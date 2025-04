Autoversicherung gelangt zurück in die Gewinnzone

8.4.2025 – Die Autoversicherung ist wieder profitabel. Hohe Preissteigerungen haben es möglich gemacht. Die Kunden haben dies oft hingenommen. Für 2025 soll es noch weniger Wechselaktivitäten geben. Willkürliche Rabatte sind ein Problem für die Branche.

Durch extreme Beitragserhöhungen im Neu- und Ersatzgeschäft ist es den Autoversicherern gelungen, – nach hohen Verlusten in den letzten Jahren – zurück in die Gewinnzone zu steuern. Nach einer Analyse der General Reinsurance Corporation (Gen Re) wird die Schadenkostenquote (Combined Ratio – CR) 2025 für die gesamte Kfz-Versicherung bei 96 Prozent liegen.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung liegt die CR sogar bei 90 Prozent, in der Teilkaskoversicherung bei 93 Prozent und allein in der Vollkaskoversicherung mit 106 Prozent noch im Minus. Zu dem technischen Gewinn kommen aber noch Erträge aus Kapitalanlagen aus den Rücklagen der Assekuranzen. Die Autoversicherung ist somit wieder profitabel.

Wieder zu mehr Wettbewerb unter den Autoversicherern

Daher schlossen Experten am Montag auf dem Kongress Business 21 „Mobilität und Kfz-Versicherung im Fokus“ nicht aus, dass es nun wieder zu mehr Wettbewerb unter den rund 100 Anbietern am Markt kommen kann.

Vor einem solchen Schritt warnte Stefan Schmuttermair von der E+S Rückversicherung AG. „Wir müssen weiter diszipliniert sein“, so der Appell des Experten an die Branche. Er schätzt den Erfolg des Kfz-Versicherungsmarktes etwas zurückhaltender ein. Nach seiner Prognose ist das Ergebnis 2025 lediglich ausgeglichen.

Zwei Jahre starke Prämiensteigerungen

Marco Morawetz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Einig sind sich die Rückversicherer aber darin, dass die Prämien 2024 und 2025 marktweit überall deutlich angehoben wurden. 2024 waren die Durchschnittsbeiträge laut der Gen Re in der Kfz-Haftpflichtversicherung um knapp zehn Prozent gestiegen.

Die Vollkaskoversicherung hatte um zwölf Prozent zugelegt und die Teilkaskoversicherung um zehn Prozent.

Auf diese deutlichen Preissteigerungen hat die Branche 2025 nochmals erheblich draufgelegt. So stiegen laut der Prognose der Gen Re die Beiträge in der Kfz-Haftpflicht um elf Prozent, in der Vollkasko um 16 Prozent und in der Teilkasko um 14 Prozent.

„Eine solche marktweite starke Verteuerung der Prämien im Laufe von 24 Monaten hat es in den letzten 30 Jahren in der Autoversicherung nicht gegeben“, erläuterte Marco Morawetz, Head of Consulting bei der Genre.

Kunden sind weitgehend treu geblieben

Die Versicherten haben diese Erhöhungen weitgehend hingenommen. Dabei hätten sie vielfach zu einem günstigeren Anbieter wechseln können. In der Branche gibt es weiterhin ein starkes Preisgefälle.

Eine Auswertung zur Hauptfälligkeit zeigt, dass die Stornoquote zum 1. Januar 2020 beim Vertriebsweg Internetvergleichsportal bei über 24 Prozent lag, während es Anfang 2023 lediglich knapp zwölf Prozent und 2024 knapp 16 Prozent waren. Auch bei Versicherungsmaklern lag die Stornoquote 2020 bei 14 Prozent, während sie 2023 und 2024 lediglich knapp zwölf Prozent ausmachte.

Marktanteil von Direktversicherern erneut signifikant gestiegen

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie der Auskunftei Experian GmbH, die beim Abschluss online die Bonität der Kunden prüft. So ist 2024 die Zahl der Bonitätsabfragen lediglich um zwölf Prozent gewachsen.

Dabei ist der Marktanteil von Direktversicherern aber erneut signifikant gestiegen. Auf Aggregatoren wie die Check24 Vergleichsportal GmbH oder die Verivox GmbH würde ein hohes Transaktionsniveau fallen. „Das gilt nicht nur in der Wechselsaison, sondern auch unterjährig“, heißt es bei Experian.

Für 2025 erwartet das Unternehmen eine geringere Wechselbereitschaft, weil „weitestgehend alle Marktplayer notwendige Preisanpassungen vorgenommen haben“. Aus der Analyse der Bonitätsanfragen kann Experian auch ableiten, dass sich der Trend zur unterjährigen Fälligkeit von Kfz-Verträgen verstärkt hat.

E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride mit deutlich schlechterem Schadenverlauf

Die kleine Pkw-Gruppe E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride haben weiterhin einen deutlich schlechteren Schadenverlauf als konventionelle Verbrenner. „Sie sind am Markt immer noch deutlich untertarifiert“, sagte Morawetz.

E-Fahrzeuge erzielten 2023 eine CR in der Kfz-Haftpflicht von 115,8 Prozent, Hybrid-Fahrzeuge sogar von 117,2. In der Vollkaskoversicherung lag die CR bei Elektrofahrzeugen sogar bei 141,4 Prozent und bei Hybrid-Modellen bei 140,7 Prozent.

Händeringend sucht die Branche nun nach Möglichkeiten, mehr Kosten einzusparen. Werkstattsteuerung und schnelle Schadenaufnahme, um Anwälte aus der Regulierung zu halten, gelten als Standard.

Telematik läuft noch nicht

Eine weitere Möglichkeit wäre es, auf Telematik zu setzen und die Autofahrer nach ihrem Risiko zu tarifieren. Bisher sind aber nur die Allianz Versicherungs-AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG mit einem nennenswerten Bestand unterwegs. „Bei uns schließen immerhin 20 Prozent aller Neukunden einen Telematiktarif ab“, sagte Dr. Johannes Maslowski, Leiter Privat Kraft bei der Allianz.

Genaue Zahlen zum Telematik-Bestand blieb der Manager aber schuldig. Vielmehr musste er einräumen, dass eine Reihe von Kunden das Telematik-System nach Abschluss gar nicht aktivieren und nutzen.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die meisten Experten kein Businessmodell in der Telematik sehen. Viele hoffen darauf, dass es bald einen Zugriff auf Fahrdaten direkt aus dem Auto geben könnte. Hier ist vor allem die Allianz mit Kfz-Herstellern in intensiven Gesprächen.

Vertrieb gibt zu hohe Rabatte

Grundsätzlich hofft die Branche zudem, höhere Selbstbeteiligungen durchsetzen zu können. Sie wären mit 300 Euro in Vollkasko und 150 Euro in Teilkasko längst vollkommen überholt. „Daher spielt der Schaden-Rückkauf längst keine Rolle mehr“, sagte Morawetz. Wer sein Fahrzeug in die Werkstatt bringe, sei fast immer mit 1.000 und mehr Euro „dabei“.

Arne Kleines (Bild: Schmidt-Kasparek)

Einige Erfolge hat die Axa Konzern AG in der Wechselsaison mit der persönlichen Ansprache der Kunden durch die Ausschließlichkeit erzielt. „Wir konnten beispielsweise 1.000 Euro in der Vollkasko und 300 Euro in der Teilkasko vereinbaren, um den Prämienanstieg abzuschwächen“, sagte Arne Kleines, Tribe Lead Mobility bei der Axa. Das sei aber nicht flächendeckend umgesetzt worden. „Da haben wir noch einen Weg zu gehen“, so Kleines.

Große Probleme bereiten der Branche nach einer Analyse von Philipp Kaupke, Partner der Beratungsgesellschaft Simon Kucher & Partner, die willkürliche Vergabe von Rabatten in der Autoversicherung durch den Vertrieb. „Ein großer Teil der Verluste im Gewerbegeschäft resultiert aus Rabatten“, so Kaupke.

Am Markt hätte sein Unternehmen Rabatte von bis zu 35 Prozent ermittelt. Der Berater hat ein System entwickelt, wie Rabatte systematisch zurückgefahren werden können.