bAV-Angebot des Arbeitgebers ist derzeit wichtiger denn je

6.5.2020 – Gerade in Ausnahmezeiten gewinnt die betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter und Arbeitgeber zunehmend an Bedeutung. Den Arbeitnehmern bietet sie zusätzliche finanzielle Sicherheit, für Unternehmen stärkt das Angebot die Loyalität der Belegschaft. Das belegt eine Studie von Willis Towers Watson.

In schwierigen Zeiten wie der aktuellen Coronakrise steht nicht unbedingt die Gehaltserhöhung für Mitarbeiter an erster Stelle ihrer Wunschliste. Risiko- und Altersvorsorge spielt für Angestellte die größte Rolle, wenn es um Unterstützung durch den Arbeitgeber geht.

Das zeigt eine aktuelle Studie von Willis Towers Watson (WTW) mit dem Titel „Global Benefits Attitudes“. Die Auswertung soll die Einstellung der Arbeitnehmer in Bezug auf das Thema „Financial Wellbeing“ (finanzielles Wohlbefinden) sowie auf die Altersvorsorge aufzeigen.

Die Studie führten die Berater in 27 Ländern durch. In Deutschland haben 2.003 Arbeitnehmer an der Umfrage teilgenommen. „Die Befragten repräsentieren hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen und Branchenzugehörigkeit ein breites Spektrum der deutschen Arbeitnehmerschaft“, so WTW.

Corona verunsichert Arbeitnehmer

Gerade Mitarbeiter, deren finanzielle Situation insgesamt angespannt ist, würden sich mit 41 Prozent großzügigere Benefits wünschen. Als Beispiel hierfür wird eine betriebliche Altersversorgung (bAV) oder eine Absicherung, die bei Invalidität oder Unfall greift, aufgeführt.

Erst an zweiter Stelle steht für die Teilnehmer mehr Gehalt (38 Prozent). Hinzu kommt, dass 45 Prozent das bAV-Angebot des Arbeitgebers derzeit als wichtiger denn je empfinden.

„Durch die Coronakrise verschärft sich diese Situation aktuell für viele Arbeitnehmer zusätzlich: Kurzarbeit und drohende Arbeitslosigkeit sorgen für Verunsicherung“, sagt Dr. Heinke Conrads, Leiterin Retirement Deutschland und Österreich bei WTW.

Für Unternehmen sei es jetzt besonders wichtig, ihre Mitarbeiter durch zusätzliche, finanzielle Unterstützung weiterhin zu motivieren. Ein gutes Benefits-Programm halte das Engagement der Belegschaft auch in der aktuellen Ausnahmesituation hoch.

Flexibilität ist Mitarbeitern bei der bAV wichtig

Die Mehrheit der Arbeitnehmer (72 Prozent) wünscht sich aktive Unterstützung des Arbeitgebers bei der bAV. Bei der Gestaltung ist den Mitarbeitern vor allem Flexibilität wichtig. Für 66 Prozent sollte ihr Vertrag bei einem Arbeitgeberwechsel portabel sein. Ebenfalls 66 Prozent wünschen sich flexible Auszahlungsoptionen im Rentenfall.

Als Instrument der Mitarbeiterbindung sei die Betriebsrente nicht zu unterschätzen, betont WTW. 46 Prozent der Arbeitnehmer mit einer bedarfsgerechten betrieblichen Vorsorge würden diese als einen wichtigen Grund ansehen, um bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben. Und sogar 70 Prozent der Befragten geben laut Studienautoren an, stolz darauf zu sein, für ihren Arbeitgeber zu arbeiten.

Arbeitnehmer sehen Vorteile in betrieblicher Vorsorge

Zusätzlich zeige die Studie, dass ein betrieblicher Vorsorgevertrag die Sparer diszipliniere. 85 Prozent der Mitarbeiter, die eine bAV haben, legen jährlich einen Teil ihres Jahreseinkommens für ihre Altersvorsorge zurück. Bei Teilnehmern ohne Betriebsrente tun dies lediglich 61 Prozent, so die WTW-Auswertung.

52 Prozent der Befragten seien der Meinung, dass eine Betriebsrente ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis liefert als private Vorsorge.

„Wer langfristig mit einer bAV spart, kann kurze Ausfälle ausbalancieren. Die Entgeltumwandlung wird bei den meisten Mitarbeitern ganz normal weiterlaufen und niedrige Zinsen beschäftigen uns bereits seit der Finanzkrise“, so Wilhelm-Friedrich Puschinski, Leiter General Consulting bei WTW.

Nicht alles läuft in der bAV-Welt rund

Mittlerweile sind Angebote der Arbeitgeber etabliert. 88 Prozent der Personalabteilungen bieten Möglichkeiten zur Umwandlung von Entgelt in Altersvorsorge-Ansprüche.

Dennoch beteiligen sich die Belegschaften nicht flächendeckend. Nur in einem Drittel der Unternehmen nutzen über 50 Prozent der Arbeitnehmer die Offerten, wie eine WTW-Studie aus dem Vorjahr zeigt (VersicherungsJournal 28.11.2019).

Die Marktdurchdringung hat dennoch im Vergleich zum Vorjahr auf allen Hierarchieebenen zugenommen, lautete ein Ergebnis einer bAV-Studie, welche die Generali Versicherungen im März dieses Jahres vorgelegt haben. In jeweils etwa vier von zehn kleinen und mittleren Unternehmen hätten die Sicherheit der Anlage durch Garantieleistungen und die Flexibilität bei Beiträgen und Auszahlungsleistungen besondere Bedeutung (25.3.2020).