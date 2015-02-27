Branche erzielt deutlichen Gewinn in der Cyberrisikoversicherung

12.1.2026
Im Geschäftsjahr 2024 haben die 52 in der Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erfassten Versicherungsunternehmen mit Cyberversicherungen gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 330 Millionen Euro erzielt (inländische Direktgeschäft; ohne Versicherungsteuer).
Dies entspricht einem – aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit bereinigten – Zuwachs von 8,7 Prozent. Für das Vorjahr wird in der Statistik ein Umsatz von 309 Millionen (Stichprobengröße: 41 Gesellschaften) aufgelistet.
Die Leistungen (Bruttoaufwendungen für im Geschäftsjahr gemeldete Versicherungsfälle) sanken den Verbandsangaben zufolge um 15,9 Prozent (ebenfalls bereinigt) auf 150 Millionen Euro.
Die Schadenquote (Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) wird mit 45,5 Prozent angegeben, das sind fast 13 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. 2022 lag die Quote bei 48,6 Prozent.
Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung ging um 16,3 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurück. Die aus den Angaben selbst errechnete Betriebskostenquote von 35,2 Prozent fiel um 3,5 Prozentpunkte niedriger aus als 2023.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.