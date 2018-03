Beschäftigung: Versicherungsbranche wird rote Laterne nicht los

26.3.2018 – In fast allen Branchen wird sich die Beschäftigtenzahl laut der aktuellen Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhöhen – nicht jedoch im Bereich der Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen. Aktuelle AGV-Zahlen zeigen, dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt in der Assekuranz nicht stattfindet.

WERBUNG

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) hat jetzt, wie in jedem Frühjahr, seine neueste Prognose zur Zahl der Erwerbstätigen im laufenden Jahr veröffentlicht.

Für 2018 rechnet das IAB laut seinem Kurzbericht 7/2018 mit einem Anstieg um rund 650.000 (plus/minus 100.000) auf rund 44,94 Millionen Erwerbstätige. Damit hat das Institut seine Prognose aus dem vergangenen Herbst (VersicherungsJournal 20.10.2017) um rund 100.000 nach oben korrigiert.

Immer mehr Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte

Den Zuwachs begründen die Arbeitsmarktforscher mit der bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ansteigenden Zahl der Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten. Laut IAB-Schätzung wird sich diese im laufenden Jahr um etwa 760.000 – im Herbst lag die Prognose des Instituts für 2018 „nur“ bei 610.000 – auf 32,98 Millionen erhöhen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es mit einer Steigerung von 720.000 das stärkste absolute Plus seit der Wiedervereinigung.

Der Anteil der Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt wird sich damit weiter erhöhen und im laufenden Jahr 73,4 (2017: 72,8; 2016: 72,4) Prozent ausmachen. 2005 waren es erst 67 Prozent.

Die übrigen Erwerbsformen verlieren an Gewicht

Im Gegenzug verlieren die übrigen Erwerbsformen (marginal Beschäftigte, Selbstständige und mithelfende Familienangehörige sowie Beamte) immer weiter an Bedeutung. Dies liegt nach Angaben der Arbeitsmarktforscher vor allem daran, dass sie wesentlich stärker von Änderungen der gesetzgeberischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden.

Etwa jeder achte Erwerbstätige gehört zu den sogenannten marginal Beschäftigten. Dazu zählen laut IAB gemäß der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ausschließlich geringfügig entlohnte beziehungsweise ausschließlich kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs).

Privatisierungseffekte

Nur noch knapp jeder zehnte Erwerbstätige ist der Erwerbstätigenform Selbstständige beziehungsweise mithelfende Familienangehörige zuzuordnen. Knapp jeder 20. Beschäftigte gehört zur Gruppe der Beamten.

Bei Letzteren war seit Mitte der 1990er-Jahre ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Dies lässt sich nach Aussage des Instituts unter anderem dadurch erklären, dass viele öffentliche Arbeitgeber Beamte durch Angestellte ersetzt haben. Eine weitere Ursache sind Privatisierungseffekte bei ehemals staatlichen Unternehmen. Da diese Effekte auslaufen, rechnet das IAB für 2018 mit einer stabilen Beamtenzahl von rund zwei Millionen.

Weiterer Rückgang bei Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern

Die Arbeitsmarktforscher gehen in ihrer Prognose auch auf die sektorale Entwicklung der Arbeitnehmerzahl ein. Hier wird für so gut wie alle Branchen analog zu der oben beschriebenen Gesamtzahl eine positive Entwicklung erwartet.

Mit dem größten Zuwachs in diesem Jahr rechnet das IAB im Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ (plus 219.000 Arbeitnehmer beziehungsweise plus knapp 2,2 Prozent). Bei Unternehmens-Dienstleistern fällt die erwartete Steigerung mit über drei Prozent noch größer aus.

Allerdings gibt es eine Ausnahme unter den Branchen, die sich zudem vom Gesamttrend schon seit Langem abgekoppelt hat. Für den Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen prognostiziert das Institut einen Rückgang um 11.000 Erwerbstätige (minus 1,1 Prozent).

Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es ein Minus von 1,5 Prozent beziehungsweise 15.000 Personen. „Dies ist im Kontext der Konsolidierungs-Maßnahmen im Bankensektor sowie der zunehmenden Digitalisierung zu sehen“, heißt es in dem IAB-Bericht.

Entwicklung der Arbeitnehmerzahlen in verschiedenen Branchen. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: IAB)

Assekuranz im Abwärtsstrudel

Auch in der Versicherungswirtschaft, für die in der IAB-Untersuchung keine gesonderten Daten ausgewiesen werden, ist seit geraumer Zeit ein Abwärtstrend zu beobachten. Nach Angaben des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) ist die Gesamtbeschäftigung in der deutschen Assekuranz im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge zurückgegangen.

Mit nicht einmal mehr 205.000 Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten wurde 2017 ein 30-Jahres-Tief erreicht (VersicherungsJournal 13.3.2018). Zum Hintergrund: In einigen Bundesländern wie auch an einigen der größten Versicherungsstandorte gab es einen Stellenanbau (VersicherungsJournal 19.3.2018, 16.3.2018).

Streitpunkt Digitalisierung

An der insgesamt rückläufigen Entwicklung in der Versicherungswirtschaft hat auch die Digitalisierung ihren Anteil. Dieses Thema war einer der großen Streitpunkte in der letzten Tarifrunde für den Innendienst.

So war die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) mit der Forderung nach einem „Zukunftstarifvertrag Digitalisierung“ in die Verhandlungen gegangen (VersicherungsJournal 3.2.2017). Damit konnte sich Verdi aber nicht bei den Arbeitgebern durchsetzen (VersicherungsJournal 9.5.2017, 6.6.2017).

Beim Tarifabschluss wurde dann vereinbart, im Frühjahr 2018 separate Gespräche über tarifliche Regelungen zu den Auswirkungen der Digitalisierung zu führen (VersicherungsJournal 30.8.2017).

Gespräche über tarifvertragliche Regelungen zur Digitalisierung

Im März gab es dann laut AGV einen „konstruktiven und konsensorientierten“ Gesprächsauftakt. Die Arbeitgeber legten nach eigenen Angaben einen „schlanken“ Katalog vor und verzichteten auf „Forderungen, welche regelmäßig auf erheblichen gewerkschaftlichen Widerstand stoßen“. Folgende Themen bezeichnete der AGV als wichtig:

Schaffung von mehr Flexibilität für deutlich übertariflich bezahlte Angestellte durch Erweiterung der „Leitenden“-Definition sowie Deregulierung bei den Regelungen zur tariflichen Arbeitszeit.

Nutzung der gesetzlichen Tariföffnungsklausel des § 7 ArbZG zur Verkürzung der verpflichtenden Ruhezeiten von elf Stunden auf neun Stunden.

Erweiterung der AÜG- (Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz-) Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten bei der erlaubnispflichtigen konzerninternen Arbeitnehmerüberlassung sowie bei der Entleihe von Arbeitnehmern mit übertariflichen Arbeitsbedingungen.

Bis zur nächsten Runde im Juni – ein genauer Termin wurde noch nicht festgelegt – will der Arbeitgeberverband einen Vorschlag unterbreiten, wie ein Tarifvertrag „Mobiles Arbeiten“ aussehen könnte. Danach sind zwei weitere Verhandlungsrunden angedacht.