Autoversicherung: Die deutschen PS-Hochburgen

10.7.2018

Die Bayern sind mit durchschnittlich 134 PS unterwegs, die Schleswig-Holsteiner mit nur 123 Pferdestärken. Das zeigt eine Auswertung der Check24 GmbH der über sie abgeschlossenen Kfz-Versicherungen im Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018. Nach den Bayern folgen im PS-Ranking die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen mit durchschnittlich 132 beziehungsweise 131 PS.

Auch im Städtevergleich (PDF, 83 KB) liegt der Süden Deutschlands vorne. Nummer eins ist München mit einer durchschnittlichen Motorisierung von 143 PS. Das sind 26 mehr als Kieler Pkw-Halter unter der Motorhaube haben (117 PS). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Stuttgart und Augsburg mit jeweils 137 Pferdestärken. Mit Nürnberg landet eine weitere Stadt aus dem Freistaat vorne (135 PS).

Die durchschnittliche Motorleistung von über Check24 versicherter Pkw liegt 2018 bei 130 PS (vorläufiger Wert). Im Jahr 2005 waren es 97 Pferdestärken. Das entspricht einem Anstieg um 33 PS oder 34 Prozent in den vergangenen 13 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Motorleistung um drei PS an, so das Vergleichsportal.