BdV: Versicherer müssen sich zu Fehlkalkulationen bekennen

24.10.2018 – Der Bund der Versicherten unterstützt die Erleichterungen, die den Lebensversicherungs-Unternehmen bei der Zinszusatzreserve gewährt werden. Zugleich kritisiert er aber massive Fehlkalkulationen der Versicherer. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft wies die Vorwürfe zurück. Zinsentwicklungen würden sich von niemandem mit Sicherheit voraussagen lassen.

WERBUNG

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeworfen, die Lebensversicherer durch die Lockerungen bei der Zinszusatzreserve (ZZR) bei ihren Kalkulationsfehlern geholfen zu haben. Die Versicherer hätten sich massiv verkalkuliert, aber ihnen fehle die Offenheit, das auch ehrlich zu benennen, erklärte BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein.

Hilfe des Staates, um Reserveanforderungen zu genügen

Axel Kleinlein (Bild: Brüss)

Die Lebensversicherer würden erneut Hilfe des Staates erhalten, um formal den Reserveanforderungen genügen zu können, denen sie ansonsten womöglich nicht mehr nachkommen könnten. „Wir begrüßen, dass die Versicherungsbranche kurzfristig Entlastung bekommt“, sagte der BdV-Vorstandssprecher.

So müssten die Kunden „nicht ad hoc wegen der Kalkulationsfehler der Versicherungs-Unternehmen noch deutlichere Einbußen hinnehmen“. Kleinlein forderte die Versicherer auf, ihre Fehlkalkulation auch ehrlich zu benennen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) erklärte gegenüber dem VersicherungsJournal: „Zinsentwicklungen lassen sich von niemandem mit Sicherheit vorhersagen.“ Dies gelte schon gar nicht für eine Staatsschuldenkrise mit einer bis dahin ungekannten ultraexpansiven Geldpolitik. Entscheidend sei vielmehr, dass sich die Lebensversicherer auf die veränderten Umstände einstellen könnten.

Kleinlein: Endlich Verbesserungen für die Versicherten schaffen

Für Kleinlein steht jetzt die Bundesregierung in der Pflicht, nicht nur der Versicherungsbranche zu helfen, sondern auch Verbesserungen für die Versicherten in Angriff zu nehmen. Flankierende Maßnahmen zugunsten der Versicherten stünden zwar aktuell zur Diskussion, diese seien aber erst einmal vertagt worden.

Dabei gehe es um den Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen, eine angemessene Beteiligung der Kunden an den Bewertungsreserven und einen fairen Umgang mit den Kunden bei Abwicklungsplattformen und beim Run-off. „Jetzt ist die Politik gefordert, endlich auch die Versicherten ernstzunehmen und nicht nur der Versicherungsbranche zu helfen“, erklärte der BdV-Vorstandssprecher weiter.

Ohne Not sind die Versicherer wie Hasardeure in ungewisse Verpflichtungen gegangen. Axel Kleinlein, Bund der Versicherten e.V.

BdV: Blick nach Japan hätte vor Fehlkalkulationen geschützt

Nach Einschätzung des BdV hätte schon in den 1990er Jahren ein Blick nach Japan genügt, um Fehlkalkulationen zu verhindern, indem man sich auf ein niedriges Zinsszenario einstellt. Es hätten in den 1990er Jahren aber dennoch viele Unternehmen mit einem Garantiezins von vier Prozent kalkuliert, obgleich sie auch mit sinkenden Zinsen hätten rechnen können.

„Ohne Not sind die Versicherer wie Hasardeure in ungewisse Verpflichtungen gegangen“, kritisiert Kleinlein. In den letzten Jahren habe die Politik der Versicherungswirtschaft immer wieder geholfen, damit diese Kalkulationsfehler nicht zu Insolvenzen führen. „Die Versicherten müssen schon seit knapp einem Jahrzehnt massive Kürzungen hinnehmen, weil sich die Versicherungs-Unternehmen verkalkuliert haben.“