Autoversicherer fahren ins Minus

19.4.2023 – Die Kfz-Versicherer haben die Prämien zum Jahresanfang nur in geringem Umfang erhöht. Damit drohen hohe Verluste. Die Prämien müssten sogar stärker als die allgemeine Inflationsrate steigen. Daher müssten die Kfz-Versicherer im Wechselgeschäft 2023/24 die Bestandsprämien deutlich erhöhen. Das zeigte sich auf der Tagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus".

WERBUNG

Die Autoversicherer müssten 2023 die Prämien massiv erhöhen, um die Inflation auszugleichen. „Zum Jahresbeginn wurden die Prämien in der Kfz-Versicherung im Durchschnitt lediglich um 2,3 Prozent marktweit angepasst“, sagte Marco Morawetz, Head of Consulting bei der General Reinsurance AG (Gen Re).

Dabei haben die Versicherer, um im Wettbewerb keine Verluste zu erleiden, die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung (KH) insgesamt nur um zwei Prozent und die Vollkaskoversicherung um drei Prozent erhöht. Die Teilkaskoversicherung blieb sogar unverändert.

Marco Morawetz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Erhöhungen über Inflationsrate notwendig

„Das ist nicht auskömmlich für die Autoversicherung und wird die Inflation nicht ausgleichen“, so Morawetz am Dienstag in Köln auf der 20. Jahrestagung „Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus" des Businessforum21.

Damit sei die Zeit der versicherungs-technischen Gewinne und Erträge vorbei. Für 2023 rechnet Morawetz daher in einem „realistischen Szenario“ mit einem Verlust von drei Prozent in der gesamten Autoversicherung.

2022 hatte die Branche noch einen Gewinn von 550 Millionen Euro eingefahren. In der Diskussion rechneten die Kfz-Experten mit einer Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) für 2023 von 105 bis 110 Prozent.

Die Autoversicherung wird tiefrot. Dr. Jörg Rheinländer, Huk-Coburg

Preise müssten über die Inflationsrate angehoben werden

Jörg Rheinländer (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Dr. Jörg Rheinländer, Mitglied des Vorstands der Huk-Coburg-Gruppe, sagte: „Die Autoversicherung wird tiefrot.“ Tatsächlich müssten die Autoversicherer ihre Preise sogar deutlich über die Inflationsrate anheben.

Grund ist, dass die Ersatzteilpreise stärker als der Verbraucherpreisindex gestiegen sind. Die Inflation lag laut dem Statistischen Bundesamt 2022 bei 7,9 Prozent und im März 2023 bei 7,4 Prozent.

Durch die Inflation steigt sogar die Schadenhäufigkeit in der Kfz-Versicherung. „Grund ist, dass durch die höheren Reparaturkosten die Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung öfter überschritten wird“, erläuterte, Doris Peter, Leiterin Actuarial Pricing und Spartencontrolling bei der HDI Versicherung AG.

Doris Peters (Bild: Schmidt-Kasparek)

Damit die Autoversicherung ihre Verluste ausgleicht, müssten die Prämie daher nach Aussage der Experten deutlich über die Inflationsraten erhöht werden.

E-Fahrzeuge stark untertarifiert

Noch stärker müssten die Kfz-Versicherer die Prämien für Elektrofahrzeuge in Kaskoversicherung erhöhen. Hier fährt der Markt derzeit durch eine starke Untertarifierung in der Vollkaskoversicherung ein Minus von über 19 Prozent ein und in der Teilkaskoversicherung ein Minus von über sechs Prozent.

Noch sei der Bestand von E-Fahrzeugen mit rund ein Prozent am Gesamtbestand aller Kfz relativ klein. „Er wächst aber stark und damit bekommen die Kfz-Versicherer in der Zukunft ein großes Problem“, warnte Morawetz.

„Nun brauchen wir Prämienerhöhungen auch im Bestand“, forderte Dr. Dirk Schmidt-Gallas, Senior Partner, Global Head of Insurance bei Simon-Kucher & Partners in einem Videobeitrag. Doch scheinbar ist die Branche dazu bisher nicht bereit, aus Angst Marktanteile zu verlieren.

Laut einer Befragung von Simon-Kucher sagen rund 46 Prozent der Bundesbürger, dass sie derzeit mehr sparen müssen. Daher dürften Prämienerhöhungen die Autofahrer schnell dazu treiben, Prämien zu vergleichen und teurere Anbieter zu verlassen.

Berater Gallas rät den Assekuranzen daher, Rabatte zu streichen und Prämienerhöhungen mit einer Ansprache zu Mehrleistungen zu verbinden, um das Preisthema aus dem Focus zu nehmen.

Grüne Kfz-Tarife einführen

Zudem sollten die Autoversicherer „grüne Premium-Tarife“ anbieten. Damit würde eine hohe zusätzliche Zahlungsbereitschaft der Kunden erreicht werden. In einem Modellprojekt zur Hausratversicherung stellten die Berater fest, dass 28 Prozent der Kunden den ESG-Tarif wählten und so Prämienerhöhungen von durchschnittlich elf Prozent durchgesetzt werden konnten.

Skeptisch sieht Rückversicherungs-Experte Morawetz die Auswirkung der digitalen Zulassung von Fahrzeugen, die ab dem 3. Quartal 2023 für alle Kfz-Versicherer möglich ist (VersicherungsJournal 31.3.2023).

Diesen Service könnten auch Autohändler anbieten. Damit würden sie möglicherweise Versicherern Konkurrenz machen. Denn von der Zulassung zur Versicherung sei es nicht weit. Autohändler würden bei den Zulassungen heute einen Anteil von 78 Prozent haben.