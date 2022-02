Bohrattacke in Reihenhaussiedlung endet vor dem BGH

7.2.2022 – Will der Besitzer eines Reihenhauses die Wand zu seinem unmittelbaren Nachbarn anbohren, muss er diesen nur dann um Erlaubnis fragen, wenn es sich um eine sogenannte Grenzwand handelt. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 12. November 2021 entschieden (V ZR 25/21).

Der Beklagte wohnt in einer Reihenhaussiedlung. In der wurden die Häuser leicht versetzt gebaut. Die Außenwand seines Nachbarn ragt daher auf der Terrassenseite ein wenig über dessen Haus hinaus.

Nachbar nicht um Erlaubnis gebeten

In diesen Teil der Wand bohrte der Beklagte Löcher, um einen Kabelkanal für die Stromleitung seiner Markise zu befestigen. Dumm war nur, dass er seinen Nachbarn nicht um Erlaubnis gebeten hatte. Der konsultierte daher prompt seinen Anwalt. Dieser forderte den Heimwerker zur Unterlassung und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der Wand auf.

Als der Beklagte darauf nicht reagierte, gelangte der Fall bis vor den Bundesgerichtshof (BGH). Dort erlitt der Mann, ebenso wie in der Vorinstanz, eine Niederlage.

Nachbar- oder Grenzwand?

Nach Ansicht des BGH dürfen Nachbarwände von Reihen- und Doppelhäusern zwar grundsätzlich von beiden Nachbarn gemeinsam genutzt werden, um sie beispielsweise zu streichen, zu bepflanzen oder Leitungen auf ihnen zu verlegen. Entscheidend sei jedoch, dass durch die Nutzung der Nachbar nicht beeinträchtigt wird und dass es sich tatsächlich um eine Nachbarwand handelt.

Von einer solchen könne aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Nachbargebäude ohne die Wand nicht allein stehen können; das heißt, dass die Häuser nur durch eine Wand voneinander getrennt sind.

Anders würde es jedoch bei einem sogenannten zweischaligen Wandaufbau aussehen. Denn in solchen Fällen seien die Gebäude durch zwei Wände voneinander getrennt. So auch in dem entschiedenen Fall, in dem die Mauern für sich gesehen die Erfordernisse des Brandschutzes und der Gebäudestatik erfüllten.

Ursprünglicher Zustand muss wieder hergestellt werden

Bei der von dem Beklagten genutzten Wand habe es sich folglich um eine sogenannte Grenzwand gehandelt. Er hätte den Kabelkanal daher nur mit einer ausdrücklichen Erlaubnis seines Nachbarn anbringen dürfen.

Weil dieser die Erlaubnis nicht erteilt hatte, wurde der Beklagte dazu verurteilt, den ursprünglichen Zustand der Wand wieder herzustellen. Denn er sei weder aufgrund besonderer Umstände zwingend auf deren Mitnutzung angewiesen gewesen, noch sei die Verweigerung der Zustimmung seitens des Klägers als schikanöses Verhalten anzusehen.