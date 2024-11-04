Bei diesen Direktversicherern klappt der Onlineabschluss am besten

20.10.2025

Die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Chip wollten wissen, wie zufrieden Verbraucher mit dem Online-Vertragsabschluss bei verschiedenen Dienstleistungsanbietern sind. Die kürzlich veröffentlichte Untersuchung „Online-Vertragsabschluss 2025“ basiert auf einer im Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen fast 52.000 Kundenurteile zu 445 verschiedenen Versicherungsunternehmen in 17 Leistungsarten zusammen.

In der Kategorie Direktversicherer sicherte sich die Allianz Direct Versicherungs-AG den Spitzenplatz. Sie hatte ein Jahr zuvor noch an dritter Stelle gelegen (VersicherungsJournal 14.10.2024). Mit einer Note von aktuell 2,21 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Bester Online-Vertragsabschluss“ schmücken.

Auf dem Treppchen landeten ferner die vor Jahresfrist nicht zur Spitzengruppe gehörende Hannoversche Direktversicherung AG (2,23) und die Vorjahres-Vierte Europa Versicherung AG (2,26). Sie erhielten die Auszeichnung „Top Online-Vertragsabschluss“, da sie besser als der Mittelwert in der Kategorie Autoversicherung abschnitten. Gleiches schafften auch

Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Leistungsarten hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (29.9.2025). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.