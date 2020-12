bAV: Mitarbeiter wünschen Mitbestimmung

9.12.2020

In der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist Beschäftigten die flexible Vergütung am wichtigsten. Alle Altersgruppen legen Wert auf Modelle, die sie an ihre jeweilige Lebenssituation anpassen können. Das zeigt die Auswertung „Wertigkeit der betrieblichen Altersversorgung“, für welche die Aon Solutions Germany GmbH im Juli 1.000 Mitarbeiter in deutschen Großunternehmen befragte.

Vor allem beim Fachpersonal bis 29 Jahre, die bei Firmen mit mindestens 5.000 Beschäftigten arbeiten, ist die Nachfrage nach variablen Konzepten wie Baukastensysteme mit knapp 80 Prozent gewünscht. Bei den 60 bis 65 Jahre alten Beschäftigten sind es knapp 52 Prozent. Männer legen mehr Wert auf die Mitbestimmung (71 Prozent) als Frauen (64 Prozent).

Auswertung „Wertigkeit der betrieblichen Altersversorgung“ (Bild: Aon)

Lebenslange Rentenzahlungen für die Mitarbeiter sind dagegen immer noch die bevorzugte Variante der Arbeitgeber. Das zeigte eine Umfrage von Aon im Sommer unter 46 Unternehmen unterschiedlicher Größe (VersicherungsJournal 18.11.2020).

Die Covid-19-Pandemie habe bislang kaum Auswirkungen auf den Umfang der Entgeltumwandlung, hat eine Mehrheit befragter Firmen bereits im Mai angegeben (29.7.2020). Zum Thema bAV hat Aon bereits diverse Umfragen durchgeführt (9.6.2020, 21.11.2019, Medienspiegel 9.7.2019).