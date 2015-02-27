Branche erzielt deutlichen Gewinn in der Cyberrisikoversicherung

12.1.2026

Im Geschäftsjahr 2024 haben die 52 in der Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erfassten Versicherungsunternehmen mit Cyberversicherungen gebuchte Bruttobeiträge in Höhe von 330 Millionen Euro erzielt (inländische Direktgeschäft; ohne Versicherungsteuer).

Dies entspricht einem – aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit bereinigten – Zuwachs von 8,7 Prozent. Für das Vorjahr wird in der Statistik ein Umsatz von 309 Millionen (Stichprobengröße: 41 Gesellschaften) aufgelistet.

Die Leistungen (Bruttoaufwendungen für im Geschäftsjahr gemeldete Versicherungsfälle) sanken den Verbandsangaben zufolge um 15,9 Prozent (ebenfalls bereinigt) auf 150 Millionen Euro.

Die Schadenquote (Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) wird mit 45,5 Prozent angegeben, das sind fast 13 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. 2022 lag die Quote bei 48,6 Prozent.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung ging um 16,3 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurück. Die aus den Angaben selbst errechnete Betriebskostenquote von 35,2 Prozent fiel um 3,5 Prozentpunkte niedriger aus als 2023.