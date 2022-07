Autoversicherungsbeiträge: So schlugen sich die Branchengrößen

5.7.2022 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 850 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge) baute die Generali Deutschland das Prämienvolumen zwischen 2015 und 2020 am stärksten aus. Schwächer als der Markt wuchsen Allianz, DEVK Allgemeine und Huk-Coburg VVaG. Nur die Axa hatte Einbußen zu verzeichnen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

WERBUNG

Die Branche hat das Prämienvolumen in der Kraftfahrtversicherung von 2015 auf 2020 um rund ein Siebtel ausgebaut. Acht Akteure schrumpften (VersicherungsJournal 27.6.2022), für 41 Anbieter lief es besser als für den Markt (30.6.2022).

Dies geht aus dem „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2015-2020“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH hervor. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 88 Prozent Marktanteil dargestellt.

Nur Axa mit Einbußen

Die Branchengrößen mit mehr als 850 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien wuchsen fast alle – bis auf eine Ausnahme. Dies ist die Axa Versicherung AG, deren Einnahmen im Beobachtungszeitraum um 7,5 Prozent auf 1.277 Millionen Euro abnahmen. In den ersten fünf Jahren lag das Volumen relativ konstant zwischen gut 1.380 und knapp 1.360 Millionen Euro.

Als Hintergrund für das Minus von fast sechs Prozent im Jahr 2020 führt das Unternehmen insbesondere „das niedrige Mobilitätsniveau und weniger Neuzulassungen von Personenkraftwagen“ infolge der Corona-Lockdowns an. Diese waren in der Kfz-Haftpflichtversicherung deutlicher zu spüren als im Bereich Kasko. Dadurch fielen die Kölner in der Rangliste der größten Anbieter von Position vier auf sechs zurück (15.2.2022).

WERBUNG

Generali wuchs am stärksten

Am stärksten unter den Platzhirschen wuchs andererseits die Generali Deutschland Versicherung AG (plus annähernd vier Fünftel auf über eine Milliarde Euro). Hierzu erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Der Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener (25.10.2018, 23.10.2018) waren für fast zwei Drittel des Zuwachses verantwortlich. Die Gesellschaft hatte den Umsatz allerdings auch in den ersten Jahren des Beobachtungszeitraums gesteigert, und das um fünf bis acht Prozent. Zuletzt zeigte die Kurve jedoch leicht nach unten.

Die Huk24 AG legte um etwa 43 Prozent zu. Das Unternehmen baute die Prämieneinnahmen kontinuierlich und relativ gleichverteilt aus. Die Steigerungsraten lagen zwischen sechs und zehn Prozent, wobei die Dynamik zuletzt etwas nachließ.

So schlugen sich die übrigen Platzhirsche

Die VHV Allgemeine Versicherung AG baute den Umsatz um über ein Drittel aus, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG um annähernd 30 Prozent. Für die R+V Allgemeine Versicherung AG stand eine Wachstumsrate von einem knappen Viertel zu Buche.

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Württembergische Versicherung AG wuchsen um jeweils fast ein Fünftel. Etwas schlechter als der Markt agierten die Allianz Versicherungs-AG und die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG.

Nicht einmal halb so stark wie Branche legte die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. zu.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden inklusive Mehrwertsteuer 1.350,65 Euro fällig. Sie kann bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.