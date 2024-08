Bafin: Bundesweite Razzia gegen Betreiber von Krypto-Automaten

21.8.2024 – Die Behörde stellte am Dienstag mit Hilfe der Polizei illegal betriebene Geräte sicher. Sie mahnt zudem das Einhalten der Regeln zur Geldwäscheprävention an und warnt Verbraucher vor den Risiken von Kryptowährungen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat nach eigenen Angaben am Dienstag mit Unterstützung von Polizei und Deutscher Bundesbank sowie in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt (BKA) an 35 Standorten eine bundesweite Razzia gegen Betreiber von Krypto-Automaten durchgeführt.

Dabei hätten die rund 60 Einsatzkräfte in vielen deutschen Großstädten 13 Geräte sichergestellt, an denen Bitcoin und andere Kryptowerte gehandelt werden können. Laut der Behörde wurde „Bargeld in Höhe von einer knappen Viertelmillion Euro einbehalten“.

Das Wechseln von Euro in Krypto-Währungen und umgekehrt [..] benötigt [..] die ausdrückliche Erlaubnis der Bafin. Bafin

Risiko der Geldwäsche

Die beschlagnahmten Geräte seien ohne die erforderliche Erlaubnis der Bafin betrieben worden und würden das Risiko der Geldwäsche bergen, schreibt die Finanzaufsicht und erläutert:

„Das Wechseln von Euro in Krypto-Währungen und umgekehrt stellt gewerbsmäßigen Eigenhandel oder ein Bankgeschäft dar und benötigt deshalb laut § 32 KWG die ausdrückliche Erlaubnis der Bafin. Andernfalls wird das Geschäft illegal betrieben.“

Diese Betreiber würden von Polizei und Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt. Den Tätern drohten bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug, so die Aufsicht.

Manche Wechselautomaten ziehen zudem Nutzer mit kriminellen Absichten an. Bafin

Schutz der Verbraucher und des Finanzsystems

Die Erlaubnispflicht schützt nach Angaben der Behörde sowohl die Integrität des Finanzsystems als auch Verbraucher. Mit dem Handel mit Kryptowerten seien erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

„Manche Wechselautomaten ziehen zudem Nutzer mit kriminellen Absichten an“, schreiben die Beamten und mahnen: „Wer hohe Barbeträge von mehr als 10.000 Euro annimmt, muss zur Geldwäscheprävention die Identität des Kunden feststellen (‚Know your customer‘-Verfahren, KYC).“

Werden Anhaltspunkte für die illegale Herkunft des Geldes oder der Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung festgestellt, müsse dies an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) gemeldet werden. Das betrifft auch Versicherungsvermittler (VersicherungsJournal 4.12.2023, 6.7.2017).

Tauschautomaten, an denen diese Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, eigneten sich aufgrund der Anonymität zur Geldwäsche, so die Bafin.