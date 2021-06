Bafin zwingt Banken zum Nachbessern von Sparverträgen

22.6.2021

Die von Banken bei Prämiensparverträgen vielfach verwendeten Zinsanpassungsklauseln sind nach Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) unwirksam. Dass sich die Institute das Recht einräumten, die vertraglich vorgesehene Verzinsung einseitig zu ändern, habe der Bundesgerichtshof (BGH) 2004 für unwirksam erklärt.

2010 und 2017 habe das Gericht Anforderungen an solche Klauseln formuliert. Doch diese haben die Geldhäuser bisher offenbar ignoriert. Auch die Aufsichtsbehörde konnte sie bisher nicht zum Einlenken bewegen, räumt Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch in einer Mitteilung der Behörde am Montag ein:

Thorsten Pötzsch (Bild: Bernd Roselieb)

„Da eine einvernehmliche Lösung mit den Banken gescheitert ist, mussten wir auf diesen verbraucherschutzrelevanten Missstand mittels Allgemeinverfügung reagieren.“ Damit verpflichtet Bafin die Kreditinstitute dazu, Prämiensparkunden über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren. […] Die betroffenen Institute müssen den Sparern auch erklären, ob diese durch die verwendeten Klauseln zu geringe Zinsen erhalten haben.

In diesen Fällen müssen die Banken ihren Kunden entweder unwiderruflich eine Zinsnachberechnung zusichern oder einen Änderungsvertrag mit einer wirksamen Zinsanpassungsklausel anbieten“.