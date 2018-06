BGH-Entscheidung im Streit um Bewertungsreserven

27.6.2018 – Lebensversicherer sind dazu berechtigt, die Auszahlung sogenannter Bewertungsreserven auch dann zu kürzen, wenn sie ihren Kunden eine höhere Gewinnbeteiligung in Aussicht gestellt haben. Sie sind allerdings dazu verpflichtet, einen solchen Schritt für die Kunden nachvollziehbar zu begründen – so der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 27. Juni 2018 (IV ZR 201/17).

Der Entscheidung lag der Fall eines Versicherten zugrunde, dem die Victoria Lebensversicherung AG mit Schreiben vom 1. Juli 2014 in Aussicht gestellt hatte, dass er bei Vertragsablauf mit einem Betrag von rund 2.800 Euro an den sogenannten Bewertungsreserven beteiligt werden sollte.

In der Mitteilung wies der Versicherer darauf hin, dass diese Angaben vorläufig seien und der Betrag gegebenenfalls auch niedriger ausfallen könne.

Sechs Wochen später erhielt der Kunde eine abschließende Mitteilung über die Versicherungsleistungen. In der betrug sein Anteil an den Bewertungsreserven plötzlich nur noch knapp 150 Euro.

Verfassungswidrige Enteignung?

Der Mann wandte sich daraufhin an den Bund der Versicherten e.V. (BdV) und trat seine Rechte und Ansprüche an den BdV ab. Der betrachtete das Verhalten des Versicherers als verfassungswidrige „Enteignung“. Er reichte daher Klage für den sich geprellt fühlenden Versicherten ein.

Er forderte, dass sich der Versicherer an seine ursprüngliche Berechnung gebunden halten müsse. Hilfsweise begehrt der BdV Auskunft über die mathematische Berechnung des Anteils der auf den Versicherungsnehmer entfallenden Beteiligungen an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven einschließlich ihrer Berechnungsgrundlagen. Anschließend sollte ihm die ihm zustehende Überschussbeteiligung ausgezahlt werden.

Nachdem die Klage in den Vorinstanzen erfolglos geblieben war (VersicherungsJournal 14.7.2017), erzielte der BdV mit seiner beim Bundesgerichtshof eingelegten Revision einen Teilerfolg.

Keine unzulässige Rückwirkung

Nach Ansicht des BGH ist es nicht zu beanstanden, dass ein Versicherer die Versicherten nur dann an Bewertungsreserven aus direkt oder indirekt von ihm gehaltenen festverzinslichen Anlagen und Zinsabsicherungs-Geschäften beteiligen darf, wenn sie einen etwaigen Sicherungsbedarf aus den Verträgen mit Zinsgarantie überschreiten. Das stellt nach Überzeugung der Richter auch keine unzulässige Rückwirkung bezüglich bereits abgeschlossener Verträge dar.

Denn im Rahmen einer Neuregelung habe der Gesetzgeber mit dem LVRG verschiedene Maßnahmen getroffen, welche sowohl die Interessen ausscheidender Versicherungsnehmer als auch jener Versicherten berücksichtigten, deren Verträge fortgeführt würden. So sei unter anderem eine Änderung der Mindestzuführungs-Verordnung vorgenommen worden, die zu einer höheren Beteiligung der Versicherten an den Risikoüberschüssen führe. Es seien außerdem Maßnahmen zur Herabsetzung der Vertriebskosten getroffen worden.

Verfassungsrechtliche Bedenken an der Wirksamkeit der gesetzlichen Neuregelung bestehen nach Meinung des BGH nicht. Denn der Gesetzgeber habe lediglich den ihm zustehenden Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum genutzt. Auch im Einzelfall möglicherweise auftretende Härten würden an dieser Einschätzung nichts ändern.

Wir begrüßen, dass der Bundesgerichtshof […] die Regelung zur Beteiligung der Versicherten an den Bewertungsreserven bestätigt hat. Peter Schwark, Mitglied der Geschäftsführung des GDV

Applaus vom GDV

Der Bundesgerichtshof hat den Fall gleichwohl zur abschließenden Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen. Der beklagte Versicherer müsse nämlich für den Versicherten nachprüfbar darstellen, dass er ohne die von ihm vorgenommene Kürzung die von ihm zugesagten Garantiezinsen für die bei ihm abgeschlossenen Verträge nicht hätte sicherstellen können. An einem derartigen Nachweis fehle es bislang.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat sich in einer ersten Stellungnahme positiv zu der Entscheidung geäußert. „Wir begrüßen, dass der Bundesgerichtshof als höchstes deutsches Zivilgericht die Regelung zur Beteiligung der Versicherten an den Bewertungsreserven bestätigt hat. Der BGH hat keine Zweifel daran gelassen, dass die Neuregelung der Bewertungsreserven verfassungsgemäß ist.

Die aktuelle Regelung dient dem angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen ausscheidender und im Versichertenkollektiv verbleibender Versicherungsnehmer“ – so Peter Schwark, Mitglied der Geschäftsführung des Verbandes.

Wir haben einen langen Atem und werden daher bis zur letzten Instanz gegen das Pfuschgesetz kämpfen. Axel Kleinlein, BdV-Vorstandssprecher

Kritische Töne des BdV

Weniger begeistert von der Entscheidung zeigt sich der Bund der Versicherten. Er zweifelt weiterhin an der Verfassungsmäßigkeit der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Überschussbeteiligung und überlegt, ob er vor das Bundesverfassungs-Gericht ziehen sollte.

„Wir haben einen langen Atem und werden daher bis zur letzten Instanz gegen das Pfuschgesetz kämpfen“ – äußerte sich BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein gegenüber der Presse.