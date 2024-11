bAV: Diese Zusatzbausteine wünschen sich Arbeitgeber

19.11.2024 – Mittelständische Betriebe sehen in der Hinterbliebenenabsicherung, der Absicherung von Berufsunfähigkeit und Invalidität sowie der Einbindung naher Angehöriger in die Hinterbliebenenversorgung die wirksamsten Leistungskomponenten, um die Bindungswirkung einer betrieblichen Altersversorgung zu erhöhen. Das zeigt die Umfrage „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2024“ im Auftrag der Generali.

Bereits im zwölften Jahr veröffentlicht die F.A.Z. Business Media GmbH im Auftrag der Generali Deutschland AG eine Studienreihe zur Nutzung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in mittelständischen Betrieben mit bis zu 500 Mitarbeitern. Sie untersucht, welche Erwartungen die Unternehmen an Versicherer und Vertriebspartner haben, um die Betriebsrente zu einem attraktiven Instrument für die Bindung von Fachkräften zu machen.

bAV kann ein wirksames Instrument sein, um Fachkräfte zu binden

Die aktuelle Ausgabe „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2024“ bestätigt das teils ernüchternde Bild der Vorjahre: Die Betriebsrente ist in mittelständischen Betrieben nach wie vor wenig verbreitet. Lässt man das Management außen vor, verfügt nur etwas mehr als jeder vierte Beschäftigte über eine solche Vorsorge (VersicherungsJournal 15.11.2024).

Trotzdem zeigt die Umfrage, dass die bAV ein wirksames Instrument sein kann, um Fachkräfte langfristig für das Unternehmen zu gewinnen. Fast acht von zehn Personalverantwortlichen (77 Prozent) sind der Meinung, dass sowohl eine bAV mit Arbeitgeberbeteiligung als auch flexible Modelle innerhalb der bAV, die den Übergang in den Ruhestand erleichtern, eine sehr starke Bindungswirkung haben.

Hinterbliebenenabsicherung beliebtester Zusatzbaustein der Betriebsrente

Für die aktuelle Umfrage befragte das Marktforschungsinstitut Forsa Politik und Sozialforschung GmbH telefonisch 200 Personalverantwortliche, die in ihren Unternehmen für die bAV zuständig sind.

Dabei sollten die Personalentscheider auch Auskunft darüber geben, welche Zusatzbausteine ein bAV-Angebot haben sollte, um als Bindungsinstrument bei den eigenen Beschäftigten besonders gut zu wirken. Mehrfachnennungen waren möglich.

Als beliebteste Zusatzkomponente konnte sich hierbei die Hinterbliebenenabsicherung durchsetzen, zum Beispiel in Form einer Hinterbliebenenrente oder einmaligen Kapitalzahlung, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig stirbt. 73 Prozent der Befragten stimmen zu, dass diese Komponente bei den eigenen Beschäftigten besonders gut wirkt.

Beratungsdienstleistungen besonders oft erbeten

Nur knapp dahinter platzieren sich zwei Zusatzkomponenten mit je 72 Prozent Zustimmung. Die Absicherung von Berufsunfähigkeit und Invalidität wird demnach als ebenso wirksam gewertet wie die Einbindung der nächsten Angehörigen in die Hinterbliebenenversorgung.

Bereits an dritter Stelle werden zusätzliche Beratungsleistungen mit 71 Prozent Zustimmung als besonders wirksam eingestuft.

Dies deckt sich mit einem weiteren Ergebnis der Studie. So wurden die Personalverantwortlichen auch gefragt, welche Themen von den Mitarbeitern im Zusammenhang mit der bAV besonders häufig nachgefragt werden. Demnach wünschen sich die Mitarbeiter in fast jedem zweiten Unternehmen eine individuelle Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge.

Matching-Modelle werden als sinnvoll betrachtet

Knapp jeder siebte Personalentscheider sieht zudem in einem Matching-Beitrag des Arbeitgebers bei der Entgeltumwandlung eine wirksame Komponente. Dabei passt sich der Arbeitgeberbeitrag an die Höhe der Beiträge an, die der Arbeitnehmer in seine Betriebsrente einzahlt: Je mehr der Beschäftigte in seine Betriebsrente einzahlt, desto höher ist auch der Zuschuss des Arbeitgebers.

Die sofortige vertraglich unverfallbare bAV-Anwartschaft wird von 63 Prozent der Personalentscheider als wirksames Instrument genannt. Dabei handelt es sich um Modelle, bei denen der Beschäftigte seine erworbenen Anwartschaften bereits vor Erreichen der üblichen Wartezeit nicht verliert, wenn er zu einem neuen Arbeitgeber wechselt.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Generali)

Arbeitgeberfinanzierte Modelle fast nur in größeren Unternehmen verbreitet

Die weiteren abgefragten Komponenten landen unter 60 Prozent Zustimmung. Immer noch knapp jeder Sechste betrachtet es als sinnvoll, wenn die Produkte auf Personen mit besonders großem Versorgungsbedarf ausgerichtet sind: etwa Mitarbeiter mit besonders niedrigen oder hohen Einkommen, Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger.

Die reine Arbeitgeberfinanzierung der bAV betrachtet knapp jeder zweite Personalverantwortliche als sinnvoll, sie überfordert aber gerade kleine und mittlere Unternehmen oft finanziell.

So zeigt die aktuelle Umfrage auch, dass arbeitgeberfinanzierte Modelle überwiegend in größeren Unternehmen mit 250 bis 500 Mitarbeitern vorhanden sind. 36 Prozent der größeren Betriebe bieten auch eine rein arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente an. Bei den kleineren Unternehmen mit 50 bis unter 100 Mitarbeitern sind es hingegen nur 15 Prozent.