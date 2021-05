BU-Leistungspraxis: Worauf es aus Kundensicht ankommt

11.5.2021 – Wenn der Ernstfall eintrifft, kommt es auf eine schnelle und individuelle Leistungsregulierung durch den jeweiligen Anbieter von Berufsunfähigkeits-Policen an. Das gaben Versicherte in einer Umfrage der Assekurata Solutions an. Sie sehen auch Mängel in der Kommunikation gegenüber dem Antragssteller.

Die Assekurata Solutions GmbH hat in einer Umfrage 500 Inhaber einer selbstständigen Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung zu ihren Erwartungen und Anforderungen an die jeweiligen Anbieter befragt.

Was die Kunden, die noch keinen Antrag gestellt und entsprechend keine Erfahrung mit der Regulierungspraxis haben, im Leistungsfall von ihrem Anbieter erwarten, haben die Analysten im ersten Teil ihrer Befragung ermittelt (VersicherungsJournal 6.5.2021).

Wo Betroffene, die bereits einen Antrag auf eine Regulierung gestellt haben, Verbesserungsbedarf sehen, hat das Unternehmen im zweiten Teil abgefragt. Die erste Priorität hatte mit deutlichem Abstand für die Versicherungsnehmer eine schnelle Bearbeitung und zügige Entscheidung über ihren Antrag.

Umfrage zur Leistungspraxis bei BU-Versicherten (Bild: Assekurata)

Schnelle Bearbeitung nur in jedem zweiten Fall

Rund 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Leistungsfall-Bearbeitung insgesamt zu lange hingezogen habe. Die Versicherer konnten bei nahezu jedem zweiten Kunden die Anforderungen an eine schnelle Bearbeitung nicht erfüllen, so das Analysehaus.

„Dieser deutliche Gap zwischen Erwartungshaltung und Erfüllungsgrad kann zwei Ursachen haben. Entweder hat sich die Leistungsprüfung tatsächlich unnötig in die Länge gezogen oder aber es gelingt den Versicherern nicht, dem Antragsteller, die Komplexität des Prozesses transparent darzulegen.“ Das schreibt Juliane Löffler, Senior-Analystin bei Assekurata Solutions, in einem Blog-Beitrag.

Ersteres würde einen Handlungsbedarf bei den Prozessen offenbaren, der zweite Punkt richte sich an die Kommunikationsstrategie mit betroffenen Versicherungsnehmern.

Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation

Knapp 35 Prozent der Befragten hätten sich in ihrem Fall die Betreuung durch einen festen Ansprechpartner gewünscht. Und rund 26 Prozent sehen Verbesserungsbedarf bei der Informationspolitik des Versicherers. Sie hätten sich regelmäßige Meldungen zum aktuellen Bearbeitungsstand ihres Antrags erhofft.

„Unsere Untersuchung zeigt, dass immerhin jeder Vierte eine solche Zwischenstandmeldung vermisst hat. Dabei erhält der Antragsteller hierüber nicht nur einen besseren Einblick in den Prüfprozess, sondern der Versicherer gibt dem Kunden auch die Möglichkeit, den Gesamtprozess aktiv mitzugestalten“, findet die Assekurata-Analystin.

Vor allem die Anforderung von ärztlichen Unterlagen koste Zeit, weil der behandelnde Arzt nicht immer zeitnah auf die Anfrage reagiere. Hier sei es in der Praxis hilfreich, wenn der Antragsteller noch mal einen Termin beim jeweiligen Mediziner vereinbaren könne.

Als Knackpunkt in der Leistungspraxis nennt Löffler „eine transparente Aufklärung zum Ablauf der Leistungsbearbeitung sowie den benötigten Informationen direkt zu Beginn des Prozesses“. Diese Art der Kommunikation wirke sich positiv auf die gesamte Bearbeitungszeit aus.

Weitere Auswertungen zur Berufsunfähigkeits-Versicherung

Studien zur Leistungspraxis in der BU-Versicherung hat zuletzt die Franke und Bornberg GmbH (7.8.2020) durchgeführt. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen ausgewählte Zahlen zur Schadenabwicklung in dieser Sparte (25.9.2020, 22.4.2020, 18.11.2019, 7.6.2019, 26.11.2018).

Aspekte unter anderem zur Schadenregulierung in der BU-Versicherung hat im Frühjahr die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. analysiert. Befragt wurden dazu im Rahmen einer sogenannten Qualitätsumfrage die rund 3.200 Vema-Partnerbetriebe (20.7.2020, 1.7.2020).

Welche Versicherer aus Kundensicht zur Spitzengruppe in der BU-Leistungspraxis gehören, hat die Servicevalue GmbH untersucht (26.1.2021).