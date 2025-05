„Bas-Vorschlag blockiert Fortschritte bei der zweiten und dritten Säule“

13.5.2025 – Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat vorgeschlagen, künftig auch Beamte und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen zu lassen. CDU, Wirtschaft und Beamtenbund erteilen der Idee eine klare Absage. Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hält es für sinnvoll, das Pensionssystem zu reformieren. AfW-Vorstand Norman Wirth fürchtet, dass es ohne Konsens bei der ersten Säule keine Fortschritte bei der betrieblichen und geförderten privaten Altersvorsorge geben wird.

Die Reform der Alterssicherungssysteme wird zur ersten Belastungsprobe der neuen Bundesregierung. Gegenüber der Funke-Mediengruppe sagte am Wochenende Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige sollten in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) einzahlen. Man müsse die Einnahmen verbessern.

Bei diesem Punkt sei sie nicht flexibel. Ansonsten solle eine Kommission ergebnisoffen ausarbeiten, welche Reformen es bei der Rente geben müsse.

Der Einsatz einer Kommission war im Koalitionsvertrag vereinbart worden (VersicherungsJournal 9.4.2025). Die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm angekündigt, Selbstständige in die GRV einzubeziehen (20.12.2024).

CDU und Wirtschaft erteilen klare Absage

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) wies den Vorstoß von Bas am Sonntagabend in der ARD zurück. Der Vorschlag sei nicht mit der Union abgestimmt, sagte er. „Ich finde dazu keine Belegstelle im Koalitionsvertrag. Das ist nicht Common Sense in der Koalition." Es helfe auch nicht, einfach die Basis der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbreitern.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mahnte im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sich auf die im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte zu konzentrieren. „Es ist wichtig, dass wir jetzt rasch die Dinge umsetzen, die wir erst vor wenigen Tagen den Menschen zugesagt haben – die Umsetzung der Aktivrente etwa, so dass Rentner 2.000 Euro steuerfrei monatlich verdienen dürfen."

Auch aus der Wirtschaft kam Gegenwind. Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft e.V., bezeichnete den Bas-Vorschlag als „populistischen Unfug", der kein einziges Problem der Rente langfristig löse. „Selbstständige brauchen Entlastung, keine Zwangsmitgliedschaft in einer sturmreifen Staatsrente", sagte er.

Einer Zwangs-Einheitsversicherung erteilen wir eine klare Absage. Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbunds

Beamtenbund kritisiert, VdK lobt den Bas-Vorschlag

Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbunds (DBB), äußerte sich „massiv irritiert“ über die „unausgegorenen Vorschläge“. „Einer Zwangs-Einheitsversicherung erteilen wir eine klare Absage", sagte er. Ein Einbeziehen der Beamten in die GRV hätte zur Folge, dass die Dienstherren den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung zusätzlich zu tragen hätten.

Zugleich müssten die Bruttobezüge der Beamten im Hinblick auf eine Beitragspflicht angehoben werden. „Somit wäre eine Systemumstellung insgesamt mit enormen Kosten verbunden. Woher das Geld dafür gerade jetzt kommen soll, sagt Frau Bas nicht", so Silberbach auf der DBB-Homepage.

Zuspruch kam hingegen von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht und dem Sozialverband VdK, deren Präsidentin Verena Bentele erklärte, es sei komplett aus der Zeit gefallen, dass sich Beamte sowie Politiker der solidarischen Rentenversicherung entzögen.

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sagte gegenüber der Funke-Mediengruppe, Beamte in die Rentenkasse einzahlen zu lassen, löse nicht das grundlegende Problem. Trotzdem sei es sinnvoll, das Pensionssystem zu reformieren und in ein allgemeines Rentensystem für alle zu überführen, schon um sicherzustellen, dass alle Einschränkungen, die man von gesetzlich Versicherten verlange, auch eins zu eins auf sie übertragen würden.

Mit solchen Vorschlägen, die klar am Koalitionsvertrag vorbeigehen, droht eine politische Blockade insbesondere zulasten der jüngeren Generationen. Norman Wirth, Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung

Norman Wirth warnt vor Auswirkungen auf

„Ist denn noch Wahlkampf?“, fragt Rechtsanwalt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. sowie Gründer der Kanzlei Wirth – Rechtsanwälte, Rechtsanwälte in PartGmbB, auf Linkedin. Eine solche Reform würde nicht nur einen grundlegenden Systemwechsel bedeuten, sondern auch umfangreiche Gesetzesänderungen auf Landesebene erfordern, schreibt er.

Zudem wäre dies ein Schock für die Rentenkasse. „Die hohen Pensionsansprüche der Beamten wären kurzfristig kaum durch Beiträge zu decken – die Folge wären massive Mehrbelastungen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Fazit: Eine Umsetzung mit der Union ist völlig unrealistisch“, meint Wirth.

Er sieht jedoch ein größeres Problem: „Ohne Konsens bei der ersten Säule wird es sicherlich auch wieder keine Fortschritte bei der zweiten und dritten, der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und der geförderten privaten Altersvorsorge, geben. Mit solchen Vorschlägen, die klar am Koalitionsvertrag vorbeigehen, droht eine politische Blockade insbesondere zulasten der jüngeren Generationen“, so Wirth.

Er hält vielmehr einen realistischen Blick „auf die unsäglichen Haltelinien und deren Folgen“, eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenkasse und „eine innovative, unbürokratische Reform der geförderten privaten Altersvorsorge – einschließlich Riester“ für erforderlich.