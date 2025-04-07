Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Bei diesen Wohngebäudeversicherern schrumpften 2024 die Umsätze am stärksten

28.1.2026 – Bei zwei der 50 größten Wohngebäudeversicherer (HDI und Mannheimer) verminderten sich 2024 die Bruttobeitragseinnahmen. Die Bayerische Landesbrand, die Nürnberger, die Württembergische und die Interrisk wuchsen um höchstens 5,5 Prozent, wie der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt. Der Markt wuchs um 11,9 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2024 bauten die deutschen Wohngebäudeversicherer die gebuchten Bruttobeiträge nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um fast ein Achtel auf 13,25 Milliarden Euro aus.

48-mal Umsatzsteigerung

Laut dem „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH hatten, angeführt von der Rhion Versicherung AG (plus 277 Prozent), 48 der 50 größten Marktakteure Bestandszuwächse zu verzeichnen (VersicherungsJournal 28.1.2026).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 95 Prozent Marktanteil kommen.

WERBUNG

Zwei Wohngebäudeversicherer im Minus

Die vier Unternehmen Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Württembergische Versicherung AG, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG und Bayerische Landesbrandversicherung AG legten deutlich unterdurchschnittlich zu. Sie wuchsen mit höchstens 5,5 nicht einmal halb so stark wie der Markt.

Bei zwei weiteren Anbietern schrumpfte der Umsatz sogar. Dies war einerseits die Mannheimer Versicherung AG, deren Umsatz um 2,1 Prozent auf 76,7 Millionen Euro zurückging. Sogar um fast ein Neuntel niedriger als ein Jahr zuvor fiel das Prämienvolumen mit rund 168 Millionen Euro bei der HDI Versicherung AG aus.

Wachstumsschwache Anbieter (Bild: Wichert)

Erläuterungen zu den verminderten Einnahmen

In ihrem Geschäftsbericht geht das Unternehmen nicht näher auf den Einnahmerückgang in der Sparte ein, durch den sie in der Rangliste von 31 auf 33 abrutschte. Allerdings gehörte die Mannheimer zu den Marktteilnehmern mit den höchsten Combined Ratios in Wohngebäude, auch wenn es sich um acht Prozentpunkte auf 115,8 Prozent verbesserte (16.10.2025).

Der HDI führt im Geschäftsbericht 2024 das Auslaufen einer Kooperation als Hintergrund für den Umsatzverlust an. „Gegenläufig hierzu gab es positive Effekte aus der Indexanpassung, die den Rückgang der gebuchten Bruttobeiträge jedoch nicht kompensieren konnten“, schreiben die Hannoveraner in dem Bericht.

Hintergründe zu den niedrigen Zuwachsraten

Die Bayerische Landesbrand gehörte im Berichtsjahr neben der Mannheimer und der Nürnberger auch zu den Akteuren mit den höchsten Bestandsabrieben. Dies wird im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1,1 MB) mit einer Umstellung der Bestände auf ein neues Wohngebäude-Produkt begründet, das im Risikoträger Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG geführt wird (13.1.2026). Durch Indexanpassungen stand unter dem Strich ein leichtes Umsatzplus.

Die Nürnberger hatte 2024 versicherungstechnisch in Wohngebäude über fünf Cent und insgesamt sogar 17 Cent Verlust pro Beitragseuro geschrieben (5.1.2026). In der Folge wurde ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet (8.4.2025, 11.2.2025). Inzwischen hat die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) die Aktienmehrheit übernommen (17.10.2025).

Bezugshinweis

Der „Branchenmonitor 2025: Wohngebäudeversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024).

Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Gebäudeversicherung · Geschäftsbericht · Marktanteil · Senioren
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die Bestandsgewinner unter den Wohngebäudeversicherern
13.1.2026 – Während die Branche 2024 leichte Verluste hinzunehmen hatte, legten vier Marktteilnehmer einer aktuellen Publikation zufolge sogar zweistellig zu. Der Wachstumssieger verwaltete fast die Hälfte mehr Policen als im Vorjahr, kündigte aber „auf nahe Sicht“ einen „signifikanten“ Abbau an. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Wohngebäudeversicherer hatten 2024 die größten Bestandsrückgänge
13.1.2026 – Jeder zweite Anbieter verwaltete im vergangenen Jahr, wie im Branchentrend, weniger Verträge als 2023. Vier von ihnen mussten Verminderungen von mehr als fünf Prozent hinnehmen – in der Spitze sogar von über einem Zehntel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
So (un)profitabel sind die Marktschwergewichte in der Wohngebäudeversicherung
13.11.2025 – 2024 haben sechs der größten Anbieter versicherungstechnisch bis zu fast 19 Cent Gewinn pro Beitragseuro geschrieben. Die restlichen Platzhirsche gaben mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen – in der Spitze um rund ein Siebtel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Das sind die größten Wohngebäudeversicherer
13.11.2025 – Welche Anbieter hierzulande beim Prämien- und Vertragsbestand die größte Bedeutung haben, darüber gibt eine aktuelle Untersuchung Aufschluss. Sie zeigt auch, welche der Branchenriesen beim Bestand gegen den Markttrend wuchsen und wer bei den Einnahmen besonders stark zulegte. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Komposit-Beiträge: So schlugen sich die Marktgrößen
21.7.2025 – Für sieben der zehn umsatzstärksten Schaden-/Unfallversicherer lief es zwischen 2018 und 2023 teils deutlich besser als für den Markt, der um ein gutes Fünftel zulegte. Ein Platzhirsch konnte seine Einnahmen sogar mehr als verdoppeln. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese sind die Kompositversicherer mit dem größten Kundenschwund
5.5.2025 – Zwischen 2018 und 2023 schrumpfte bei fast jedem dritten der 50 größten Anbieter der Vertragsbestand – und dies zum Teil erheblich. In der Spitze lag das Minus bei fast 700.000 Policen beziehungsweise bei annähernd einem Fünftel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den höchsten Schadenquoten
28.4.2025 – Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften sind 2023 um rund ein Neuntel gestiegen, in der Spitze haben sie sich in etwa verdreieinhalbfacht. Gegen den Branchentrend sank der Aufwand bei acht Anbietern. Die Schadenquoten lagen bei bis zu fast 107 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Hausratversicherer mit den höchsten Schadenquoten
10.4.2025 – Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften sind auf Sechsjahressicht deutlich gestiegen – um bis zu über 60 Prozent. Nur bei drei Anbietern sank der Aufwand. Die Schadenquoten lagen zwischen 25 und mehr als 62 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Das sind die wachstumsschwächsten Wohngebäudeversicherer
7.4.2025 – Die Branche hat das Prämienvolumen zwischen 2018 und 2023 um über die Hälfte ausgebaut. Doch für einige der 50 größten Marktteilnehmer lief es deutlich schlechter als am Markt. Bei einem Anbieter schrumpften die Einnahmen sogar. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG