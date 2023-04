Brüssel vertagt Entscheidung zum Provisionsverbot

28.4.2023 – Nach Angaben des Berufsverbandes AfW wird die EU-Kommission erst am 24. Mai bekanntgeben, wie sie zu einem Provisionsverbot beim Vertrieb von Finanzprodukten steht. Das sei aber kein Zeichen für eine Änderung der Position der Behörde. Unterdessen kämpfen die Interessenverbände weiter für eine Lösung in ihrem Sinne.

Die EU-Kommission hat den Termin verschoben, an dem sie sich mit der Retail Investment Strategy beschäftigt, und damit die Bekanntgabe, welche Strategie sie in Bezug auf das Provisionsverbot anstrebt. Dies meldet Cash.online am Donnerstag und beruft sich dabei auf Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Das bedeute aber nicht, dass sich inhaltlich irgendetwas „entschärfen“ würde, wird Rottenbacher zitiert. Nur der Termin der Veröffentlichung sei verschoben worden. Ursprünglich sollte die Mitteilung am 3. Mai erfolgen. Als neuer Termin ist jetzt der 24. Mai vorgesehen.

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

Offener Brief

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten verschiedene Akteure und Interessensverbände nochmals für oder gegen ein Fortbestehen einer Anlageberatung auf Provisionsbasis getrommelt (VersicherungsJournal 24.3.2023).

So verfasste die Zielke Research Consult GmbH zusammen mit der Defino Institut für Finanznorm AG und der Going Public! Akademie für Finanzberatung AG einen offenen Brief (31.3.2023).

Darin sprachen sich die Autoren gegen ein Provisionsverbot für Finanzdienstleister aus. Sie kritisierten, dass anderenfalls verbraucherschützende Errungenschaften verloren gehen und Geringverdiener weniger in die Altersvorsorge investieren würden. Zudem sei der Green Deal gefährdet. Es seien ausreichend Normen vorhanden, um Fehlanreize zu vermeiden.

Auch Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski und Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler haben sich in einem offenen Brief zu Wort gemeldet (Medienspiegel 27.4.2023).

Wissenschaftler mit gegenteiliger Meinung

Demgegenüber kamen drei Regensburger Finanzwissenschaftlern in einer Studie zu dem Schluss, dass Provisionen für die Vermittlung von Anlageprodukten Anleger viel Geld kosten und ihr Vermögen erheblich schmälern (Medienspiegel 12.4.2023).

Eine Untersuchung der Universität Regensburg beleuchtete die Auswirkungen auf das Vermögen privater Haushalte. Quintessenz war, dass ein Provisionsverbot den Wohlstand der Bevölkerung erhöht (Medienspiegel 18.4.2023).

Kleine Anfrage

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legte der Bundesregierung in einer „Kleinen Anfrage“ 34 Fragen zum drohenden EU-Verbot vor und machte gleichzeitig ihre Position zum Vorhaben deutlich (17.3.2023).

„Ein Verbot von Provisionsberatungen würde […] zu sozialpolitischen Verwerfungen führen, da sich […] vor allem Verbraucher mit niedrigen Sparraten und Menschen im Niedriglohnsektor kaum noch beraten lassen werden und sie damit in Zeiten steigender Preise und hoher Inflation von ergänzenden Alters- und Rentenprodukten für ihre Altersvorsorge abgeschnitten wären“, so die Unionspolitiker.

Da Honorarberater in der Regel nach Zeitaufwand abrechnen würden, stünden die realistisch erzielbaren Renditen in keinem sinnvollen Verhältnis zum Honorar einer Beratung. Außerdem seien laut einer Studie der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft 74 Prozent aller Kunden überhaupt nicht zur Zahlung eines Honorars bereit.

Schreiben an von der Leyen

Zuletzt hatten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) in einem gemeinsamen Brief EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgerufen, das Vorhaben zu stoppen.

„Wir sind der Meinung, dass ein Provisionsverbot nicht verhältnismäßig wäre und die Besonderheiten und / oder Unterschiede zwischen den verschiedenen EU-Märkten und Anlageprodukten nicht berücksichtigen würde. Ein solches Verbot würde für viele Verbraucher – insbesondere für kleinere Sparer – eine Beratungslücke schaffen“, heißt es darin.

Schließlich sei insbesondere in Deutschland die Provisionsvermittlung seit vielen Jahrzehnten etabliert, wohingegen die Honorarberatung bisher nicht angenommen werde.

Aus wirtschaftlicher Sicht sollte es kein alleiniges Vergütungssystem geben. Denn gerade die Koexistenz verschiedener Systeme beinhalte eine Freiheit für Verbraucher, sich auf transparenter Basis zu entscheiden, welchem sie den Vorzug geben. Diese Wahlfreit garantiere wettbewerbsfähige, effiziente und dynamische Märkte zum Wohle der Verbraucher, äußerten sich BVK und BDVM.