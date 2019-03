Branche wehrt sich gegen Attacke aus Verbraucherschutzlager

28.2.2019 – Der jüngste Angriff des Bundes der Versicherten auf die Lebensversicherung hat diverse Leser des VersicherungsJournals zu Zuschriften und Kommentaren animiert. Auch der GDV hat zu der Pauschalkritik und den Storno-Berechnungen der Verbraucherschutz-Organisation Stellung genommen.

Lebensversicherungen sind ungeeignet zur Altersvorsorge – mit dieser These wandte sich am Dienstag der Bund der Versicherten e.V. (BdV) an die Öffentlichkeit.

Je nach Anfangsalter würden bis zu 70 Prozent der Verträge bis zum Renteneintritt gekündigt, hat der BdV auf Basis der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) geschätzten 2,6 Prozent Stornoquote für 2018 hochgerechnet. Bei Lebensversicherungs-Verträgen mit einer Laufzeit von 28 Jahren oder länger sei die Kündigung der Normalfall, so das Fazit.

Als Ursache hierfür hat die Verbraucherschutz-Organisation die Abschlussprovisionen ausgemacht. „Wegen überhöhter einmaliger Abschlussprovisionen wird ein überhitzter Abverkauf von nicht bedarfsgerechten Lebensversicherungen massiv befeuert“, so BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein (VersicherungsJournal 27.2.2018).

GDV: Falsche Behauptung

Der GDV wies die BdV-Behauptung, bei lang laufenden Lebensversicherungs-Verträgen sei die Kündigung der Normalfall, als „falsch“ zurück. Denn dabei werde unterstellt, dass die Stornoquote für jedes Jahr, unabhängig von der Laufzeit, identisch ist, erläutert ein Verbandssprecher auf Nachfrage.

„Die GDV-Statistiken zeigen aber, dass es mehr frühes als spätes Storno gibt, das heißt, die jährlichen Stornoquoten nehmen mit zunehmender Vertragsdauer ab“, führt der Sprecher als Begründung an.

Zudem handle es sich beim Storno von Verträgen um ein verbrieftes Verbraucherrecht. Als Hauptgründe für Storno in der Lebensversicherung nannte er Scheidung, Überschuldung und Arbeitslosigkeit – alles Gründe, auf die der Versicherer keinen Einfluss habe.

Darüber hinaus sicherten die Regelungen zum Rückkauf einen fairen Ausgleich zwischen Versicherer, verbleibenden Kunden und ausscheidenden Kunden. „Insgesamt unterstreichen die seit Jahren historisch niedrigen Stornoquoten das Vertrauen der Kunden in die Lebensversicherung“, so der GDV-Sprecher weiter.

Deplatzierte Pauschalkritik

Auch unter den Lesern des VersicherungsJournals haben die BdV-Aussagen für zum Teil heftige Reaktionen gesorgt. So merkt etwa der Versicherungsvermittler Rolf Kischkat an, dass der Bund der Versicherten sich nicht die Mühe gemacht habe herauszufinden, warum Lebensversicherungen überhaupt vorzeitig gekündigt werden.

„Aus meiner beruflichen Praxis erlebe ich sehr unterschiedliche Kündigungsgründe, die mit veränderten Lebensumständen nach Vertragsabschluss zusammenhängen“, so Kischkat in seinem Leserbrief. Neben Trennungen, Scheidungen, dem Eintritt von Arbeitslosigkeit oder Hartz IV führten seine Kunden häufig auch „kurzfristige ‚Notfälle‘ wie Auto kaputt, Umzug wegen Arbeitsplatzwechsel und so weiter“ an.

Die Pauschalkritik des BdV ist […] aus meiner Sicht vollkommen deplatziert. Rolf Kischkat

Betroffen seien oft auch Lebensversicherungen mit niedrigen Versicherungssummen, weil diese nicht in ausreichendem Maße die Altersrente spürbar erhöhen würden. „In meinem Bestand kündigen auch Rentner mit kleineren Lebensversicherungs-Summen mit der Begründung, jetzt hätten sie noch zu Lebzeiten etwas von dem ‚Gesparten‘ für Wohnungsrenovierung, -umbau, Reisen oder ein Senioren-gerechtes Fahrzeug“, gibt Kischkat Auskunft.

Dies hält der Vermittler für „ein generelles Ärgernis, da wir unsere Arbeit ordentlich und gewissenhaft ausgeführt haben, mit der verlängerten Stornohaftung aber unverschuldet in Haftung genommen werden. Die Pauschalkritik des BdV ist daher aus meiner Sicht vollkommen deplatziert.“

„Gutes Ergebnis“

Der Sachverständige und Aktuar Peter Schramm greift die vom Bund der Versicherten errechneten Zahlen auf, kommt bei der Deutung allerdings zu einem ganz anderen Ergebnis. „Wenn 60 Prozent der mit Alter 40 abgeschlossenen Lebens- oder Rentenversicherungen beim Eintritt in den Ruhestand noch bestehen und damit ihrem Zweck tatsächlich dienen, so ist das doch ein sehr gutes Ergebnis“, erläutert Schramm in seiner Leserzuschrift.

Welche andere Form des Sparens für die Altersvorsorge soll es denn geben, bei der in mehr als der Hälfte der in jüngeren Jahren begonnenen Sparvorgänge darauf nicht vorzeitig zurückgegriffen wird? Peter Schramm

Er wirft die Frage auf, welche andere Form des Sparens für die Altersvorsorge es denn geben solle, bei der in mehr als der Hälfte der in jüngeren Jahren begonnenen Sparvorgänge darauf nicht vorzeitig zurückgegriffen werde.

„Nach diesen Kriterien müsste man sagen, dass es in jedem Fall völlig sinnlos ist, in jüngeren Jahren mit irgendeiner Form des Sparens für die Altersvorsorge zu beginnen, weil man es sehr wahrscheinlich nicht durchhalten und das Geld vorher bereits wieder für anderes verbrauchen wird“, so der Aktuar.

Dass der Vertrag später wegen geänderter Verhältnisse wie etwa unvorhergesehenem Geldbedarf gekündigt werde, zeige doch nicht, dass er zu Beginn nicht doch bedarfsgerecht gewesen sei und ein Beratungsfehler vorliege.

„Grober Unfug“

Klar Stellung bezieht der Versicherungsmakler Thomas Oelmann in seinem Kommentar: „Grober Unfug, was der Axel Kleinlein da von sich gibt.“ Denn bei all seinen Kunden „war der Wille da (zumeist nach heftiger Überzeugung durch mich), für das Alter vorzusorgen und bei der Mehrheit klappte/ klappt es“.

Grober Unfug, was der Axel Kleinlein da von sich gibt. Thomas Oelmann

Natürlich habe es auch in seinem Kundenkreis vorzeitige Abgänge gegeben. Der eine habe unbedingt eine Küche gebraucht, der andere sei klamm mit dem Geld gewesen und der Dritte habe sich scheiden lassen. „So spielt nun einmal das Leben“, meint der Versicherungsmakler.

Seine Zuschrift beendet Oelmann mit der Frage, ob Axel Kleinlein wohl in Villen, Yachten, Kunst und Diamanten investiere. „Damit konnte ich bisher niemanden meiner Kunden beraten – sorry, Herr Kleinlein.“