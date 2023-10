Betriebliche Vorsorge: „Die Kunden sind keine Garantiefanatiker“

30.10.2023 – Auf der DKM diskutierten Vertreter von Lebensversicherern aktuelle Anpassungen und Gestaltungen in der betrieblichen Altersversorgung. Klar ist, ein vollständiges Garantieversprechen ist für die Produktgeber vom Tisch. Dafür könne sich der Kunde wieder über lohnende Überschussbeteiligungen freuen.

Die Versicherungsbranche ist sich einig, dass die betriebliche Altersversorgung (bAV) aktuell gut läuft. „Das Wachstum verlagert sich, denn die Unternehmen setzen im Kampf um Talente auf die bAV“, erklärte Oliver Schoeller, Vorstandschef der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM (VersicherungsJournal 25.10.2023).

Sein Haus verzeichne ein deutlich zweistelliges Wachstum. Zudem sei das Geschäft aufgrund marginaler Stornoquoten sehr robust.

Positive Bestandsaufnahme der bAV

Mit seiner positiven Bestandsaufnahme zur bAV steht Schoeller nicht allein. Auch andere Versicherer bestätigen diesen Trend. Das wurde auf dem „Kongress Altersvorsorge“ und der Diskussion mit dem eher werblichen Titel „bAV – die Nummer 1 der finanziellen Zukunftssicherung“ in Dortmund deutlich. Als Teilnehmer saßen auf dem Podium:

Professor Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), moderierte die Veranstaltung.

Keine Rückkehr zu vollen Garantieleistungen

Erste Frage, die sich aufdrängt: Wie gehen die Versicherer im bAV-Segment mit den steigenden Zinsen um? „Für uns als Allianz ändert das Zinsniveau nichts“, erklärte Basedow. Die Inflation sei ein Thema, mit dem man sich eher beschäftige.

Böwing von der Alten Leipziger beobachtet, dass die hohe Teuerungsrate als auch die diversen Krisen zu einer Verunsicherung der Firmenkunden führen. Aber Altersvorsorge sei ein langfristiges Geschäft und lohne trotz Krisen und weltweiter Konflikte. „Die Kunden sind keine Garantiefanatiker, Sicherheit ist ihnen viel wichtiger.“

Zehnmal in Folge hat die Europäische Zentralbank (EZB) seit 2022 den Leitzins angehoben, trotzdem wird es in der Lebensversicherung keine Rückkehr zu Garantien von 100 Prozent geben. „80 Prozent ist die richtige Balance“, wie Basedow für den Marktführer betonte.

„Eine Rückkehr wird es in der Garantiefrage nicht geben. Aber die gute Nachricht für die Kunden ist doch, dass die Überschussbeteiligung zurückkommt“, stellte von Löbbecke klar. Ein Mehrwert der bAV sei schließlich die gute Rendite.

Der Vertrieb verkauft Biometrie in der betrieblichen Vorsorge nicht. Fabian von Löbbecke, Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsmanagement

Biometrie gehört zur Direktversicherung

Zur Sprache kam auch, welcher Durchführungsweg in der betrieblichen Vorsorge sich für Biometrie-Angebote eigne. Basedow von der Allianz vertritt dazu eine eindeutige Meinung: „Biometrie ist in der Direktversicherung am besten aufgehoben.“

Und dafür nannte der Maklervertriebschef Gründe: die Portabilität beim Arbeitgeberwechsel sowie die Vorteile von Gruppenverträgen bei notwendigen Gesundheitsprüfungen. Die Biometrie gehöre generell in die bAV, „da kommt sie schließlich auch her“.

Fabian Löbbecke (Bild: HDI)

„Allerdings verkauft der Vertrieb Biometrie in der betrieblichen Vorsorge nicht – oder zumindest noch nicht“, gab von Löbbecke zu bedenken.

Streitpunkt Sozialpartnermodell

Das Sozialpartnermodell, obwohl der HDI hier stark engagiert ist (VersicherungsJournal 9.5.2023), kam in der Diskussion auf der DKM nicht zu Sprache.

Allerdings stimmten in Frankfurt die Delegierten der IG Metall über die Zukunft der Betriebsrente ohne Beitragsgarantie für ihren Wirtschaftszweig ab. Das Ergebnis: Deutschlands größte Gewerkschaft sprach sich gegen das Modell aus und schiebt der Umsetzung einen Riegel vor (27.10.2023).

Dass man als Gewerkschaft das Sozialpartnermodell durchaus praxistauglich umsetzen kann, zeigt ein Abschluss der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem Bundes-Arbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC) vom Vorjahr (VersicherungsJournal 22.9.2022, Medienspiegel 13.4.2022).

Neben der Chemiebranche haben sich auch Vertreter der Energieversorger für diesen Weg entschieden, mit Zustimmung der Finanzaufsicht (3.11.2022). Der HDI, die Zurich-Gruppe und die Gewerkschaft Ver.di – Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft basteln noch an ihrer Umsetzung des Sozialpartnermodells (9.5.2023, 3.11.2022, 22.6.2022).