Bafin: Nachhaltigkeit ist nicht risikofrei

14.9.2022 – Die Versicherungsaufsicht mahnte auf einer Konferenz am Dienstag mehr Transparenz bei den „grünen“ Kapitalanlagen an. Die seien zudem nicht risikolos. Handlungsbedarf sieht auch das Finanzministerium. Dass bei dem Thema noch viele Fragen offen sind, zeigten zahllose Nachfragen der Besucher.

Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte oder grüne (deutsche) Staatsanleihen gewinnen zunehmend an Bedeutung, dies zeigt sich etwa an den Werbekampagnen der Sparkassen oder Volks- und Raiffeisenbanken.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sieht sich hier gefordert. Passend hatte ihr noch neuer Präsident Mark Branson (VersicherungsJournal 22.3.2021) die Führung des Hauses und weitere Bafin-Experten am Dienstag zu einer Konferenz unter dem Motto „Sustainable Finance“ nach Berlin ins Umweltforum geladen.

Der Veranstaltungssaal war mit rund 200 Teilnehmern ausgebucht, ebenso die 750 maximal möglichen Onlineplätze.

Der Bafin geht es bei Nachhaltigkeit um Transparenz

Mark Branson (Bild: Brüss)

Branson sagte, es sei nicht Aufgabe der Aufsicht, Nachhaltigkeit zu definieren. Ihm gehe es um Transparenz für den Anleger.

Zur neuen Transparenz gehöre auch, die seit August bestehende Abfragepflicht gegenüber einem Anleger, ob er nicht auch zu einer nachhaltigen Finanzanlage bereit sein könnte. Die Definitionen von Nachhaltigkeit oder grünen Finanzanlagen müsse die Wissenschaft leisten.

Für die Versicherungsaufsicht gehe es darum Transparenz zu schaffen, um Verbraucher und die Eigenverantwortung der Anleger zu stärken. Seit August vergangenen Jahres habe die Bafin 167 neue Anlageprodukte geprüft, kontrolliert und genehmigt, sagte der Behördenchef. „Die Anlagebedingungen müssen klar definiert werden.“

Für Branson hat sich das Thema Sustainable Finance in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Auf Ebene der Europäischen Union (EU) seien wegweisende Regelungen wie die Taxonomieverordnung und Offenlegungsverordnung (VersicherungsJournal Archiv) in Kraft getreten. Weitere Vorschriften seien auf dem Weg.

WERBUNG

Bundesregierung sieht „grüne Staatsanleihen“ rege nachgefragt

Florian Toncar (Bild: Brüss)

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen (BMF), Dr. Florian Toncar (FDP), verwies als Vertreter der Bundesregierung bei der Konferenz auf die Verankerung von Sustainable Finance im Koalitionsvertrag mit der SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Hier komme es jetzt auf eine aktive Gestaltung an, wobei 26 Maßnahmen identifiziert werden seien. Er höre immer wieder von Investoren, dass sie nachhaltig investieren wollten, sagte der Politiker. Nachgefragt würden aber auch „Grüne Bundesanleihen“, von denen derzeit bereits rund 24 Milliarden Euro im Umlauf seien.

Bransons drei Exekutivdirektoren für Versicherungen, Wertpapiere und Banken machten übereinstimmend deutlich, dass in ihren jeweiligen Bereichen bei der vollständigen Bewertung der Risiken bei den Unternehmen „noch viel Luft“ nach oben sei.

Von den Tücken der EU-Offenlegungsverordnung – „Meet the Supervisors“

Frank Grund (Bild: Brüss)

Der für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht zuständige Exekutivdirektor Dr. Frank Grund sagte: „Die Risiken sind nicht neu – die Unternehmen müssen ihre Risiken aber auf dem Schirm haben.“

Und der Exekutivdirektor für Wertpapieraufsicht, Dr. Thorsten Pötzsch, ergänzte, es sei mitnichten so, dass Nachhaltigkeit gleichzusetzen mit Risikofreiheit sei.

Von der Behörde war nicht nur das Spitzenpersonal vor Ort. In den Konferenzpausen standen an mehreren Infoständen unter dem Motto „Meet the Supervisors“ Bafin-Experten bereit, um die auf dem Podium angesprochenen Themen zu vertiefen. Ein Angebot, das auch rege genutzt wurde.

Die EU-Offenlegungsverordnung schien da noch eine besondere Rolle zu spielen. Susanne Schenker aus dem Bafin-Referat Bilanzrecht versuchte im Eiltempo das Auditorium durch den „Dschungel der EU-Offenlegungsverordnung“ zu führen und auf handwerkliche Fehler aufmerksam zu machen. Und bei diesem diffizilen Thema mussten auch noch alle drei Exekutivdirektoren ran.