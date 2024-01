Autoversicherer suchen Auswege aus dem Kostendilemma

29.1.2024 – Bei Verkehrsgerichts wurde auch die Autoversicherung diskutiert. Einige Erkenntnisse: Die Transformation zum elektrischen Kfz-Markt ist schwierig. Die Fahrzeuge sind sehr teuer. Gleichzeitig steigen laufende Kosten, wie Kfz-Versicherungen, enorm. Grund ist ein Quasi-Monopol der Hersteller auf Ersatzteile. Kfz-Versicherer bemühen sich, mehr Fahrzeuge in eigene Werkstätten zu lotsen. Mit dem direkten Datenzugriff aus dem Auto könnten neue Versicherungsangebote, wie Telematik-Tarife, einen Boom erleben.

E-Autos sind für viele Menschen in Deutschland nicht bezahlbar. Das zeigt ein Stimmungsbild, dass das Goslar Institut e.V. bei verschiedenen Verbraucherinnen und Verbrauchern ermittelt hat. Tenor der nicht repräsentativen Umfrage: Die Kosten für das Autofahren explodieren.

Die Kostenentwicklung lässt sich mit konkreten Daten belegen, wie eine Untersuchung des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zeigt. Demnach haben die Autohersteller zwischen August 2022 und August 2023 die Preise im Schnitt um 9,7 Prozent erhöht.

„Einige Ersatzteile wurden noch teurer: So kostet eine hintere Autotür sogar über 13 Prozent mehr als im Vorjahr“, so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die Branche kritisiert, dass Ursache für diese Entwicklung der Ersatzteilpreise, die weit über der sonstigen Inflation liegt, durch ein Quasi-Monopol der Kfz-Hersteller, die sogenannte Design-Richtlinie, entsteht.

Ersatzteilpreise belasten Autoversicherer

Jörg Rheinländer (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Die Kosten haben sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt“, sagte Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg-Gruppe, in einer Diskussion am Rande des 62. Deutschen Verkehrsgerichtstages.

Während die Zahl der Personenschäden sinke, würden die Blechschäden steigen. Aktuell habe die gesamte Kfz-Versicherung einen Verlust von drei Milliarden Euro gemacht. Ein wesentlicher Grund wären die immer weiter steigenden Ersatzteilpreise. Rund acht Milliarden Euro müssten die Kfz-Versicherer derzeit dafür zahlen.

„Selbst für Fahrzeuge, die gar nicht mehr verkauft werden, steigen die Ersatzteilpreise erheblich“, kritisierte Rheinländer.

Autofahrer müssten sich auf steigende Versicherungsprämien für die nächsten Jahre einstellen. Mit dem jetzt für 2024 vom GDV ermittelten Prämienanstieg von rund zehn Prozent komme die Branche nicht in die schwarzen Zahlen.

WERBUNG

E-Autos erheblich teurer als Verbrenner

Stefan Bratzel (Bild: Schmidt-Kasparek)

In der Diskussion erläuterte Professor Dr. Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW), dass die Kfz-Hersteller sich derzeit in einem schwierigen und teuren Transformationsprozess zu E-Autos befänden. Zudem wären heutige Autos deutlich komplexer. Sie wären aber auch sicherer und komfortabler geworden, so der Autoexperte, der „Automotive Management“ lehrt.

Kritisch merkte er an: „Für breite Schichten ist heute ein E-Auto nicht bezahlbar.“ Während herkömmlich angetriebene Fahrzeuge im Schnitt 40.000 Euro kosten würden, lägen die E-Pkw bei rund 52.000 Euro. „Autohersteller müssen aufpassen, dass sie mit den hohen Preisen nicht ein Eigentor schießen, wenn die Fahrzeuge nicht mehr absetzbar werden“, warnte Bratzel.

Einig waren sich die Diskutanten, dass die sogenannte „Reparaturklausel“, die das Designmonopol aufheben soll, viel zu spät erst eine Wirkung erzielt. Denn es gibt einen 25-jährigen Bestandschutz. Die Liberalisierung des Marktes für sichtbare Kfz-Ersatzteile werde sich daher erst ab 2045 spürbar positiv auf die Preise auswirken.

Hoher Aufwand der Kfz-Versicherer für E-Auto-Reparaturen

Daher kämpft die Branche nun dafür, dass zumindest bei E-Autos günstigere Reparaturwege eingeschlagen werden. „Derzeit sind die Reparaturen von E-Autos rund ein Drittel teurer als die von herkömmlichen Verbrennern“, stellte Rheinländer fest.

Grund sei zum einen, dass die Werkstatt neue Technik vorhalten müsse und vielfach die Batterie nach einem Unfall sofort ausgetauscht würde. „Wir kämpfen nun dafür, dass beispielsweise erst einmal diagnostiziert wird, in welchem Zustand die Batterie überhaupt ist“, so Rheinländer. Erfolgversprechend seien zudem neuartige Batterien, die in austauschbaren Segmenten aufgebaut würden.

Sparen können Kfz-Versicherer, wenn sie die Fahrzeuge in eigene Partnerwerkstätten steuern. Das ist aber nur bei Kaskoschäden möglich, weil hier eine vertragliche Vereinbarung mit den Kunden besteht.

Bei der Huk-Coburg-Gruppe hat bereits „deutlich mehr als die Hälfte“ der Versicherten in Kasko eine Werkstattbindung abgeschlossen. Mit ihren eigenen Partnerwerkstätten können die Kfz-Versicherer deutlichen Einfluss auf die Reparaturkosten nehmen.

Erst zwei Prozent der Privatkunden haben einen Telematik-Tarif

Einen Sparschub könnte es auch von Telematiktarifen geben. Im privaten Bereich gibt es laut der E+S Rückversicherung AG rund eine Million Policen mit Telematik-Charakter. Das entspricht einer Marktdurchdringung von lediglich rund zwei Prozent.

Bei diesen Verträgen können Autofahrer durch vorsichtige Fahrweise Prämie sparen. Rund 500.000 Telematiktarife haben Kundinnen und Kunden bei der Huk-Coburg abgeschlossen. „Wir haben aber rund zehn Millionen Fahrzeuge versichert“, erläuterte Rheinländer. Es gebe somit noch ein großes Potenzial.

Daten aus dem Auto: Gespräche mit Hersteller „offener“

Das könnte viel besser ausgeschöpft werden, wenn die notwendigen Fahrdaten für die Tarifberechnung direkt aus dem Fahrzeug kommen und nicht wie heute üblich aus einer externen Box, die beispielsweise an der Windschutzscheibe befestigt wird.

„Die Gespräche mit den Kfz-Herstellern für einen direkten Datenzugriff sind offener geworden“, so Rheinländer. Dahinter stehe wohl auch die große Angst, dass Big-Tech-Unternehmen in diesem Markt aktiv werden könnten. Technisch habe man bereits prüfen können, dass die Übernahme der Daten reibungslos funktioniert.

Wie nahe die Huk-Coburg-Gruppe vor einer möglichen Kooperation mit Kfz-Herstellern steht, blieb aber in der Diskussion offen.

Kooperationsmodelle auf dem Vormarsch

Bratzel rechnet damit, dass für neue Serviceangebote rund um die Mobilität, künftig überwiegend Kooperationsmodelle etabliert werden.

„Deutsche Kfz-Hersteller bauen erst einmal Auto. Aus Software und Daten Geld zu verdienen ist noch immer das Geschäft von Amazon & Co.“, so der Wissenschaftler. Als Kfz-Hersteller wäre hier Tesla die Benchmark und auch chinesische Hersteller weit vorne.

„Deutsche Autohersteller werden daher mit Big-Techs kooperieren, um immerhin noch eine Gatekeeper-Funktion zu behalten“, so Bratzel. Der Wettbewerb um neuen Mobilitätsservice könnte daher in den nächsten Jahren eine spannende Fahrt aufnehmen.