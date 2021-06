Betriebshaftpflicht: Auf diese Anbieter setzen Vema-Makler

31.5.2021 – In der Betriebshaftpflicht-Versicherung für IT-Firmen ist weiterhin Hiscox der von Vema-Partnermaklern am häufigsten genutzte Produktanbieter. Dahinter folgen unverändert Markel und Allianz. In der Zielgruppe Ingenieur- und Architekturbüros setzte sich die erneut die VHV gegen den HDI durch. Dies zeigt eine Befragung der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat im Oktober eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich der Betriebshaftpflicht-Versicherung unter ihren rund 3.000 Partnerbetrieben durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Vermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Für die Zielgruppe Architekten und Ingenieure gingen 421 Nennungen ein, für die Zielgruppe IT-Unternehmen sogar 429.

IT: Am häufigsten wird weiterhin an die Hiscox vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter für Firmen aus der IT-Branche liegt erneut die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland an der Spitze. Der Anteil an den Favoritennennungen beträgt über ein Viertel.

Nur etwa ein Dutzend Stimmen dahinter folgt die Markel Insurance SE an zweiter Stelle. Das Unternehmen verkürzte den Rückstand im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage vor knapp zwei Jahren (VersicherungsJournal 29.10.2019) von knapp neun auf unter drei Prozentpunkte. Den Bronzerang sicherte sich wiederum die Allianz Versicherungs-AG mit einem Anteil von einem Zwölftel auf ein Sechzehntel gesunkenen Anteil.

Ergo, Gothaer und Zurich gleichauf an vierter Stelle

Die Positionen vier teilen sich die Ergo Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Zurich-Gruppe. Diese drei Akteure konnten jeweils rund jede 20. Favoritennennung auf sich vereinen. Dabei kletterte die Ergo um drei Stellen nach oben, die Gothaer um eine. Die Zurich schaffte den Neueinstieg in die Top Ten.

Dahinter folgen die R+V-Gruppe (von neun auf sieben), die VHV Allgemeine Versicherung AG (von vier auf acht), die HDI Versicherung AG (von acht auf neun) und die Neueinsteigerin Versicherungskammer Bayern (VKB). Die Anteile liegen zwischen knapp und fünf und knapp drei Prozent.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind die in der Vorgängeruntersuchung an fünfter Stelle platzierte Allcura Versicherungs-AG und die seinerzeit an zehnter Stelle liegende Württembergische Versicherung AG.

Architekten und Ingenieure: VHV vor HDI

Was die Absicherung von Architektur- und Ingenieurs-Büros betrifft, so liegt erneut die VHV deutlich in Führung. Sie konnte fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinen.

Den Silberrang belegt der HDI, den fast jeder sechste Interviewte zu seinen Favoriten zählt. Auf der dritten Position liegt wie zuvor die Gothaer. Gleichauf liegt Markel, für die es um einen Rang nach oben ging. Beide Anbieter nannte etwa jeder elfte Interviewte.

Dahinter folgen unverändert an fünfter beziehungsweise sechster Stelle die Allianz und die R+V. Den Aufstieg in die Spitzengruppe geschafft haben die VKB (auf sieben) und die AIA Group Limited (auf acht).

Dadurch ging es jeweils zwei Plätze nach unten für die Axa Versicherung AG (auf neun) und die Ergo (auf zehn). Die vier vorgenannten Akteure erhielten zwischen knapp jede 20. und gut jede 40. Stimme. Nicht mehr zur Top Ten zählen die Zurich und die HDI Global SE.

