fernbehandlungen über Teleclinic an (VersicherungsJournal 29.10.2018).