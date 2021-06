Beitragsanpassungen verderben der PKV das Neugeschäft

16.6.2021 – Die anhaltende Niedrigzinsphase zwingt laut Assekurata auch in den nächsten Jahren zu Absenkungen des Rechnungszinses und damit zu Preiserhöhungen. Diese fallen allerdings voraussichtlich deutlich geringer aus als 2020 – und sorgen für einen Rekordzuwachs.

„Nachhaltige Ruhe an der Beitragsfront ist vorerst nicht in Sicht“, sagt der Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, Dr. Reiner Will, bei der Vorstellung des „Marktausblicks zur privaten Krankenversicherung 2021“.

Er rechnet aber nicht mehr mit überproportionalen Beitragsanpassungen (BAP) wie zuletzt, sondern mit solchen unter dem langfristigen Durchschnitt von vier bis 4,5 Prozent (VersicherungsJournal 28.5.2020).

Starke Verteuerung der privaten Krankenversicherung

„Bereits zu Beginn des Jahres hatten die Gesellschaften die Beträge in der Vollversicherung marktweit so stark angepasst wie seit 2010 nicht mehr“, sagte Gerhard Reichl, Fachkoordinator Krankenversicherung des Analyseunternehmens und Autor der Untersuchung.

„Im Durchschnitt der von uns gerateten Krankenversicherer erhöhten sich die Bestandsbeiträge im Beihilfesegment um 5,7 Prozent und im Nicht-Beihilfebereich um 7,7 Prozent.“

Durchschnittliche Beitragsanpassungen (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Dabei könnte es sich um eine positive Auswahl der betrachteten Gesellschaft oder um eine andere Berechnungsweise handeln, denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) kommt in ihrem Jahresbericht 2020 zu einer Beitragsanpassung im Branchendurchschnitt von etwa 10,1 Prozent für die Vollkostenversicherung (VersicherungsJournal 20.5.2021).

Durch die Beitragserhöhung des Marktführers Debeka seien 2021 sehr viele Vollversicherte von starken Erhöhungen betroffen, zum Teil auch 2022, so Reichl. Er weist darauf hin, dass am 1. Juli auch die Beiträge im Standardtarif und für Beamte in der Pflege-Pflichtversicherung erneut angehoben werden.

Krankenversicherer mauern bei der Transparenz

Reiner Will (Archivbild: Lier)

Nach dem vom BGH beanstandeten BAP-Anpassungsschreiben stellt die Ratingagentur fest, dass sich kein einheitlicher Standard gebildet habe. Das Urteil lasse Spielräume zu. Der Rechnungszins beziehungsweise dessen Absenkung „findet man ganz selten. Das ist eine sensible Größe. Da wollen sich die Unternehmen nicht in die Karten gucken lassen“, so Will.

Der durchschnittliche unternehmens-individuelle Rechnungszins (duRZ) beträgt laut den Analysten 2,66 Prozent. Im Markt reicht die Spanne von 1,25 bis 2,94 Prozent. Da dieser Wert über die Rechnungszinsen aller Tarife eines Unternehmens gerechnet wird, können einzelne, lange nicht angepasste Tarife einen höheren Rechnungszins haben.

Die Bafin-Einschätzung, dass für die privaten Krankenversicherer „auch eine andauernde Niedrigzinsphase [...] aus ökonomischer Sicht tragbar“ wäre, teilt man bei der Assekurata. Denn bei einem durchschnittlichen Rechnungszins von 2,66 Prozent brauche es nur eine Zinsanforderung von 7,5 Milliarden Euro. Ohne Absenkung, also bei einem Rechnungszins von 3,50 Prozent, hätte sie bei 9,8 Milliarden Euro gelegen.

Wachstum nur durch BAPs

Aufgrund der durchgeführten Beitragsanpassungen dürften die Gesellschaften 2021 voraussichtlich 45,3 Milliarden Euro Bruttobeiträge buchen. „Wir gehen von einem erneuten Rekordbeitragszuwachs von erstmals über zwei Milliarden Euro aus“, so Reichl.

Die Kehrseite der Medaille sei, dass die BAPs Voll- und in auch in der Pflegeversicherung bei Kunden und Vermittlern für Verunsicherung sorgten und unternehmensseitig das Neugeschäft beziehungsweise das Bestandswachstum negativ tangierten.

2020 sank die Zahl der Vollversicherten erneut um 0,1 Prozent. Dass im Vergleich zu 2011 mittlerweile deutlich weniger gutverdienende Angestellte und auch Selbstständige von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV wechseln, liegt neben den steigenden Versicherungspflicht-Grenzen auch an den niedrigen Zinsen, die für Zweifel an der Bezahlbarkeit der PKV im Alter sorgten.

Die Top10 machen das Geschäft

Ein Nettowachstum gebe es weiterhin nur bei der Beihilfe aufgrund der wachsenden Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Mehr als drei Viertel der vollversicherten Personen entfallen auf die zehn größten Gesellschaften.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a. G. hat seinen Marktanteil 2010 um mehr als vier Prozentpunkte auf 28,4 Prozent ausgebaut, was vor allem am Beihilfegeschäft liegt. Die DKV Krankenversicherung AG ist auf Platz drei abgerutscht.

Der Anteil der Vollversicherung an den gebuchten Bruttoprämien ist seit 2010 von 72,4 Prozent auf 65,8 Prozent gesunken. Zugelegt hat im Wesentlichen Pflegepflicht auf 9,8 (6,3) Prozent infolge von Beitragserhöhungen.

Marktanteile der größten privaten Krankenversicherer (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Positive Ergebniserwartung

In Folge der BAPs rechnet die Assekurata auch ertragsseitig damit, dass 2021 ein positives Jahr für die Branche werde. „Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg des Versicherungs-geschäftlichen Ergebnisses und damit auch des Rohüberschusses, sofern die Kapitalanlageseite nicht erneut einbricht wie im Vorjahr.“

Für 2020 hat die Assekurata eine versicherungstechnische Ergebnisquote von 13,1 (11,7) Prozent errechnet. Positiv war, dass die Leistungsausgaben in der Vollversicherung pandemiebedingt deutlich moderater angestiegen als in den beiden Vorjahren.

Wegen des Rückgangs der Nettoverzinsung auf 2,9 (3,2) Prozent und damit geringeren Kapitalerträgen nahm die Rohergebnisquote auf elf (11,8) Prozent ab.

Tarifwechsel untersucht

In ihrer Studie geben die Rater auch zu einzelnen Aspekten wie beispielsweise dem Tarifwechsel Auskunft. „Dies ist kein Massenphänomen“, so Will. 76 (2016: 77) Prozent der Befragten hätten noch nie ihren Tarif oder den Selbstbehalt gewechselt. Knapp zwei Drittel der Tarifwechsel führten Vermittler und nur sechs Prozent externe Honorarberater durch.

Kunden, die einen Tarifwechsel über Honorarberater vornehmen, empfinden wenig Wertschätzung vom Versicherer und sind weniger zufrieden, so Reichl. Bei diesen hat die Ratingagentur zudem eine höhere Bereitschaft für eine Rückkehr in die GKV ausgemacht.

Versicherer müssten sich mehr kümmern und ihren Kunden das Gefühl von Wertschätzung entgegenbringen. In Sachen „Kümmern“ sieht Assekurata auch noch viel Potenzial im Gesundheitsmanagement. Diese werde mit ernsthaften Angeboten erst von einem Drittel angeboten – und von den Kunden vielfach aus Unkenntnis wenig genutzt.

Der 40 Folien umfassende Bericht mit einer begleitenden Videopräsentation kann unter diesem Link für 802,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer bestellt werden.