Brexit: Was Touristen zum Versicherungsschutz wissen sollten

3.2.2020 – Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU) ändert sich für privat und gesetzlich krankenversicherte Urlauber nicht viel. Komplizierter sieht es für Versicherte aus, die jetzt einen Umzug planen.

WERBUNG

Am 29. Januar stimmten die 27 EU-Mitgliedsstaaten dem mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Austrittsabkommen zu. Am 1. Februar trat es in Kraft. Der Brexit ist vollzogen. Bis Ende dieses Jahres wird es aber eine Übergangsphase geben. Alle bisherigen Regelungen gelten vorerst uneingeschränkt weiter.

Deutsche Touristen, die privat krankenversichert sind und einen Urlaub auf der britischen Insel planen, brauchen sich 2020 keine Sorgen machen.

„Für Urlaubsreisen wird sich nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nichts ändern. Denn der Versicherungsschutz erstreckt sich nach den Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaus-Tagegeldversicherung auf Heilbehandlung in Europa“, erklärte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) auf Nachfrage.

Informationen zu den erwähnten Musterbedingungen (MB/KK) stellt der Verband hier zur Verfügung.

EU-Kranken-Versicherungskarte bleibt gültig

Auch der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) gibt für gesetzlich versicherte Urlauber Entwarnung: „In der Übergangsphase finden die bisherigen Verordnungen über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit weiter Anwendung, zum Beispiel für Touristen, entsandte Arbeitnehmer, Rentner und Studierende.“

Das heißt konkret, die Europäische Kranken-Versicherungskarte (EHIC) bleibe mindestens bis Ende 2020 gültig.

Hinsichtlich einer Auslandsreise-Krankenversicherung ändere sich für die Kunden „gar nichts, da die marktüblichen Tarife eine weltweite Deckung bieten“, so der Bund der Versicherten e.V. Einschränkungen gebe es lediglich bei einigen Tarifen für Behandlungen, die in den USA und Kanada erbracht würden.

Versicherungsschutz außerhalb der EU

Komplizierter ist die Antwort laut PKV-Verband für den Fall, dass eine versicherte Person ihren Wohnsitz verlegt: in ein Land außerhalb der Europäischen Union (EU) oder einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

In diesem Fall ende das Versicherungsverhältnis nach den Musterbedingungen der PKV. Es sei denn, dass es aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt wird.

Nach Auffassung des Verbands verlieren aber „die Versicherungsnehmer, die einen Versicherungsvertrag im Inland geschlossen und vor einem Brexit ihren gewöhnlichen Aufenthalt nach Großbritannien verlegt haben, ihren Versicherungsschutz nicht“.

Wohnortwechsel vor dem Brexit

Hintergrund für diese Aussage: Für eine Beendigung des Versicherungs-Verhältnisses sei darauf abzustellen, ob es sich bei dem Wegzugsland zum Zeitpunkt der Verlegung des Wohnsitzes um ein Land außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) handelt (§ 15 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 5 MB/KK).

Bei einer Verlegung des Wohnsitzes vor dem Brexit handele es sich bei Großbritannien nicht um ein Land außerhalb der EU oder des EWR. In diesem Fall greife der Paragraph nicht und das Versicherungsverhältnis bestehe weiter, erklärt der PKV-Verband dazu.

Offen ist derzeit noch, wie sich die Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich nach der Übergangsphase, also ab 2021, gestalten werden.