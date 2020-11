Bei welchen Anbietern der Onlineabschluss am besten klappt

3.11.2020 – Für die Zeitschrift Chip hat Servicevalue eine Untersuchung zum Online-Vertragsabschluss bei Versicherern in 18 verschiedenen Leistungsarten durchgeführt. Ergebnis: Fünf Mal landeten die ADAC Versicherungen auf dem Spitzenplatz, drei Mal die Allianz. Jeweils einmal gewannen Agila, Arag, Axa, BA die Bayerische Allgemeine, Cosmos, DKV, Hannoversche, Huk24 und R+V sowie die Techniker Krankenkasse.

Die Servicevalue GmbH hat nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 8.11.2019) erneut im Auftrag der Zeitschrift Chip eine Untersuchung zum Online-Vertragsabschluss bei Versicherungs-Unternehmen durchgeführt.

Insgesamt wurden 18 (Vorjahr: 16) verschiedene Leistungsarten unter die Lupe genommen. Neu hinzugekommen ist die Berufsunfähigkeits- (BU) Versicherung. Das Segment „Tierversicherung“ wurde aktuell unterteilt in Tierhalterhaftpflicht- sowie Tierkranken-Versicherung.

Informationen zur Methodik

Zu der im August durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Firmen zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Gesellschaft wurden mindestens 120 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Online-Vertragsabschluss bei folgenden Versicherungs-Unternehmen hinsichtlich der genannten Leistungsart?“

Die Beurteilung erfolgte auf einer fünfstufigen Antwort-Skala („sehr zufrieden“ (1), „zufrieden“ (2), „eher zufrieden“ (3) bis „eher nicht zufrieden“ (4) und „unzufrieden (5)). In einem weiteren Schritt wurde für die Gesellschaften der jeweilige Mittelwert berechnet. Anhand der Mittelwerte wurden abschließend Rankings je Leistungsart beziehungsweise Kategorie erstellt.

„Die Bewertung ‚Top‘ erhalten alle Unternehmen/ Anbieter, die innerhalb ihrer Kategorie/ Leistungsart besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Stimmen abschneiden“, wird zur Methodik weiter ausgeführt. Der Spitzenreiter je Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Bester“ schmücken.

ADAC Versicherungen gewinnen in fünf Leistungsarten

Insgesamt sammelte Servicevalue so 40.775 Verbraucherstimmen zu 334 Versicherungs-Unternehmen zusammen. Ergebnis: In fünf Geschäftsfeldern landeten die ADAC Versicherungen auf dem Spitzenplatz (Auslandskranken-, Kfz-, Rechtsschutz-, Reiserücktritt- und Reise-Versicherung).

Drei Mal das Prädikat „Bester“ erhielt die Allianz Versicherungs-AG (Haftpflicht, Hausrat und Unfall). Neben der Techniker Krankenkasse (gesetzliche Krankenversicherung) gewannen folgende Anbieter in jeweils einer Leistungsart:

Die Sieger stimmen bis auf wenige Ausnahmen mit denen des Vorjahres überein. In Haftpflicht verdrängte die Allianz die Huk-Coburg Versicherungen vom Spitzenplatz. Bei den Direktversicherern überholte die Cosmos statt Huk24 und in Krankenzusatz die Axa die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Bestwert für den ADAC

Am besten kam die Assekuranz im Segment Direktversicherer weg. Hier erzielten die untersuchten Anbieter im Schnitt einen Mittelwert von 2,39. Am schlechtesten war der Mittelwert im Bereich „Tierversicherung: Kranken- und OP-Kostenversicherung“ (2,61).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Servicevalue)

Die besten Werte unter den Spitzenreitern in den 18 untersuchten Bereichen erlangten die Cosmos in der Kategorie Direktversicherer sowie der ADAC mit 2,11 im Segment Reiseversicherung. In der Kategorie „Tierversicherung: Haftpflicht“ reichte der R+V ein Mittelwert von 2,46 für den Sieg.

Weitere Informationen zur der Untersuchung sowie Auflistungen der mit „Bester“ und „Top“ bedachten Versicherungs-Gesellschaften in den einzelnen abgefragten Kategorien sind auf dieser Internetseite zu finden.