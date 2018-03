Bevölkerung in Deutschland weiter auf Wachstumskurs

14.3.2018 – Die Wanderungsgewinne des Jahres 2016 haben laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts auch im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass Deutschland wächst. Solche Wanderungsgewinne könne man nicht vorherbestimmen, sagte ein Destatis-Experte dem VersicherungsJournal. 2019 soll es eine neue Bevölkerungsprognose geben.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat jetzt detaillierte Ergebnisse der Wanderungsgewinne im Jahr 2016 vorgelegt. Nach diesen Daten erreichte der Saldo bei den Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland ein Plus von 499.944 Personen. Darunter befanden sich 248.624 Männer und 251.320 Frauen.

Nach früheren Angaben von Destatis wurde auch 2016 das Geburtendefizit durch die Zuwanderer mehr als ausgeglichen, so dass die Bevölkerung in Deutschland um 0,4 Prozent auf rund 82,5 Millionen Personen zunahm (VersicherungsJournal 17.1.2018).

Bevölkerung wächst seit 2011 stetig

Für 2017 schätzten die Statistiker, dass mindestens 450.000 Zuwanderer mehr nach Deutschland gekommen sind, als Menschen das Land verlassen haben. Im Ergebnis dürfte die Bevölkerungszahl dann unter Berücksichtigung des Geburtendefizits auf mindestens 82,8 Millionen gestiegen sein.

Dass die Bevölkerung in Deutschland seit 2011 stetig wächst, liegt nach Angaben von Destatis daran, dass nach der EU-Osterweiterung vom Frühjahr dieses Jahres an Freizügigkeit galt. Vor allem Menschen aus Polen seien daraufhin nach Deutschland gekommen Der Wanderungssaldo zog 2011 sprunghaft auf 279.330 (2010: 127.677) an.

Durch die hohen Zuwanderungsgewinne der letzten Jahre hatten die Statistiker bereits ihre Prognose für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2060 aus dem Jahr 2015 im vergangenen Jahr überarbeitet. Im ersten Halbjahr 2019 wird dann die 14. koordinierte Bevölkerungs-Vorausberechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Daten vorgelegt werden.

Hinter den Wanderungsgewinnen stehen große Um- und Fortzüge

Hinter dem Saldo der Wanderungsgewinne von knapp 500.000 (2015: 1,14 Millionen) stehen erhebliche Bewegungen. So verließen im Jahr 2016 nach den Angaben von Destatis 1,365 Millionen Personen Deutschland. Nach Deutschland kamen zugleich 1,865 Millionen Einwanderer.

Die Zahl der Zuzüge von Deutschen (Spätaussiedler und aus dem Ausland heimkehrende Bundesbürger) stieg um rund 25.000 auf 146.000 an. Zeitgleich sei aber die Zahl der Deutschen, die ins Ausland zogen, um 143.000 auf 281.000 angewachsen. Daraus errechnet sich ein Wanderungsverlust deutscher Bürger von 135.000 Personen.

Auch die Zahlen des Jahres 2016 sind noch stark von der Flüchtlingswelle aus Syrien, dem Irak und Afghanistan geprägt. Gleichwohl kamen 51 Prozent der Zuwanderer aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union und neun Prozent von anderen europäischen Staaten.

Wanderungsüberschüsse nicht überschätzen

Mit Blick auf die demografische Entwicklung warnte ein Destatis-Experte gegenüber dem VersicherungsJournal davor, die Wanderungsgewinne zu überschätzen. Die Babyboomer der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts stünden kurz vor dem Renteneintritt. Und der Wechsel vom Erwerbsleben in den Ruhestand werde sich eindeutig bemerkbar machen.

Eine weitere Stellschraube für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland ist die Geburtenrate. 2016 hatte sich das Geburtendefizit mit 118.000 (Todesfälle minus Geburten) deutlich verringert. 2015 hatte das Defizit noch bei 188.000 gelegen.

Derzeit rechnet Destatis mit einer Geburtenquote je Frau von 1,5 Kindern. 1964 – mitten im Baby-Boom – habe die Quote noch bei 2,5 Kindern gelegen, sagte der Destatis-Experte. Dabei wäre die Bevölkerung auch ohne Wanderungsgewinne gewachsen, da der Bestandserhalt damals bei 2,1 Geburten gelegen hätte.