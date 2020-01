Bevölkerung in Deutschland erreicht 2019 Rekordstand

20.1.2020

Dank weiterer Wanderungsgewinne hat die Bevölkerungszahl in Deutschland im vergangenen Jahr weiter um etwa 200.000 auf 83,2 Millionen zugenommen. Dies wäre ein neuer Rekordstand, erklärte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden. Allerdings sei der Anstieg so schwach wie seit 2013 nicht mehr ausgefallen. Die Statistiker unterstellen bei ihren Berechnungen eine Netto-Zuwanderung von 300.000 bis 350.00 Personen und ein Geburtendefizit im Inland zwischen 130.00 und 170.000.

„Die Zahl der Geburten dürfte 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht und die Zahl der Sterbefälle spürbar abgenommen haben“, erklärte Destatis. Für 2018 war ein Geburtendefizit von 167.400 ausgewiesen worden, wobei 787.500 Geburten 954.900 Sterbefällen gegenüberstanden.

Der Netto-Zuwanderungsgewinn dürfte den Angaben zufolge im vierten Jahr in Folge abgenommen haben. Der obere Schätzwert von 350.000 würde deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres von 399.700 liegen. Dabei muss man sehen, dass sich die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland eingetrübt hat. Gleichwohl besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Fachkräften sowie Arbeitskräften im Pflegebereich.

Die endgültigen Ergebnisse sollen im Sommer 2020 vorliegen. Trotz einer Bevölkerungszahl auf Rekordniveau schreite aber die demografische Alterung voran, wie Destatis ausdrücklich festhält. Die ersten Babyboomer der 1960-er Jahre werden in 2020 bereits 60 Jahre alt.