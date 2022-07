bKV: Wie der Vertrieb die Produktwelt beeinflusst

7.7.2022 – Die Krankenversicherer versprechen sich von den Gruppenverträgen einen positiven Schub. Es zeichnen sich bereits eindeutige Trends ab, wie die SDK aufzeigt. Dominant ist schon jetzt die arbeitgeberfinanzierte Variante und der Grund für den Hype um die sogenannten Budgettarife liegt beim Vertrieb.

Die betriebliche Krankenzusatz-Versicherung (bKV) ist ein junger Geschäftsbereich. Das Potenzial bei der gewerblichen Klientel ist längst nicht ausgeschöpft und der Markt unter den Anbietern noch nicht verteilt. Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) sieht die Sparte schon länger als wichtigen Neugeschäftstreiber.

In einem Pressegespräch gab die Gesellschaft am Mittwoch einen Einblick in die aktuelle Situation dieses Feldes und zeigte Trends für die künftige Entwicklung auf.

Wichtige Säule in der Krankenversicherung

„Die Coronakrise hat die bKV in den vergangenen Jahren gepusht. In der Krankenversicherung wird sie zu einem wichtigen dritten Standbein, ähnlich wie die betriebliche Altersvorsorge in der Lebensversicherung“, sagte Olaf Engemann, Vertriebs- und Marketingvorstand der SDK.

Dass immer neue Anbieter in den Markt drängten, zeige auch wie attraktiv das Geschäftsfeld für Produktgeber und Vermittler sei, so der Manager.

Die SDK ist hier seit 2019 aktiv (VersicherungsJournal 15.11.2019). Vor einem Jahr legte der Krankenversicherer mit der Einführung der sogenannten Budget-Tarife nach (14.6.2021). Aktuell hat die Gesellschaft nach eigenen Angaben 3.000 Firmenkunden im Bestand.

Als Zusatzleistung bietet der Krankenversicherer den Firmenkunden jetzt in Kooperation mit dem Dienstleister Viva Familienservice GmbH Coachings und Beratung für Beschäftigte an. Das betrifft folgende Bereiche:

„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“,

„Corona und Familie“ sowie

„Beruf und Pflege von Angehörigen“.

Die Offerte kostet den Arbeitgeber drei Euro pro Mitarbeiter im Monat.

Keine Einbußen im Neugeschäft

Obwohl die bKV noch deutlich weniger standardisiert ist als die bAV, zeichnen sich auch hier bereits bestimmte Trends ab. So seien heute bei der SDK bereits rund 90 Prozent der Verträge arbeitgeberfinanziert, ähnlich schätzt man die Entwicklung bei Wettbewerbern ein. Und das Geschäftsfeld trotzt aufgrund des Fachkräftemangels aktuellen Konjunkturschwächen.

„Einen Einbruch oder Nachfragerückgang beobachten wir nicht. Es geht Arbeitgebern aktuell darum, die Mitarbeiter beim Thema Gesundheitsleistungen finanziell zu entlasten“, erklärt Oliver Schwab, Leiter Firmenkundengeschäft in Fellbach.

Vertrieb pusht Budgettarife

In der Produktwelt sieht Schwab als dominante Variante aktuell die Budgettarife. Das habe einen Grund. „Für Vermittler sind diese Angebote einfacher und übersichtlicher. Also verkaufen gerade große Vertriebe und noch Unerfahrene lieber diese Tarife“, so Schwab.

Profis im bKV-Geschäft würden lieber auf die klassische Variante zugreifen, „weil diese dem Kunden mehr bieten“. Allerdings bräuchten diese Produkte auch mehr Beratung und im Schadenfall sei der Aufwand für den Vermittler höher.

Eine Studie der Funk-Gruppe geht davon aus, dass sich die Budgettarife nach und nach im Markt durchsetzen werden. Diese These werde auch davon gestützt, dass viele Versicherer diesen Trend aufgreifen.

Dafür spreche laut dem Versicherungsmakler, dass einige Anbieter die Budgettarife in ihre bKV-Tarifwerke aufgenommen hätten und weitere Versicherer die Einführung solcher Produkte in absehbarer Zeit avisierten (20.7.2021).

Versicherer reagieren auf gestiegene Nachfrage

Neueinsteiger ist hier beispielsweise die R+V Krankenversicherung AG, die zum 1. Juli diese Produkte in der betrieblichen Krankzusatzvorsorge einführte (1.7.2022).

Etwas überraschend kam einige Tage später die Ankündigung der Generali Deutschland Krankenversicherung AG. Die Gesellschaft fiel bisher noch nicht als nennenswerter Akteur im bKV-Geschäft auf. Unter dem Tarifnamen „Business+“ kündigt das Unternehmen seinen Einstieg in die Welt der Budgettarife an.

Marktteilnehmer wie die Allianz Private Krankenversicherungs-AG, die Barmenia Krankenversicherung a.G., die Continentale Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG, die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Nürnberger Krankenversicherung AG (6.12.2021) sind mit dieser Produktgattung schon länger unterwegs.

bKV kommt im unabhängigen Vertrieb an

Im unabhängigen Vermittlermarkt scheint das Geschäftsfeld langsam Fuß zu fassen. Dies belegt die im Frühjahr erschienene Asscompact-„Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ (10.6.2022). Demnach vermittelt inzwischen fast jeder dritte Makler und Mehrfachvertreter bKV-Tarife.

Spitzenreiter im Vertrieb ist die Hallesche mit einem Anteil von deutlich über einem Viertel vor der Allianz. Für Letztere votierte knapp jeder vierte Befragte. Den Bronzerang belegt die Barmenia.