Autoversicherer rechnen mit zwölf Prozent weniger Schadenaufwand

6.5.2022

Die Kfz-Versicherer erwarten, dass die Anzahl der Unfälle bis 2040 um 13 bis 19 Prozent und die Entschädigungs-Leistungen um rund zwölf Prozent sinken werden. Diese Prognose hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag herausgegeben.

Anlass war die Zulassung eines hochautomatisiertes Fahrsystems von Mercedes-Benz durch das Kraftfahrtbundesamt. Damit können nach Verbandsangaben Autos bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde selbstständig auf Autobahnen fahren, ohne dass die Fahrer auf den Verkehr achten müssten.

Die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach erklärte, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung des Halters auch die Unfallopfer bei technischem Versagen der autonomen Systeme entschädige. Wer aber mangelhafte Systeme auf den Markt bringe, müsse mit Regressansprüchen im Rahmen der Produkthaftung rechnen.

Anja Käfer-Rohrbach (Bild: GDV)

Um nach einem Unfall mit einem hochautomatisierten Fahrzeug feststellen zu können, wer oder was den Unfall verursacht hat, müssten Datenspeicher an Bord aufzeichnen, ob der Mensch oder der Computer in einer bestimmten Situation die Fahraufgabe innehatte, wo sich das Auto wann befand, wann die Steuerung gewechselt beziehungsweise der Fahrer zur Übernahme aufgefordert wurde oder ob eine technische Störung aufgetreten ist.