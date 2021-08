bAV: Makler vervierfacht Provisionserlöse auf 800.000 Euro

26.8.2021 – Eine Datenanalyse von Xempus zeigt Trends im Geschäft mit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) auf. Das laufende Geschäftsjahr entwickelt sich für Ausschließlichkeit und Makler durchaus positiv, Nachfrage und Abschlüsse steigen. Treiber ist dabei auch die Pandemie. Im Vergleich dazu steht die betriebliche Krankenzusatz-Versicherung noch am Anfang.

Die Coronakrise hatte für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) positive als auch negative Konsequenzen. Einbrüche im ersten und zweiten Lockdown gehörten dazu. Aber auch eine fortschreitende Gewöhnung des unabhängigen Vertriebs an die Möglichkeiten digitaler Instrumente in der Lebensversicherung.

Zu diesen Erkenntnissen kam die Xempus AG (früher XbAV). Sie wertete im Hochsommer eigene Daten aus den Jahren 2020 und 2021 aus (VersicherungsJournal 2.8.2021). Ähnliche Tendenzen, wie Einschnitte im Betriebsrentengeschäft, mussten im Vorjahr auch die großen Maklerpools verkraften (26.5.2020).

Ausschließlichkeit und Makler: 50 Prozent mehr Abschlüsse

Malte Dummel (Bild: Xempus)

Aktuell beobachtet das auf die Beratung und Abwicklung von Verträgen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und Berufsunfähigkeit spezialisierte Onlineportal dagegen hohe Wachstumsraten.

„Im Vergleich 2021 zu 2020 sehen wir, dass sich der Umsatz der Vermittler in etwa verdoppelt hat“, sagt Malte Dummel, COO und CFO von Xempus im Gespräch mit dem VersicherungsJournal.

Dafür führt er drei Gründe an: „Ausschließlichkeit und Versicherungsmakler generieren etwa 50 Prozent mehr Abschlüsse, wenn sie auf digital umstellen. Zweitens nutzten interessierte Chefs kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) unsere Plattform selbst für den Abschluss. Und drittens konnten wir auch neue Vermittler gewinnen.“

Laut dem Manager arbeitet das Insurtech insgesamt mit 16.000 Vermittlern zusammen, 9.000 sind Versicherungsmakler, die auf KMU spezialisiert sind. 7.000 gehören zur Ausschließlichkeits-Organisation (AO) der Versicherer. „Pro Jahr kommen etwa 3.000 bis 4.000 Vermittler dazu“, sagt der Xempus-Chef.

Digitalisierung in Leben nimmt zu

Ein Rückblick in die Vor-Coronazeit zeigt, dass Ende 2019 nicht einmal 40 Prozent der unabhängigen Vermittler digitale Portallösungen im Betriebsrentengeschäft nutzten (6.12.2019). „In der Lebensversicherung spielte sich die Digitalisierung noch auf einem niedrigen Niveau ab. Das liegt auch an den komplexen Produkten“, so Dummel.

Das habe sich nach zwei Lockdowns, im Frühjahr 2020 und Herbst/Winter mit nur eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten und kaum persönlichen Beratungsterminen, geändert. Die Nachfrage bei den Firmenkunden steige und der Vertrieb müsse und wolle den offenen Bedarf decken.

Noch fehlen das Wissen und die Prozesse, um den Firmenkunden wirklich alles zu unterbreiten, was sie nachfragen und abschließen wollen. Malte Dummel, COO und CFO von Xempus

Vorsorge-Beratung steht auf der Makler-Hitliste nicht an erster Stelle

Zwar tun sich Jüngere immer noch leichter mit digitalen Geschäftsmodellen, so der COO, aber seit Corona und Homeoffice-Verordnung nutzen auch ältere Vermittler erfolgreich digitale Beratungsstrecken. Digitale Prozesse und Instrumente würden das Leben des Vertriebs massiv erleichtern und am Ende des Tages mehr Umsatz bringen, wirbt der Manager.

Dummel führt zur Bestätigung seiner Aussage ein Beispiel aus der Praxis an. „Vor drei Jahren haben wir einen auf die bAV spezialisierten Makler mit unserer Technologie ausgestattet und immer wieder mit Updates versorgt. Er testet für uns die neuen Anwendungen. 2017 erwirtschaftete er 200.000 Euro an Provisionserlösen, drei Jahre später waren es 800.000 Euro.“

Brachliegendes Potenzial sieht der Chef des Insurtechs im Aktionsradius des unabhängigen Vertriebs. Von den rund 200.000 Vermittlern in Deutschland engagierten sich nur zwischen zehn und 15 Prozent aktiv in der Vorsorge-Beratung.

„Das heißt, noch fehlen das Wissen und die Prozesse, um den Firmenkunden wirklich alles zu unterbreiten, was sie nachfragen und abschließen wollen. Technologie bietet hier einen Mehrwert“, so der COO.

Die bKV steht heute da, wo die bAV vor 20 Jahren stand. Malte Dummel, COO und CFO von Xempus

bKV: bisher wenig standardisiert

Im April erweiterte Xempus seine Geschäftsaktivität um betriebliche Kranken- (bKV) sowie private Renten- und Lebensversicherungen (8.4.2021). Die bKV sieht Dummel 2021 noch am Anfang ihrer Entwicklung: „Die Sparte steht heute da, wo die bAV vor 20 Jahren stand.“

Der Geschäftsbereich sei bisher wenig standardisiert, die Nachfrage der Firmenkunden noch überschaubar, die Verwaltung der Bestände laufe in der Hauptsache manuell und es gebe bisher wenige Vermittler, die in diesem Geschäftsfeld wirklich kompetent seien.

„Hier steht für Produktgeber und Vertrieb aktuell die Frage im Vordergrund: Wie schaffe ich es, den interessierten Arbeitgebern die richtigen Informationen an die Hand zu geben?“, so Dummel.

Gut strukturierte Angebote fehlen

Er spricht aus eigener Erfahrung: Auch Xempus will seinen Mitarbeitern eine bKV anbieten, was sich nicht einfach gestaltete, weil gut strukturierte Angebote fehlten.

Das Ziel des Insurtechs sei daher, die relevanten Informationen technologisch aufzubereiten und Arbeitgebern digital zugänglich zu machen. Nur, wenn Interessenten sich ein klares Bild machen könnten, sei eine fundierte Entscheidung möglich.

Die betriebliche Krankenzusatz-Versicherung für die eigene Belegschaft will Dummel übrigens noch bis Ende 2021 einführen.

Die bKV ist auch Thema des nächsten, am 30. August erscheinenden VersicherungsJournal-Extrablatts 3|2020.