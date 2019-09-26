Bei diesen Krankenkassen klappt der Onlineabschluss am besten

26.1.2026

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Chip wollten wissen, wie zufrieden Verbraucher mit dem Online-Vertragsabschluss bei verschiedenen Dienstleistungsanbietern sind. Die Untersuchung „Online-Vertragsabschluss 2025“ basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen fast 52.000 Kundenurteile zu 445 verschiedenen Versicherungsunternehmen in fast 20 Leistungsarten zusammen.

/Darunter waren auch die Krankenkassen. Dort sicherte sich IKK Classic den Spitzenplatz. Mit einer Note von aktuell 2,36 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Bester Online-Vertragsabschluss“ schmücken.

Auf dem Treppchen landeten ferner die Techniker Krankenkasse (2,38) sowie die Pronova BKK (2,39). Die beiden letztgenannten Testkandidaten erhielten die Auszeichnung „Top Online-Vertragsabschluss“, da sie besser als der Mittelwert in der Kategorie abschnitten. Gleiches schafften unter anderem auch die

Das vollständige Branchenranking inklusive neun weiterer „Top“-Akteure sowie 16 nicht überdurchschnittlich bewerteter Anbieter kann hier eingesehen werden. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in allen Leistungsarten hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (29.9.2025). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.