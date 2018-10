Baden-Württemberg beendet Schülerversicherung

16.10.2018

Die „Schülerversicherung“ von Württembergischer Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) und BGV-Badischer Versicherung AG (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.1.2018) wird es „ab 2019 in der jetzigen Form nicht mehr geben“. Das erklärte der Bund der Versicherten e.V. (BdV) am Montag in einer Mitteilung und stützt sich dabei auf Medienberichte wie auf dem Portal Stuttgarter-Zeitung.de.

Die Verbraucherschutz-Organisation zeichnete das Produkt 2018 als „Versicherungskäse des Jahres“ aus (VersicherungsJournal 13.4.2018, 16.4.2018). Nach Ansicht der BdV-Jury war vor allem „die Vertriebsbeteiligung des Landes Baden-Württemberg bei diesen Versicherungen ein Skandal“.

Die Schülerversicherung wurde in dem Bundesland direkt an den Schulen an die Schüler vertrieben. Lehrer verteilten dafür Anträge und kassierten das Geld. „Der Vertrieb von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen hat an Schulen nichts zu suchen“, erklärt der BdV dazu. Besonders problematisch fanden die Verbraucherschützer: Lehrkräfte könnten und dürften zu dem Produkt nicht beraten.

„Wir bedauern, dass das Land die Kündigung avisiert hat“, sagte WGV-Mitarbeiter Bernd Wieland gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“. „Wir überlegen, ob wir Alternativen anbieten werden.“ Falls ja, sei die Frage, welche. Die Überlegungen seien noch im Anfangsstadium. Auch müssten sich die beiden Gemeindeversicherer abstimmen, zitiert die Zeitung Wieland.