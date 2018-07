Blockchain: Versicherer sondieren den Wettbewerb

18.7.2018 – Die Versicherungswirtschaft hat zwar große Erwartungen an die Blockchain-Technologie. Die strategische Planung und konkrete Umsetzung wird von den Führungskräften der Gesellschaften aber nur sehr verhalten angegangen. Das zeigt eine Umfrage von PwC unter 300 Managern der deutschen Finanzdienstleister.

Bei 68 Prozent der deutschen Finanzdienstleister ist Blockchain noch kein Teil der strategischen Planung. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Deutschland (PwC) unter 300 Führungskräften von Versicherern, Banken und Vermögensverwaltern (150 Banken, 100 Versicherungs-Gesellschaften, 50 Vermögensverwalter).

Die Technologie, auf der auch Kryptowährungen wie Bitcoin basieren, soll Daten und Zahlungen für die Versicherer in Zukunft fälschungssicher dokumentieren. Damit soll die Sicherheit von finanziellen Transaktionen und Vertragsabschlüssen erhöht werden.

Versicherer beobachten zunächst den Markt

Gerade drei Prozent der befragten Gesellschaften setzt die Technologie bereits ein. Viele Manager wollen erst einmal abwarten, was der Wettbewerb plant und unternimmt.

Insgesamt 47 Prozent der Befragten sagen, dass es ihnen genügt, wenn sie die neue Technologie ungefähr zur gleichen Zeit wie die wichtigsten Wettbewerber einführten. 27 Prozent der Manager wollen die Blockchain erst implementieren, wenn sie im Markt erprobt ist, fasst PwC die Umfrageergebnisse zusammen.

Bei den Versicherern wollen elf Prozent unter den ersten sein, die mit der neuen Technologie arbeiten. Nur ein Prozent der Versicherungsmanager jedoch sieht sich hier in der Vorreiterrolle. 20 Prozent warten dagegen ab, ob „ein nennenswerter Teil der Wettbewerber“ auf den Zug aufspringt. Und 56 Prozent der Gesellschaften beobachten, wie sich die neue Technologie in der Praxis bei der Konkurrenz bewährt.

Größten Vorteil sehen Versicherer in höherer Sicherheit

Zu dieser Einschätzung passt auch, welchen Einfluss die neue Technologie auf die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Unternehmens haben wird. Fast die Hälfte der befragten Führungskräfte rechnet insgesamt mit positiven Auswirkungen auf Kosten und Gewinn.

Bei Versicherern und Vermögensberatern rechnet jeder zweite Manager damit, dass die Blockchain die Kosten senken oder den Gewinn steigern wird. Die Banken versprechen hier sich die besten Perspektiven, erklärt die Beratungsgesellschaft in ihrer Auswertung.

Das größte Potenzial sehen die Finanzdienstleister mit 51 Prozent in punkto „Informationssicherheit verbessern“ und „Betrug identifizieren“. Diese Ansicht wird von Versicherern mit 57 Prozent besonders stark vertreten (Banken 49 und Vermögensverwalter 42 Prozent).

Umsetzungsbudget bei Mehrheit unter 10.000 Euro

Bei der konkreten Umsetzung und Planung im Unternehmen ist man dementsprechend zurückhaltend: Bei jedem zweiten Finanzdienstleister trägt kein konkreter Mitarbeiter für dieses Thema die Verantwortung, so PwC. Nur 23 Prozent hätten bisher mehr als zwei Mitarbeiter auf die neue Technologie angesetzt.

Nur acht Prozent der Blockchain-Initiativen seien überhaupt im Top-Management angesiedelt. 24 Prozent der Befragten beauftragten damit ihre IT-Abteilung.

Ähnlich verhalten sieht es bei der Budgetplanung aus: Insgesamt geben drei Viertel der Befragten null bis 10.000 Euro Budget für die neue Technologie frei. Bei den Versicherer rechnen gerade mal zwölf Prozent mit einem Budget unter 10.000 Euro. 61 Prozent der Versicherungsmanager planen null Euro für die Blockchain ein. Bei den Banken sind es sogar 66 Prozent, die keine Mittel bereitstellen.

Sechs Prozent der Versicherungsmanager stellen 10.000 bis 50.000 Euro für die neue Technologie zur Verfügung. Das höchste Budget für die Blockchain geben Vermögensverwalter frei. Sechs Prozent gaben hier an, 100.000 Euro und mehr bereitzustellen, vier Prozent nannten 50.000 bis 100.000 Euro.

Relevanz der Technologie erst mittelfristig

Angesichts dieser Ergebnisse mahnt PwC Nachholbedarf an. „Die Blockchain wird die Finanzindustrie verändern. Insofern sind die Unternehmen gefordert, allmählich die strategischen Weichen dafür zu stellen“, warnt Dr. Thomas Schönfeld, Blockchain Leader Financial Services bei PwC Deutschland. Denn wer in fünf Jahren hier mitspielen wolle, müsse jetzt beginnen, seine Ziele konkret zu planen, so der Experte.

Tatsächlich sehen die meisten Versicherer und Finanzdienstleister in der Blockchain kein Thema für die nähere, sondern eher für die mittelfristige Zukunft. So antworteten nur fünf Prozent auf die Frage, inwieweit die Technologie das Geschäftsmodell in den kommenden zwei Jahren verändern werde, mit „sehr stark“ oder „extrem stark“.

Finanzbranche denkt über Alternativen nach

Bemerkenswert findet PwC in seiner Auswertung, dass einige der Umfrageteilnehmer auch über Alternativen nachdenken. Das seien „Techniken, die auch ohne Blockchain eine dezentrale und zumindest teilautonome Lagerung von Daten versprechen“, erklärt PwC-Blockchain-Experte Schönfeld.

Immerhin elf Prozent der befragten Unternehmen trauen diesen Alternativen einen hohen Einfluss auf ihre Geschäftsmodelle zu. Bei einem Fünf-Jahres-Horizont seien es 17 Prozent und bis 2028 sogar 24 Prozent.

Die Ergebnisse der PwC-Umfrage können kostenlos unter diesem Link heruntergeladen werden.