BdV/Zielke: Einige Versicherer werden die nächsten Jahre nicht überleben

25.6.2021 – Auch die diesjährige Studie von Zielke Research Consult für den Bund der Versicherten stößt wieder auf Kritik. Erneut hat Dr. Carsten Zielke die „offiziellen“ Solvenzquoten um Bestandteile gekürzt. Das Ergebnis: Die Lage ist dramatisch. Viele Lebensversicherer seien angezählt.

In den Untersuchungen der letzten Jahre habe sich bereits offenbart, dass es nun immer mehr zu einer massiven Verwerfung komme, die die Branche strukturell verändern dürfte, resümierte Axel Kleinlein, Chef des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), am Donnerstag die Lage in der Lebensversicherung.

(Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Einige Versicherer werden die nächsten Jahre nicht überleben, das ist dramatisch. Die Branche hat die Warnsignale der letzten Jahre offenbar geflissentlich ignoriert, den Preis dafür zahlen die Kundinnen und Kunden“, so Kleinlein bei der Präsentation einer neuen Untersuchung.

Streit um die richtigen Solvenzquoten

Die Studie zur Solvenzsituation der deutschen Lebensversicherer wurde wieder von der Zielke Research Consult GmbH erstellt – und erntete wegen Verwendung branchenunüblicher Kennzahlen umgehend Kritik. Auch im Vorjahr war ein Streit um die richtigen Bilanzkennzahlen entbrannt (VersicherungsJournal 20.10.2020).

Zielke verwendet vier Arten von Solvenzquoten. Da ist zunächst einmal die in den SFCR-Berichten „ausgewiesene“, die sich 2020 zinsbedingt auf durchschnittlich 389 (Vorjahr: 436) Prozent verschlechtert hat. Diese Hürde wird von keinem Unternehmen gerissen. Im Minimum werden 156 (151) Prozent erreicht.

Die „reine Solvenzquote“ berücksichtigt die Übergangsmaßnahmen und nicht eingezahltes Eigenkapital nicht. Ohne diese Bilanzhilfe verringert sich der Solvenzwert im Mittel auf 203 (256) Prozent. 20 (16) Gesellschaften reißen hier die Solvenzhürde.

„Mehr als die Hälfte der Versicherer angezählt“

Wird das nicht eingezahlte Eigenkapital aber berücksichtigt, ergibt sich eine „rein-verwässerte“ Quote, die sich auf durchschnittlich 207 (260) Prozent beläuft. Hier schaffen 19 Versicherer den Mindestwert von 100 Prozent nicht. Die Landeslebenshilfe V.V.a.G. kommt hier mit minus 68 Prozent sogar auf einen Negativwert.

Ohne die Mittel aus dem Überschussfonds kommt die Branche im Mittel auf einen Solvenzwert von nur noch 129 Prozent. Da dieser Wert erstmals erhoben wurde, gibt es keinen Vorjahreswert.

„Würden die Versicherten tatsächlich alle die ihnen gehörenden Überschüsse ausgezahlt bekommen, dann ist mehr als die Hälfte der Versicherer angezählt“, so Kleinlein. 42 Unternehmen können die erforderliche Mindestsolvenz nur mit Hilfe von Übergangsmaßnahmen oder Kundengeldern nachweisen.

Fasse man die Unternehmen zusammen, die eine zu geringe reine Solvenz oder eine negative Gewinnerwartung hätten, zeige sich, dass 23 (22) Versicherer ernste Probleme haben.

Ende der Verrentungspflicht könne Lage entspannen

Eine Lösung könne der Verzicht auf den Verrentungszwang in der geförderten Altersvorsorge sein. Denn nach der Berechnungsmethode für Solvency II müssen Versicherer aktuell hohe Solvenzmittel vorhalten und damit hohe Risiken eingehen, um das Langlebigkeitsrisiko bei Rentenverträgen abzubilden.

(Bild: Zielke Research)

Laut Dr. Carsten Zielke könnte ein Ende der Verrentungspflicht mit einer einhergehenden Änderung der steuerlichen Regeln auch für existierendes Geschäft die Solvenzquoten um den Faktor 1,6 erhöhen und die Situation der deutschen Lebensversicherer erheblich entspannen.

Dies gebe den Versicherern „Luft, um endlich ihre Kapitalanlagen langfristig renditeträchtig und im Nachhaltigkeitsgedanken auszurichten, anstatt nur den sinkenden Zinsen hinterherzulaufen. Damit können sie ohne Weiteres mit Banken oder Assetmanagern in Konkurrenz um die Altersvorsorge treten“, so Zielke.

Er meint zudem, dass auch das Thema Demutualisierung – also der Wandel der Versicherungsvereine in Aktiengesellschaften – angegangen werden muss. „Die Branche benötigt einfach mehr Eigenkapital und ich denke, der Markt wäre bereit, es ihr zu geben“, sagte der Analyst.

Lob zur untersuchten Transparenz

Die Studie analysiert weitere Kriterien wie Marktrisiko, Diversifizierung und Gewinnerwartung. Die ebenfalls untersuchte Transparenz der Berichte lobte Kleinlein mit Blick auf eine ähnliche Untersuchung großer europäischer Versicherer: „Die Transparenz der SFCR der deutschen Lebensversicherer stellt sich dabei als vergleichsweise gut dar. Die Gesellschaften nehmen dies ernst und tun eine gute Arbeit.“

Gleichwohl mussten die Studienautoren einräumen, dass aus den Berichten kaum zu ersehen ist, welche Gesellschaft unter „Manndeckung“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) steht.

Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. ist die „Solvenzlage der deutschen Lebensversicherer nachweislich besser als vom Bund der Versicherten (BdV) dargestellt“. Die Methodik von Zielke sei willkürlich.

„Kein Kunde muss sich Sorgen um seine Lebensversicherung machen. Die garantierten Leistungen sind gesichert. Das geht auch aus Prognoserechnungen der Bafin hervor“, wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in einer Verbandsmeldung vom Donnerstag zitiert.

Sehr stabil aus aktuarieller Sicht

(Bild: die Bayerische)

Dr. Herbert Schneidemann bezeichnet in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. die Marktsituation aus aktuarieller Sicht weiterhin als „sehr stabil, da die Unternehmen unter anderem mit dem Aufbau der Zinszusatzreserve bereits seit 2011 Vorsorge für derartige Extremsituationen betreiben und die Übergangsmaßnahmen von Solvency II maßgeblich zur Stabilisierung der Branche beigetragen haben.“

Die coronabedingten Verwerfungen an den Kapitalmärkten hätten erwartbar ihre Spuren auch in den Solvenzkennzahlen hinterlassen. Berechnungen sogenannter „reiner Solvenzquoten“ ohne Berücksichtigung der Übergangsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund aufsichtsrechtlich keine validen Kennzahlen und können sogar zu Fehlinterpretationen führen.

Aus aktuarieller Sicht dürfe die Verwendung der Übergangsmaßnahmen nicht als Zeichen von Schwäche verstanden werden. Sie sei im Sinne eines kollektiven Verbraucherschutzes zu begrüßen. Ein prozyklisches Verhalten und die Umsetzung von Maßnahmen, zum Beispiel aufseiten der Kapitalanlage, zum Nachteil der Versicherten könne dadurch vermieden werden.

Die Analyse „Solvenzberichte 2020 auf dem Prüfstand – Der Griff in die Kundengelder“ hat der BdV auf einer Internetseite veröffentlicht. Die Ergebnisse sind nach einem Ampelsystem gegliedert. Dieses zeigt, ob bei einem Versicherungs-Unternehmen aus Verbrauchersicht Handlungsbedarf besteht (rot), Verbesserungspotenzial vorhanden ist (gelb) oder Entwarnung gegeben wird (grün).