Bei diesen Kraftfahrtversicherern schrumpften 2024 die Umsätze am stärksten

22.1.2026 – Bei drei der 50 größten Kfz-Versicherer verminderten sich 2024 die Bruttobeitragseinnahmen. Am stärksten büßten die Dialog (sieben Prozent) und die Nürnberger (minus sechs Prozent) ein. Auch die Axa Easy verlor, während DA direkt, Alte Leipziger und HDI um höchstens 2,5 Prozent zulegten. Der Markt wuchs um ein Neuntel, wie der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig zeigt.

Im Geschäftsjahr 2024 bauten die deutschen Kraftfahrtversicherer die gebuchten Bruttobeiträge nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um ein Neuntel auf 34 Milliarden Euro aus.

47 Mal Umsatzsteigerung

Laut dem „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH hatten, angeführt von der ADAC Autoversicherung AG (plus fast ein Drittel), 47 der 50 größten Marktakteure Bestandszuwächse zu verzeichnen (VersicherungsJournal 22.1.2026).

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Marktakteure in der Sparte, die auf rund 90 Prozent Marktanteil kommen.

WERBUNG

Drei Kfz-Versicherer im Minus

Die drei Unternehmen DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG, Alte Leipziger Versicherung AG und HDI Versicherung AG wuchsen mit jeweils nicht einmal 2,5 Prozent deutlich schwächer als der Markt. Bei drei weiteren Anbietern schrumpfte der Umsatz sogar.

Am stärksten war dies bei der Dialog Versicherung AG der Fall, deren Einnahmen um 7,4 Prozent auf unter 123 Millionen Euro sanken. Um etwa 6,2 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor fiel das Prämienvolumen mit 129,5 Millionen Euro bei der Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG aus. Um rund 1,6 Prozent niedriger fiel es mit 68,3 Millionen Euro bei der Axa Easy Versicherung AG aus.

Hintergründe zu den verminderten Einnahmen

Die Dialog, die den Umsatzrückgang im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 814 KB) nicht weiter erläutert, hatte auch den größten Bestandsabrieb zu verzeichnen (18.12.2025). Die Einnahmen sanken in der Kfz-Haftpflicht mit 8,4 Prozent deutlich stärker als im sonstigen Kraftfahrtsegment (minus 5,9 Prozent).

Die Axa Easy führt in ihrem Geschäftsbericht 2024 (PDF; 3,8 MB) neben Storno und Vertragsverlusten im Jahreswechselgeschäft auch eine „geringe Neugeschäftsproduktion aufgrund von Beitragsanpassungen“ als Hintergrund für die gesunkenen Einnahmen an.

Die Nürnberger, die an die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) verkauft wird (17.10.2025), war im vergangenen Jahr in Komposit tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Versicherer hatte ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet (8.4.2025, 11.2.2025). In Kraftfahrt kam das Unternehmen auf die marktweit höchste Combined Ratio (21.10.2025).

Erläuterungen zu den niedrigen Zuwachsraten

Die DA Direkt hebt im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 990 KB) hervor, dass sie „durch höhere Durchschnittsbeiträge trotz Rückgang bei den Vertragsstückzahlen“ insgesamt ein leichtes Beitragswachstum erzielt habe (plus 0,9 Prozent auf 247,8 Millionen Euro).

Bei der Alten Leipziger wird im Geschäftsbericht 2024 (PDF, 1,3 MB) von einem Rückgang in der Teilkasko (minus drei Prozent auf 5,3 Millionen Euro) berichtet. Dem stand ein leichter Zuwachs im Segment Kfz-Haftpflicht (plus 0,4 Prozent auf 75,2 Millionen Euro) und eine deutliche Steigerung in der Vollkasko (plus 3,8 Prozent auf 56,2 Millionen Euro) gegenüber. Unter dem Strich führte das zu einem Plus von 1,6 Prozent.

Zahlreiche Positionsveränderungen

Bis auf die Alte Leipziger ging es für die vorgenannten Akteure in der Umsatzrangliste nach unten. Jeweils einen Platz verloren die Axa Easy (von 46 auf 47), die Dialog (von 40 auf 41) und die DA Direkt (von 27 auf 28). Jeweils zwei Positionen abwärts ging es für die Nürnberger (von 30 auf 40) und den HDI (von 15 auf 17).

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.