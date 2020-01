Bafin sorgt sich um Lebensversicherer und Pensionskassen

17.1.2020 – Für Lebensversicherer und Pensionskassen wird es immer schwieriger, die gegebenen Versprechen an ihre Kunden einzuhalten, stellte Bafin-Präsident Felix Hufeld fest. Je höher die Risiken der einzelnen Marktteilnehmer, desto intensiver werden sie beaufsichtigt. Auf der Agenda steht der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Es gelte zu lernen, solche Risiken einzuschätzen und zu steuern. Hufeld begrüßte das Ergebnis beim Review der drei ESAs hinsichtlich einer angemessenen Balance zwischen europäischen Aufsichtsbehörden und nationalen Aufsichten.

Beim diesjährigen Neujahrsempfang der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) am Donnerstag in Frankfurt gab Präsident Felix Hufeld einen kurzen Überblick über die besonderen Schwerpunkte im noch jungen Jahr 2020. Was im Einzelnen geplant ist und welche Prioritäten gesetzt werden, berichtet die Bafin nun auch in einer Broschüre mit dem Titel „Aufsichtsschwerpunkte 2020“.

Felix Hufeld (Archivbild: Brüss)

Sorgen bereiten Hufeld sowohl die deutschen Banken als auch die Lebensversicherer und Pensionskassen. „Anhaltend niedrige Zinsen, nachlassende Konjunktur und neue Konkurrenz – die Geschäftsmodelle deutscher Banken geraten zunehmend in Bedrängnis“, so Hufeld. Ein Aufsichtsschwerpunkt ist deshalb die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen.

Für die Leben-Branche wird es schwieriger

Nicht nur bei Banken möchte sich die Aufsicht „sehr genau ansehen“, wie die Ertragsschwäche angegangen wird. Gleiches gilt für Lebensversicherer und Pensionskassen. „Die Lebensversicherer steuern seit geraumer Zeit gegen – einige sogar mit Erfolg“, konstatierte Hufeld. Noch schwerer hätten es die Pensionskassen mit ihren Portfolios und den zum Teil hohen Garantien.

Der Oberaufseher stellte erneut klar: „Je höher die Risiken der einzelnen Versicherer und Pensionskassen, desto intensiver beaufsichtigen wir sie.“ Unternehmen, die besonders tief in der Zinsklemme stecken, müssten umso genauer darlegen, wie sie ihre Lage verbessern und ihre gegebenen Zusagen an ihre Kunden einhalten wollen.

Die Sorgen über die Lage der Lebensversicherer und Pensionskassen hat gestern auch der Bund der Versicherten e.V. (BdV) in einem Presseseminar thematisiert. Die Verbraucherschützer erwarten, dass einige Pensionskassen noch in diesem Jahr in Schieflage geraten werden (VersicherungsJournal 17.1.2020).

Der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken wird geprüft

Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Bafin ein Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Dazu stelle Hufeld fest: „Eben weil noch viele Fragen unbeantwortet sind, haben wir den Begriff der Nachhaltigkeit sehr weit definiert und unser Merkblatt als rechtlich nicht verbindlich angelegt.“ Gesucht werden Antworten auf internationaler Ebene.

Wichtig sei es aber, schon jetzt zu lernen, solche Risiken einzuschätzen und zu steuern. So wurden die Banken bereits im Mai 2019 aufgefordert, klimabezogene Risiken in ihrem Risikomanagement zu berücksichtigen.

Unter Nachhaltigkeitsrisiken versteht die Bafin Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens haben können, inklusive klimabezogener Risiken.

Balance zwischen europäischer und nationaler Aufsicht

Hinsichtlich des Zusammenspiels zwischen den europäischen Aufsichtsbehörden und den nationalen Aufsichten zeigte sich Hufeld erleichtert über das Ergebnis der Reviews der drei ESAs (European Supervisory Authorities; 22.9.2017) sowie über ein Urteil des Bundes-Verfassungsgerichts zur Bankenunion.

Unter dem Strich sind die Kompetenzen der nationalen Aufsichten gestärkt worden und die ESAs in den Bereichen, in denen sie besser agieren können als nationale Behörden. „Dieser Weg ist richtig“, so Hufeld. „Die ESAs sind – von begrenzten Ausnahmen abgesehen – eben keine Aufsichtsbehörden. Die ESAs sind regulatorische Harmonisierer.“

Beim Thema Brexit appellierte Hufeld an die betroffenen Unternehmen, sich pünktlich dafür zu rüsten. Die Übergangsphase sei knapp, falls das Oberhaus und das EU-Parlament das Austrittsabkommen ratifizieren. Es sei fraglich, ob die Frist noch einmal verlängert werde, in der alle erforderlichen Übertragungsarbeiten zu erledigen sind: „Das steht derzeit noch in den Sternen.“