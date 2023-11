Betriebliche Altersvorsorge im Aufwind

31.10.2023 – Die Vermittlung von Betriebsrenten soll deutlich anziehen. Das große Problem ist die Digitalisierung, weil viele Portale für die betriebliche Altersvorsorge bedient werden müssen. Im Bereich der Vorsorge für den öffentlichen Dienst gibt es viel Bewegung. Für 2024 ist erstmals ein Rating von Unterstützungskassen geplant. Das zeigte sich in einer Diskussionsrunde auf der DKM.

Das Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung (BRSG) (VersicherungsJournal Archiv) hat der betrieblichen Altersvorsorge einen ordentlichen Schub verliehen. Das war einheitlicher Tenor der Diskussionsrunde „bAV – drängende Fragen und klare Antworten“ am 25. Oktober auf der Vermittlermesse DKM.

Vor allem der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent, soweit Sozialversicherungs-Beiträge erspart werden, ist ein wichtiges Argument für die bAV.

Betriebsente bis acht Prozent Rendite

„Wir erzielen heute eine Systemrendite von drei bis vier Prozent nur durch Sozialversicherungs- und Steuervorteil“, betonte Dr. Björn Achter, Generalbevollmächtigter bAV und bKV bei der Württembergischen Lebensversicherung AG.

Björn Achter (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Auszahlungsphase würde die Freigrenze die Belastung durch die Krankenversicherung senken. „Das ist für die Vertriebe ein starkes Pfund“, sagte der Moderator, Professor Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP).

Wenn ein „gutes Produkt“ ebenfalls noch am Kapitalmarkt performen würde, läge die Gesamtrendite der bAV bei sechs bis acht Prozent. Natürlich muss man den Arbeitnehmern – so Dommermuth – erläutern, dass durch die Einzahlung in die bAV die gesetzliche Rente geschmälert würde und es eine Belastung durch die Krankenversicherung oberhalb der Freigrenze gibt.

Thomas Dommermuth (Bild: Schmidt-Kasparek)

WERBUNG

Viele Portale müssen bedient werden

Größtes Problem in der bAV ist aber immer noch die Digitalisierung. „Ich möchte aber für die Branche eine Lanze brechen“, sagte Stefan Huber, Geschäftsführer der Evorsorge System GmbH. Gleichzeitig ist Huber Aufsichtsrats-Mitglied der Xempus AG, die im Frühjahr 2023 die Evorsorge übernommen hat (11.5.2023).

Nach Einschätzung des Managers würde sich am Markt in Sachen Bestandsführungssysteme einiges bewegen. „Es ist aber noch viel zu tun“, so Huber. Denn fallabschließende Policen mit elektronischer Unterschrift würden in der bAV bei weitem nicht reichen.

Denn die Systeme müssten auch alle „Störfälle“, wie beispielsweise eine neue Adresse und gleichzeitigen Mutterschutz, verarbeiten können. Es müsste eine volle Digitalisierung zwischen Arbeitgeber, Mitarbeiter, Versicherer und Vermittler möglich sein.

Stefan Huber (Bild: Schmidt-Kasparek)

Kritik an unzureichenden Bipro-Standards

Die Mitarbeiter in den Personalabteilungen wollten keine redundanten Arbeiten verrichten und zudem mit ihrem bekannten System weiterarbeiten. Kritik äußerte Huber am Brancheninstitut für Prozessoptimierung e.V. (Bipro). „Hier ist bei weitem nicht alles standardisiert, wie man oft glauben macht.“

Damit die Arbeitgeberportale künftig automatisch bedient werden können, gibt es bei Xempus ein Pilotprojekt mit der SAP Deutschland SE & Co. KG. Innerhalb von zwei Jahren, schätzt der Geschäftsführer, könnte der automatische Betrieb starten.

Kontakte gibt es zudem zur Datev eG. Laut Huber wird in Großunternehmen fast immer mit einem SAP-Personalsystem gearbeitet und im Mittelstand überwiegend mit Datev. Insgesamt kämen diese beiden Unternehmen auf einen Marktanteil von über 50 Prozent in Deutschland.

Öffentliche Arbeitgeber dürfen nun 15 Prozent zuschießen

Aktiv in der bAV-Weiterentwicklung ist zudem die Versicherungskammer Bayern. Sie habe es erreicht, dass es im Tarifvertrag der Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (ver.di) nun erlaubt ist, dass die öffentlichen Arbeitgeber 15 Prozent Zuschuss zur Betriebsrente leisten dürfen. Das sei ein Meilenstein, berichtete Thomas Vietze, Vertriebsdirektor Key Account betriebliche Vorsorge.

Thomas Vietze (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zudem könnten vermögenswirksame Leistungen eingerechnet werden. Gleichzeitig gibt es nach Aussage der Experten nun Sicherheit darüber, dass man bei fondsgebundenen Unterstützungskassen eine abgesenkte Garantie von beispielsweise 80 Prozent der Beiträge geben könnte. Dommermuth hält auch geringere Garantien für möglich.

Derzeit arbeitet das IVFP an einem Rating von Unterstützungskassen. Es soll 45 Fragen umfassen. Unterstützungskassen würden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) nicht kontrolliert. „Diesem Makel wollen wir abhelfen“, so der Experte. Derzeit wird das Rating mit Pilot-Kassen entwickelt. Es könnte Mitte 2024 starten.

Nach Aussage von Dommermuth gibt es in Deutschland 3.000 U-Kassen und 250 rückgedeckte U-Kassen. Viele Kommunen wollen zudem ihre hohen Pensionslasten über eine Versicherungslösung rückdecken, wie in der Diskussion deutlich wurde.