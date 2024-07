Betriebliche Altersversorgung: Unterfinanzierung im Mittelstand

5.7.2024 – Direktzusagen sind oft nur teilweise oder gar nicht ausfinanziert, zeigt eine Umfrage der Alten Leipziger/Hallesche. Dadurch werde unter anderem die Unternehmensnachfolge erschwert. Hier bestehe für spezialisierte Vermittler und bAV-Berater großer Nachholbedarf, um Unternehmen über ihre Möglichkeiten aufzuklären und zu beraten.

Die Alte Leipziger/Hallesche-Gruppe (ALH) hat von der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH den Stand der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bei mittelständischen Kapitalgesellschaften untersuchen lassen. Die Studie kann online abgerufen werden.

Dazu wurden im Februar 202 mittelständische Kapitalgesellschaften in Deutschland mit 20 bis 500 Mitarbeitern über alle Branchen hinweg mit Hilfe computergestützter Telefoninterviews anhand eines strukturierten Fragebogens (CATI) repräsentativ befragt.

Gut die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) sind familiengeführt. Dies ist insbesondere bei kleineren Unternehmen mit 20 bis 49 Mitarbeitenden der Fall.

Direktversicherung ist meistgenutzter Durchführungsweg

Von den Befragten bieten 97 Prozent eine bAV an. Dabei kommen diese Durchführungswege zum Einsatz:

Direktversicherung 88 Prozent

Pensionskasse 35 Prozent

Unterstützungskasse 26 Prozent

Direktzusage 26 Prozent

Pensionsfonds 22 Prozent

Die Unternehmen bis 49 Beschäftigte nutzen die Direktversicherung überdurchschnittlich und die anderen Option unterdurchschnittlich.

Jeder vierte Mittelständler nutzt die Direktzusage für die bAV

Bei der Direktzusage nannten die Unternehmen als Begünstigte:

Gesellschafter-Geschäftsführer 44 Prozent,

Geschäftsführer 43 Prozent,

Alle Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung 39 und

Leitende Angestellte 21 Prozent.

In den Firmen mit Direktzusage wird diese aber nur bei gut einem Drittel (35 Prozent) neuer Mitarbeiter genutzt. Dieser Durchführungsweg ist demnach auf dem Rückzug.

Bei Direktzusagen klafft eine Finanzierungslücke

Nur die Hälfte der Unternehmen mit Direktzusagen haben laut der Auswertung angegeben, dass ihre Pensionsverpflichtungen voll ausfinanziert sind. Bei fast einem weiteren Viertel (24 Prozent) sind zumindest zur Hälfte gedeckt. Die übrigen Unternehmen lagen darunter beziehungsweise gaben „weiß nicht/k.A.“ an.

Dass die Hälfte der Unternehmen mit Direktzusagen ihre Pensionsansprüche nicht oder nicht vollständig mit Kapital gedeckt haben, sieht die ALH als ein mögliches „Hindernis für die Zukunft des Unternehmens“ an, zum Beispiel beim Verkauf oder einer Nachfolgeregelung.

Zur Kapitaldeckung werden bereits oder sollen zukünftig diese Instrumente genutzt werden:

Rückdeckungsversicherung 71 Prozent

Treuhandlösung (CTA) mit Rückdeckungsversicherung 14 Prozent

eine Treuhandlösung – (CTA) mit Fondsanlage zehn Prozent

ein verpfändetes Fondsdepot sieben Prozent

Sonstiges sechs Prozent

Nicht voll ausfinanzierte Zusagen wollen die Unternehmen nur vereinzelt in den nächsten zwei Jahren aufstocken.

Viele Unternehmer sorgen sich um ihre Direktzusagen

Die meisten Unternehmer (72 Prozent) haben ihre Direktzusagen in den letzten fünf Jahren überprüfen lassen. Dabei kamen meisten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer (71 Prozent) zum Zuge. Dahinter rangieren Versicherungsvermittler (26 Prozent) und Berater (13 Prozent).

Hauptgründe für die Überprüfungen waren Anpassungen an steuerrechtliche Veränderungen (53 Prozent), Optimierung der Bilanz und Liquiditätsplanung sowie Anpassung an arbeitsrechtliche Veränderungen (jeweils 27 Prozent) und Vorbereitung auf unternehmensindividuelle Veränderungen (23 Prozent).

Beim letztgenannten Punkt geht es offenbar auch um die Unternehmensnachfolge. Die steht bei 57 Prozent der Befragten in den nächsten zehn und bei 39 Prozent in den nächsten fünf Jahren an.

„Pensionsverpflichtungen sind somit im Rahmen der Nachfolgeregelung ein dominierendes Thema. Hier besteht erhöhter Beratungsbedarf, da die Übergabe sogar scheitern kann, wenn das Unternehmen noch an Pensionsverpflichtungen gebunden ist“, warnt die ALH.

Unterschätztes Risiko bei der Unternehmensnachfolge

Allerdings scheine dieses Risiko im Mittelstand inhaltlich wie auch zeitlich häufig unterschätzt zu werden. Der Aussage „Die betriebliche Altersversorgung ist ein Risikofaktor für die Nachfolgeregelung in unserem Unternehmen“ stimmten von den familiengeführten Unternehmen nur zehn Prozent voll und ganz sowie acht Prozent eher zu. Fast die Hälfte (45 Prozent) stimmten überhaupt nicht zu.

Von den 62 befragten familiengeführte Unternehmen, bei denen in den nächsten zehn Jahren eine Nachfolgeregelung ansteht, lässt sich gut die Hälfte bereits extern beraten.

„Doch in den meisten Fällen übernimmt dies der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Hier besteht für spezialisierte Vermittler und bAV-Berater großer Nachholbedarf, um Unternehmen über ihre Möglichkeiten aufzuklären und zu beraten“, kommentiert die Versicherungsgruppe die Umfrageergebnisse.