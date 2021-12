Branchenstimmen zur Lauterbach-Ernennung: Systemänderung nicht in Sicht

7.12.2021 – Der BVK sieht in Lauterbach einen profilierten Gesundheitspolitiker und den Fortbestand des dualen Gesundheitssystems nicht gefährdet. Der AfW betont, dass sich auch Lauterbach an den Koalitionsvertrag zu halten habe. Der Verband geht nicht davon aus, dass der neue Gesundheitsminister sich angesichts der zu bewältigenden Coronakrise mit einer Systemänderung befassen wird. Der PKV-Verband freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag seine Kabinettsliste vorgelegt. Auf keine Nominierung gibt es so viele Reaktionen wie auf die Berufung von Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) zum neuen Bundes-Gesundheitsminister.

Michael H. Heinz (Bild: BVK)

Die Assekuranz allerdings hält sich bedeckt. Obwohl es nicht eindeutig geklärt scheint, wie es vor allem mit der privaten Krankenvollversicherung unter Lauterbach an der Spitze des Bundes-Gesundheitsministeriums weitergehen wird (VersicherungsJournal 7.12.2021). Das VersicherungsJournal hat drei Interessensverbände um Stellungnahmen gebeten.

BVK sieht das duale System nicht gefährdet

Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) erklärt: „Karl Lauterbach ist ein profilierter Gesundheitspolitiker. Angesichts der Corona-Pandemie ist Herrn Lauterbachs Ernennung zum Bundes-Gesundheitsminister eine nachvollziehbare und richtige Entscheidung.

Da eine Bürgersversicherung nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages ist, sehen wir den Fortbestand des dualen Gesundheitssystems in der neuen Legislaturperiode nicht gefährdet.“

Der AfW glaubt nicht an eine Systemänderung

Norman Wirth (Bild: AfW)

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., sagt: „Die Koalition hat sich klar zum Fortbestand der privaten Krankenversicherung bekannt. Die seitens SPD und Grünen vorab propagierte Bürgerversicherung hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Daran hat sich dann auch ein Minister Lauterbach zu halten.“

So oder so bestehe seine Hauptaufgabe aktuell in der Koordination der Bewältigung der Coronakrise in Deutschland.

„Damit hat er sicherlich mehr als genug zu tun und dürfte sich wohl weniger mit dem dicken Brett einer Systemänderung befassen. Wir wünschen ihm jedenfalls viel Erfolg bei seinen jetzt anstehenden Aufgaben“, so Wirth.

PKV-Verband: mit Vorschlägen unterstützen

Florian Reuther, Direktor Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV), meint: „Wir gratulieren Herrn Professor Lauterbach zu seiner wichtigen Aufgabe als neuer Bundes-Gesundheitsminister und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit.“

Das Gesundheitswesen stehe nicht zuletzt wegen der Pandemie vor großen Herausforderungen. „Die Ampel-Koalition hat sich in der Gesundheitspolitik viel vorgenommen, insbesondere die Digitalisierung voranzutreiben und die medizinische Prävention zu stärken. Die Private Krankenversicherung wird dies mit besten Kräften und konstruktiven Vorschlägen unterstützen“, sagt Reuther.

VersicherungsJournal-Leser votieren mehrheitlich für Lauterbach

Laut einer Kurzumfrage unter den Lesern des VersicherungsJournals finden es aktuell 50,7 Prozent gut, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird. Als schlecht bezeichnen dies 39,4 Prozent.

Die Personalie ist sieben Prozent egal und 2,8 Prozent wählen die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“. Bis Redaktionsschluss nahmen insgesamt 71 Leser teil. Die Kurzumfrage läuft noch. Sie ist am rechten Bildrand zu finden. Eine Teilnahme ist jederzeit möglich.