Bei Industriekunden kommen nur die Makler gut weg

29.4.2022 – Der Markt für Industrieversicherungen verhärtet sich weiter. Dies zeigt die Umfrage des GVNW zum Renewal 2021/22. Beitragssprünge bis zur Verdopplung kann der Verband nicht nachvollziehen. Dabei dürfte die nächste Preisrunde angesichts der weltpolitischen Lage bevorstehen.

92 Prozent der 90 Mitgliedsunternehmen des GVNW Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V., die an der diesjährigen Verbandsumfrage zum Renewal 2021/22 teilgenommen haben, waren bei dieser Erneuerungsrunde in einer oder mehreren Sparten von Prämienerhöhungen betroffen.

Als Hauptgrund wurde den Betroffenen über die Sparten hinweg eine „generelle Marktanpassung“ genannt. Das dürfte sich noch verschärfen – denn die Umfrage fand vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit seinen Folgen auf Inflation und Wirtschaftsentwicklung statt.

Kürzung von Kapazität und Sublimit

Alexander Mahnke

Bei 81 Prozent dieser Unternehmen, die der Großindustrie oder dem gehobenen Mittelstand zugerechnet werden, reduzierten die Versicherer die Kapazitäten, bei 77 Prozent verschlechterten sie den Deckungsumfang und bei 71 Prozent kürzten sie Sublimite.

Für GVNW-Chef Dr. Alexander Mahnke ist die Preispolitik der Industrieversicherer nicht nachvollziehbar. Nach den Diskussionen um die kräftigen Teuerungen und das wenig kommunikative Gebaren im letzten Renewal hatte man Besserung erwartet (VersicherungsJournal 10.9.2021).

„Es geht hier nicht um Versicherer-Bashing“, sagte Mahnke am Donnerstag bei einem Pressegespräch anlässlich der Hauptversammlung. Man betrachte sich ja als Partner, die Handel miteinander trieben. In keiner der großen Sparten, die bei den Mitgliedern abgefragt wurden, korrespondiere die Prämienerhöhung mit einer schlechten Combined Ratio – auch nicht in Cyber, so Mahnke.

Mehr als ein Drittel ohne Cyberschutz

In Cyber beispielsweise sind 56 Prozent der Befragten generell von einer Prämienerhöhungen und 16,3 Prozent von solchen über 100 Prozent betroffen. Bei 92,8 Prozent liege aber die Schadenquote unter 40 Prozent. Nur bei gut fünf Prozent sei die Quote größer als 100 Prozent. „Mit technischem Underwriting haben solche Preisanstiege nichts zu tun“, so Mahnke.

Zu beachten ist, dass sich der Anteil der nicht gegen Cyberrisiken versicherten Unternehmen auf 34,9 (Vorjahr: 31,6) Prozent vergrößert hat. Dabei handelt es sich für den GVNW nicht um fehlendes Risikobewusstsein der Mitglieder, sondern um mangelnde oder zu teure Angebote der Versicherer.

Allein in der Transportversicherung lief es gemäßigter. Hier hatten 61 Prozent keine Erhöhung und 68 Prozent keine Deckungseinschränkungen. Bei einem Viertel wurden aber Cyber- und bei 30 Prozent Pandemierisiken ausgeschlossen.

Viele Versicherer im Schadenfall

Beklagt wird auch, dass die gleichen Deckungssummen oft nur mit mehr Versicherern zusammenkommen, was im Schadenfall die Regulierung erschweren kann. Die GVNW-Vorstände wünschen sich mehr individuellen Risikoschutz – schließlich lieferten sie ja genügend Daten an die Versicherer. „Tools greifen oft zu kurz, es braucht auch Manpower“, hieße es.

Als Reaktion auf die Maßnahmen der Versicherer werden bei der versicherungsnehmenden Wirtschaft wieder alternative Risikolösungen wie der Einsatz von Captives, parametrische Trigger oder auch Kapitalmarktlösungen diskutiert.

Aussagen zum Versicherungsschutz für russische oder ukrainische Engagements ihrer Mutterhäuser können die GVNW-Vorstände keine machen. Mit viel Aufwand versuche man gerade herauszufinden, was dieser Versicherungsschutz theoretisch noch wert sei.

Die Hälfte findet Makler gut

Die Nachhaltigkeitspolitik der Industrieversicherer hat der Umfrage zufolge kaum eine Rolle beim Renewal gespielt. 79,5 Prozent verneinten die Frage, ob die Nachhaltigkeitspolitik die Erneuerungs-Verhandlungen erschwert hätten.

Die Makler kamen bei der Umfrage wiederum gut weg. Knapp die Hälfte bewerten ihre Leistungen mit „gut“ oder „sehr gut“. Weitere zwölf Prozent zumindest mit „befriedigend“. Bei einem Drittel der Befragten ist kein Makler involviert.