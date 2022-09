Autoversicherung: Zweistellige Prämienerhöhungen für 2023 erwartet

2.9.2022 – Die Autoversicherer müssen die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben. Das immer noch hohe Preisgefälle kann zu Marktverschiebungen führen. Ein Insurtech möchte im Flottenversicherungs-Markt gemeinsam mit dem Marktführer für das Privatgeschäft angreifen.

Die Beiträge für Autofahrer in Deutschland dürften zum Jahreswechsel um mindestens zehn Prozent steigen. Diesen Wert haben Versicherungs-Mathematiker gestern auf der „Kraftfahrt-Jahrestagung 2022“ (K-Tagung) bekannt gegeben.

Onnen Siems (Bild: Schmidt-Kasparek)

Stark gestiegene Werkstatt- und Reparaturkosten

„Wenn die Branche 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen möchte, ist eine Erhöhung der Autoversicherungstarife von zehn Prozent für Alt- und Neukunden notwendig“, sagte dazu Onnen Siems, Geschäftsführer der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK).

Schon in diesem Jahr würden die Autoversicherer ein leicht negatives Ergebnis erzielen.

Grund für die Erhöhung der Kfz-Versicherungsbeiträge in 2023 sind die stark gestiegenen Werkstatt- und Reparaturkosten.

Laut der Assekurata Rating-Agentur GmbH kann man als Faustformel davon ausgehen, dass die Ersatzteilinflation doppelt so hoch wie die „normale“ Inflation ausfällt – also deutlich zweistellig. Die Kostensteigerungen sind eine Folge der Explosion bei den Strom- und Gaspreisen sowie von Lieferengpässen.

Verbraucherreaktion unklar

Unklar ist nach Einschätzung von Siems, wie die Autofahrer auf die starke Beitragserhöhung reagieren würden. „Vielleicht akzeptieren sie zehn Prozent angesichts der deutlich höheren Kostensteigerungen in anderen Bereichen“, so der Versicherungsexperte.

Tatsächlich könnten viele Autobesitzer eine Erhöhung der Kfz-Versicherung vermeiden oder doch abschwächen. So hat die General Reinsurance Corporation (GenRe) in einer Analyse des Kfz-Versicherungsmarktes ein Preisgefälle von rund 40 Prozent ermittelt (VersicherungsJournal 17.5.2022).

Nutzen können Autofahrer die großen Preisdifferenzen, indem sie zu einem günstigeren Anbieter wechseln. In der Vergangenheit war zum Jahreswechsel immer nur ein kleiner Teil der Kunden zu einem anderen Kfz-Versicherer umgestiegen. Dabei gilt für die allermeisten Autobesitzer weiterhin der 30. November als Stichtag für eine reguläre Kündigung.

In diesem Jahr können zudem wohl alle 50 Millionen Kunden das Sonderkündigungsrecht wegen Prämienerhöhung nutzen. Es gilt einen Monat ab Eingang der höheren Rechnung.

Bafin fordert Nachreservierung

Eine Beitragserhöhung für alle Autofahrer in Deutschland ergibt sich auch aufgrund eines Verbots der sogenannten Quersubventionierung aus anderen Tarifen oder Sparten. Auf der K-Tagung forderte Dr. Frank Grund, Executive Direktor Versicherungsaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin), die Branche zu einer risikorechten Tarifierung auf. Dafür müssten die Unternehmen ihre Reserven deutlich nachreservieren.

„Ich gehe davon aus, dass die Kfz-Versicherer die Inflation zu gering eingeschätzt haben“, so Grund. Der Versicherungs-Kontrolleur macht zudem deutlich, dass die aktuelle Schadenentwicklung sowohl im Neugeschäft wie im Bestand berücksichtigt werden muss.

Scharf wendet sich Grund gegen Assekuranzen, die es Kunden ermöglichen, die Kfz-Haftpflichtversicherung unterjährig zu kündigen. So wurde in der Diskussion durch Dr. Jürgen Cramer, Vorstand der Sparkassen Direktversicherung AG, öffentlich, dass beispielsweise die Check24 Vergleichsportal GmbH im Netz mit kurzen Kündigunsfristen für ihr Angebot wirbt.

„Laut dem Pflichtversicherungs-Gesetz muss eine Kfz-Haftpflichtversicherung immer ein Jahr laufen“, erläuterte Grund. Die Bafin werde gegen Assekuranzen, die dagegen verstoßen vorgehen.

Angriff auf den Flottenmarkt

Stephen Voss (Bild: Schmidt-Kasparek)

Einen groß angelegten Angriff auf den Flottenversicherungs-Markt will die Neodigital Autoversicherung AG starten. „Flotten mit schlechter Schadenquote werden wie Wanderpokale jährlich von Assekuranz zu Assekuranz weitergereicht“, erläuterte Stephen Voss, Mitglied des Vorstands der Neodigital Versicherung AG.

Zukünftig solle der Autoversicherungsarm des Insurtech, ein Joint-Venture mit der Huk-Coburg-Gruppe, Fuhrparkmanager helfen, die Schadenzahlen deutlich zu senken. „Wir kombinieren künftig die Fahr- und Bewegungsdaten der Firmen- und Dienstwagen mit einer Schadenursachenanalyse“, erläuterte Voss. Das könnten Versicherungsmakler bisher nicht leisten.

Das Insurtech will zudem einen Telematiktarif mit klassischer Schadenanalyse vereinen. Mit einem Beacon, einem kleinen Sender, werden die Fahr- und Bewegungsdaten direkt aus dem Fahrzeug an einen Datentreuhänder gemeldet. Anonym wird dann ein Fahrer-Score, also eine Punktebewertung, ermittelt. Danach richtet sich die Flottenversicherungs-Prämie.

Das System ähnelt sehr dem Telematikangebot der Huk-Coburg. Es sei aber selbst von der Neodigital gemeinsam mit MSK entwickelt worden.

Neodigital will maßgeblichen Anteil am Flottenmarkt erreichen

Bisher konnten sich Telematiktarife im gewerblichen Flottengeschäft nicht durchsetzen. Im privaten Bereich gibt es laut der E+S Rückversicherung AG rund eine Million Tarife mit Telematikcharakter. Das entspricht einer Marktdurchdringung von lediglich rund zwei Prozent.

Trotzdem verspricht sich die Neodigital, einen maßgeblichen Anteil am Flottenmarkt zu erreichen. Das gesamte Volumen des Flotten- und Brokermarkt bezifferte Voss mit 10,6 Milliarden Euro.

Für den Start zum Flotten-Telematiktarif hat der neue Versicherer als ersten Partner die SG Iffoxx Assekuranzmakler-Gesellschaft mbH gewonnen. Das Unternehmen gehört zur Aon Holding Deutschland GmbH und ist nach eigener Darstellung weltweit in 120 Ländern mit 50.000 Mitarbeitern tätig.

Laut Voss soll es einen großen Flottenbestand haben. „Wir starten, wenn wir die Zulassung der Aufsichtsbehörde für den neuen Autoversicherer haben“, sagte Voss. Der Flottentarif und die Technik wären fertig. Mit einer Zulassung durch die Bafin rechnet Voss noch in diesem Jahr.