Berufungsgericht schmettert eine Million Euro Schmerzensgeld ab

Eine Million Euro Schmerzensgeld – das hatte das Landgericht Limburg 2021 einem Kind zugesprochen (VersicherungsJournal 30.6.201). Nun hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main dieses Urteil mit seiner Entscheidung vom 25. April 2023 (8 U 127/21) wieder aufgehoben.

Hintergrund: Ein im Jahr 2011 etwa einjähriges Kleinkind war wegen eines Infekts stationär im Krankenhaus behandelt worden. Eine Krankenschwester verabreichte dort in Anwesenheit der Mutter intravenös ein Antibiotikum. Das Kind schrie daraufhin und verschluckte sich an einem zuvor gegessenen Apfelstück. Trotz der Rettungsmaßnahmen kam es zu schwersten Hirnschäden; das Kind bleibt ein lebenslanger Pflegefall. Zwei Ärzte und die Schwester wurden erfolgreich verklagt.

In einer Berufungsentscheidung wurde die Klage nun abgewiesen. Die – hinreichend qualifizierte – Kinderkrankenschwester habe keinen Behandlungsfehler begangen. Aspiration könne bei Kindern in diesem Alter jederzeit auftreten, so das OLG. Zudem habe die Frau geltende Vorsichtsmaßnahmen zur Risikoverminderung eingehalten.

Zwar habe das Kind einen Kartoffelchip in der Hand gehalten und ein Apfelstück lag auf dem Tisch, allerdings habe die Krankenschwester eine Zeitlang mit der Mutter gesprochen. Der dabei beobachtete Junge hatte weder gegessen noch gekaut.