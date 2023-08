Blitzatlas 2022: Wo es am häufigsten geblitzt hat

15.8.2023 – Die meisten Einschläge gingen im vergangenen Jahr in Kempten im Allgäu nieder, die wenigsten in Brandenburg an der Havel. Das zeigt der Blitzatlas 2022 von Siemens. Bayern ist das Bundesland mit den meisten Blitzen, der Juni war erneut der Monat mit den meisten Entladungen. Insgesamt registrierte Siemens nur etwa halb so viele Blitze wie im Vorjahr.

Der Blitz-Informationsdienst der Siemens AG (Blids) hat den „Blitzatlas 2022“ vorgelegt. Seit 1991 werden in diesem Entladungen erfasst. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 242.000 Einschläge registriert. Verglichen mit dem Vorjahr, in dem es ganze 491.000 Mal blitzte (VersicherungsJournal 19.7.2022), also beinahe nur halb so oft.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte unlängst berichtet, dass der Schadendurchschnitt ebenso wie die Anzahl der Schäden durch Blitzeinschläge im vergangenen Jahr gesunken waren (14.7.2023). Die Versicherer leisteten nach vorläufigen Zahlen insgesamt rund 170 Millionen Euro.

Die „Blitz-Hauptstadt“ befindet sich im Allgäu

Die Blitze werden mittels Antennen erfasst, die Daten werden dann in einer Zentrale gesammelt. Daraus erstellte Siemens eine Karte.

So funktioniert Blids (Bild: Siemens)

Die meisten Entladungen ereigneten sich im Juni – ebenso wie im Vorjahr. In diesem Monat zerrissen 66.000 grelle Zacken den stürmischen Himmel. Es war jedoch der 26. August, der sich besonders hervortat: An diesem Tag schlug der Blitz ganze 26.000 mal ein.

Die „Blitz-Hauptstadt“ befindet sich im Allgäu

Die Spitzenposition unter den Bundesländern nimmt Bayern ein. Deutschlands Blitz-Hauptstadt heißt Kempten im Allgäu. Dort ermittelte Siemens eine Blitzdichte von 2,4 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Dahinter folgt das Ostallgäu mit 2,2 Erdblitze. Garmisch-Partenkirchen kommt auf 2,0 Einschläge und belegt damit Platz drei.

Am Ende der Blitz-Fahnenstange wiederum steht Brandenburg an der Havel mit einer Blitzdichte von 0,04. Dort gab es nur zehn Einschläge auf 228,43 Quadratkilometer. Dem folgt der Kreis Hof in Bayern mit einer Dichte von 0,07 und das niedersächsische Oldenburg mit 0,14 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer.

Landes-Hauptstädte mit der höchsten Blitzdichte

Wer in München wohnt, hat im Ranking der Landes-Hauptstädte im vergangenen Jahr die meisten Blitze erlebt. Hier ergab sich eine Dichte von 1,51 Entladungen. Dem folgen Potsdam (1,20) und Stuttgart (1,15).

Kaum einen Blitz gesehen wiederum haben die Magdeburger. Dort lag die Dichte bei 0,15, 31 Blitze verteilt auf 202,39 Quadratkilometer. Erfurt wies eine Blitzdichte von 0,19 auf, gefolgt von Saarbrücken (0,30).

In der Betrachtung der Blitzdichte über einen längeren Zeitraum – von 1991 bis 2022 – war übrigens die Landes-Hauptstadt des nördlichsten Bundeslandes jene mit der geringsten Blitzdichte. Kiel kommt auf einen über all diese Jahre ermittelten Wert von 0,74 und liegt damit noch vor Bremen (0,91).

Einschläge in den letzten 15 Jahren (Bild: Siemens)

In fünf Monaten blitzte es im fünfstelligen Bereich

Der Juni machte mit seinen 65.969 Einschlägen das Rennen. Aber auch in anderen Monaten traten reichlich Entladungen auf. Der August kam auf 51.535 Erdblitze. Im Mai leuchtete es 46.549 mal. Der Juli kam immerhin auf 31.040 mal Blitz und Donner und auch der September war mit 28.632 Blitzen fünfstellig.

Im März wiederum zählte Siemens gerade einmal 49 Blitze in der Summe. Der November war mit 108 Blitzen dabei und im Dezember kam es zu 119 Entladungen.

„Das Jahr 2022 verzeichnete die niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahren. Im Sommer, vor allem im Juni und August, herrschte teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit ist üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert“, lässt sich Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens in einer Meldung zitieren.

Die Blitzzahlen 2022 (Excel 113 KB) und weitere Informationen sind auf der Seite von Siemens herunterladbar.