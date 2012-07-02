Autoversicherer: Wieder stark im Plus

26.3.2026 – Die Kfz-Versicherer haben mit enormen Beitragssteigerungen in den letzten drei Jahren einen Turnaround geschafft. Starker Wettbewerb ist aber nicht in Sicht. Auch 2026 werden die Beiträge wohl steigen.

Die Autoversicherung ist wieder in die schwarzen Zahlen gefahren. Die Kosten und der Schadenaufwand in der Kfz-Versicherung sind nun im zweiten Jahr unter die magische Grenze von 100 Prozent gefallen. „Für 2025 gehen wir von einer Schadenkostenquote von 97,1 Prozent und für 2026 von 97,3 Prozent aus.“

Für 2026 wird erneut ein Gewinn in der Kfz-Versicherung erwartet

Stefan Schmuttermair (Bild: Schmidt-Kasparek)

Das sagte Stefan Schmuttermair, Leiter des Zentralbereichs Deutschland bei der E+S Rückversicherung AG, am Mittwoch in Köln auf dem von Businessforum 21 (BF21) veranstalteten 23. Kongress „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus“.

Vorher hatte die Branche hohe Verluste eingefahren (VersicherungsJournal 11.7.2025). 2023 lag die Schadenkostenquote (Combined Ratio) noch bei 111,2 Prozent und 2024 noch bei 103,9 Prozent.

„In 2026 wird der technische Gewinn der Branche wie im Vorjahr rund 1,1 Milliarden Euro betragen“, so die Prognose des Rückversicherers.

„Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt hat sich wie ein Phönix aus der Asche wiederbelebt“, betonte Schmuttermair. 2026 rechnet der Experte mit Beitragseinnahmen von 40,1 Milliarden Euro. Damit steigern die Kfz-Versicherer ihre Beitragseinnahmen um rund 2,6 Milliarden Euro.

Versicherungstechnische Ergebnisse in der Kfz-Versicherung laut GDV und Prognose E+S (Bild: E+S Rück).

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Autoversicherer müssen Iran-Krieg einpreisen

Marko Morawetz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Unsicherheit herrschte auf der Konferenz, wie der Iran-Krieg mit Lieferkettenunterbrechungen und Inflationsschock auf die Kfz-Versicherung wirken wird.

Marko Morwetz, Head of Consulting bei der General Reinsurance AG (GenRe), geht davon aus, dass die Autofahrer erst ab einem Kraftstoffpreis von rund 2,50 Euro ihr Fahrvolumen merklich senken werden. „Dann könnte man sich auf notwendige Fahrten beschränken“, so Morawetz.

Daher dürfte die Schadenhäufigkeit in der Kfz-Versicherung erst einmal kaum sinken. Die Autoversicherer müssen aber mit deutlich höheren Kosten bei Reparaturen und Ersatzteilen rechnen. Sie müssten dieses Veränderungsrisiko einpreisen.

Morawetz geht davon aus, dass die Durchschnittsbeiträge in der Kfz-Versicherung auch 2026 weiter steigen werden.

Unsere Branche ist vernünftiger geworden. Stefan Daehne, ADAC Autoversicherung

Kfz-Versicherer sind optimistisch

Insgesamt zeigten sich die Experten verhalten optimistisch, was die weitere Entwicklung der Kfz-Versicherung anbelangt. „Unsere Branche ist vernünftiger geworden“, schätzte Stefan Daehne, Vorstandsvorsitzender der ADAC Autoversicherung AG.

Aljoscha Ziller (Bild: Schmidt-Kasparek)

Dr. Alexander Schmidt, Mitglied des Vorstands, Chief Underwriting Officer P&C, Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, verwies darauf, dass die Kunden, trotz starker Prämienerhöhung, ihren Versicherern überwiegend treu geblieben sind (21.1.2026). „Mit dieser Stabilität rechne ich auch für die nächsten zwei bis drei Jahre.“

Trotzdem gibt es einen Trend, den etablierte Kfz-Versicherer im Auge behalten sollten. So würden langjährige Nichtwechsler immer öfter einen Vergleich machen. „41 Prozent unserer Kundinnen und Kunden, die einen Kfz-Versicherungsvergleich machen, kommen von Assekuranzen, die nicht bei uns gelistet sind“, sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer des Vergleichsportals Verivox GmbH.

Ziller hob hervor, dass hier die Wechsler oft aus der Ausschließlichkeit kommen, etwa vom LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G., der nur über Agenturen vertreibt.

Erst ab einem Marktanteil von über 30 Prozent könnten große Kfz-Versicherer dominant werden. Dr. Per Johan-Horgby, Württembergische

Keine Marktbereinigung erwartet

In der Kfz-Versicherung wird es auch künftig eine Vielzahl von Anbietern geben. Aktuell sind rund 90 Unternehmen aktiv. Die Mehrheit der Experten rechnet damit, dass auch Kfz-Assekuranzen mit kleineren Beständen am Markt bestehen können. Das ist das Ergebnis von Diskussionen am Rande des Kongresses.

„Erst ab einem Marktanteil von über 30 Prozent könnten große Kfz-Versicherer dominant werden“, sagte Dr. Per Johan-Horgby, Mitglied des Vorstands der Württembergische Versicherung AG. Eine solche Größe hat bisher weder der Marktführer, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, noch die Allianz Versicherungen erreicht.

Nach Einschätzung von Dr. Jörg Rheinländer, Vorstand bei der Huk-Coburg, wären große Versicherer über ihre Datenmenge mit Unterstützung von Artificial Intelligence (AI) in der Lage, sich Kostenvorteile zu verschaffen, weil sie zielgruppenspezifischer kalkulieren und auch die Schadenregulierung besser steuern könnten.

Kleinen Versicherern können Datenpools helfen

Solche Vorteile könnten nach Einschätzung von Experten kleinere Versicherer durch Beteiligung an Datenpools ausgleichen. Darauf verwiesen etwa Morawetz von der GenRe und Schmuttermair von der E+S Rück. Beide Unternehmen bieten Datenpools an. Einen Datenpool für die Kfz-Versicherung gibt es auch bei der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK).

In dem Pool der GenRe befinden sich beispielsweise die Daten von 15 Millionen Pkw. Damit ist der Pool sogar größer als der Risiko-Bestand des Huk-Coburg-Konzerns, der inklusive Zweiräder derzeit über 14,5 Millionen Verträge zur Kraftfahrthaftpflicht verfügt.

„Kleine Versicherer können sich zudem spezialisieren“, erläuterte Zurich-Manager Schmidt. Er geht davon aus, dass öfter Kfz-Assekuranzen das Vollsortiment in der Kfz-Versicherung aufgeben werden.

Das Telematik-Angebot [… ist] ein Nischenprodukt geblieben. Marko Morawetz, GenRe

Telematiktarife lohnen nicht

Weiterhin steht Morawetz Telematiktarifen, bei denen guter Fahrstil rabattiert wird, sehr kritisch gegenüber. Je nach Kundentyp müssten die Kfz-Versicherer bei einem Fahrstil-Höchstrabatt von 20 Prozent unter dem Strich Schadeneinsparungen von 33 bis 38 Prozent generieren, damit sich der Tarif lohnt.

„Nach zehn Jahren ist das Telematik-Angebot mit lediglich 1,5 Millionen Verträgen am Markt, von denen 90 Prozent auf die Marktführer Huk-Coburg und Allianz entfallen, ein Nischenprodukt geblieben", stellte Morawetz fest.

Er warnte Assekuranzen davor, in ein solches Angebot zu investieren. Ein Grund sei, dass Fahrer künftig aufgrund intelligenter Technik von Assistance-Systemen hin zum autonomen Fahren an Bedeutung verlieren würden.

Viel wichtiger sei es, sich mit den Fähigkeiten des Fahrzeugmodells auseinanderzusetzen. Morawetz verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Hersteller intensiv an einer integrierten Kfz-Versicherung arbeiten würden.