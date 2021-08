„Bernd“ auch schwerste Unwetterkatastrophe der R+V-Geschichte

17.8.2021

Die R+V Versicherung AG hat am Montag eine erste offizielle Zwischenbilanz nach den Extremwetterereignissen vor vier Wochen bekannt gegeben. Demnach wurden bislang 14.000 Schadenfälle in Höhe von 470 Millionen Euro gemeldet. Tief „Bernd“ gehe als schwerste Unwetterkatastrophe in die Geschichte der R+V ein.

2021 entwickle sich zu einem Ausnahmejahr. „Die Überschwemmungen im Juli übertreffen jedoch alles, was wir bisher in Deutschland erlebt haben“, sagt der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger. Rund 70 Prozent aller R+V-Kunden in den Flutgebieten hätten sich gegen Naturgefahren abgesichert.

Mit etwa zwei Dritteln würden zerstörte und beschädigte Gebäude den größten Anteil aller Schäden ausmachen. Darunter seien ungewöhnlich viele Großschäden. „Auch Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Lebensmittelgeschäfte sind stark betroffen“, berichtet der R+V-Chef. Hinzu kämen tausende schwer beschädigte Fahrzeuge. Drei von vier Autos hätten einen Totalschaden.

Das endgültige Ausmaß der Schäden stehe noch lange nicht fest. „Wir stocken unsere Schadenreserven täglich auf, weil die Gutachter bei der Besichtigung vor Ort feststellen, dass die Zerstörungen vielfach weit schlimmer sind als befürchtet“, sagt Rollinger. Ähnliches berichten die Huk-Coburg Versicherungsgruppe und die Provinzial Versicherungen. Beide Unternehmen sprechen ebenfalls vom größten Schadenereignis ihrer Firmengeschichte (10.8.2021, 4.8.2021).