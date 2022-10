BGH stärkt die Rechte von E-Auto-Besitzern

27.10.2022 – Eine Klausel in den Vertragsbedingungen eines Vermieters von Batterien für Elektrofahrzeuge, die vorsieht, dass der Vermieter den Stromspender unter bestimmten Voraussetzungen per Fernabschaltung unbrauchbar machen kann, ist unwirksam. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 26. Oktober 2022 entschieden (XII ZR 89/21).

Der Entscheidung lag der Fall eines Unternehmens zugrunde, das für von seinen Kunden gekaufte oder geleaste Elektrofahrzeuge Batterien vermietet. Die Mietbedingungen sehen vor, dass der Firma im Fall einer außerordentlichen Vertragsbeendigung nach einer entsprechenden Ankündigung das Recht zusteht, die Auflademöglichkeit der Batterie durch eine Fernabschaltung zu verhindern.

Eine Verbraucherschutz-Organisation sah darin eine unangemessene Benachteiligung der Mieter. Es verklagte das Unternehmen daher darauf, die Verwendung der Vertragsklausel zu unterlassen.

Einseitige Vertragsgestaltung

Mit Erfolg: Nach den Vorinstanzen hielt nun auch der Bundesgerichtshof die Klausel für unwirksam.

Nach Ansicht der Richter stellt die beanstandete Klausel eine einseitige Vertragsgestaltung dar, mit welcher die Beklagte missbräuchlich die eigenen Interessen auf Kosten der Mieter durchzusetzen versucht, ohne deren Interessen angemessen zu berücksichtigen.

Denn durch die allein in der Macht des Vermieters liegende Sperrmöglichkeit werde die Last, sich die weitere Nutzung der Batterie zu sichern, auf die Mieter abgewälzt. Sie würden daher unangemessen benachteiligt.

Elektrofahrzeug wird für den Mieter nutzlos

Eine solche Benachteiligung ergebe sich insbesondere in Fällen, in denen die Wirksamkeit einer Kündigung zwischen den Vertragsparteien streitig sei. „Denn beruft sich etwa der Mieter auf eine Mietminderung oder ein Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln, so läuft er Gefahr, dass der Vermieter ungeachtet dessen die Kündigung erklärt und das Mietobjekt per Fernzugriff sperrt.

Das gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn das Mietobjekt und dessen fortgesetzte Nutzung für den Mieter von erheblichem Interesse sind“, so der Bundesgerichtshof.

Denn durch die Sperrung der Batterie werde das damit betriebene Elektrofahrzeug für den Mieter nutzlos. Ihm stehe nämlich keine zumutbare Möglichkeit zur Verfügung, die gesperrte Batterie durch ein anderes Fabrikat zu ersetzen, um das Fahrzeug weiterhin betreiben zu können.

Durch die Vereinbarung einer Mietkaution absichern

Der beklagte Vermieter trage zwar durch die Überlassung der Batterie grundsätzlich das Risiko, dass diese nach Beendigung des Mietverhältnisses weiterhin genutzt werde. Dagegen könne er sich aber durch die Vereinbarung einer Mietkaution absichern.

Ihm stehe in derartigen Fällen gemäß § 546 a BGB außerdem ein Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung zu.