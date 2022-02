Auto-Abos bedrohen den Kfz-Versicherungs-Vertrieb

16.2.2022 – Nutzen statt besitzen, ist die neue Devise, wenn es um Autos geht. Die neuen Öko-Systeme, bei denen meist Flotten-Versicherungsverträge eine Rolle spielen, bedrohen die klassische individuelle Kfz-Versicherung. Der Markt könnte neu verteilt werden. Daher versuchen Kfz-Versicherer zunehmend, bei neuen Spielarten der Mobilität mitzumischen.

Das Auto-Abo könnte künftig die neue Form der privaten Autonutzung werden. Das zeigt die Studie „Wie reagieren Autokäufer auf Elektroautos und Auto-Abos?“ bei der über 1.000 potenzielle private Autokäufer befragt wurden.

Manche Risiken für die Kunden werden minimiert

„Das Auto-Abo minimiert alle Risiken für die Kunden“, behauptete Professor Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Car-Center Automotive Research der D+S Automotive GmbH, am Dienstag bei der Vorstellung der Untersuchung.

Bei der neuen Finanzierungsform Auto-Abo sind alle Kosten, wie Versicherungsbeiträge, Reifenwechsel, Zulassung, Steuern sowie Wartung und Reparaturen in die monatliche Rate inkludiert. Auto-Abo ist somit ein neuer Name für All-inklusiv-Leasing. Es soll Kunden stärker motivieren, Elektro-Autos (E-Autos) zu kaufen.

Derzeit gibt es bundesweit lediglich 52.000 Fahrzeuge, die über ein Abo genutzt werden. Das ist ein minimaler Anteil der verkauften Fahrzeuge in Deutschland. 2021 wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt rund 2,6 Millionen Pkw neu zugelassen.

Zudem gibt es pro Jahr rund sieben Millionen Gebrauchtwagenverkäufe. Laut einer Prognose des Car-Centers sollen es 2030 schon rund eine Million Auto-Abos geben.

Versicherung am klassischen Vertrieb vorbei

Diese Form der Mobilität bedroht den klassischen Vertrieb der Kfz-Versicherung. Denn Autohersteller und Abo-Anbieter haben feste Kooperationen mit Versicherern. Um frühzeitig in neuen Öko-Systemen aktiv zu werden, kooperiert die Ergo Versicherung AG nun mit dem Marktführer bei Auto-Abos, der Fleetpool GmbH. Beide Unternehmen sind an der jetzt vorgelegten Studie beteiligt.

Die Umfrage zeigt, dass zwischen 29 und 31 Prozent der Autofahrer, die sich in den nächsten drei Jahren ein Auto anschaffen wollen, ein Abonnement nutzen würden. Die meisten Kunden wollen ihr Fahrzeug aber weiterhin bar bezahlen (36 bis 44 Prozent). Der Anteil der Finanzierung liegt zwischen 13 und 17 Prozent und der des Leasings bei 13 und 15 Prozent.

Leergefahrene Batterie versichert

Beim Auto-Abo greifen die Kunden aber schneller zu einem teuren Fahrzeug. Da über die Hälfte der Befragten noch niemals mit einem E-Auto gefahren ist, soll das Auto-Abo den Einstieg in die fremde Antriebstechnik erleichtern. Fahrzeug-Abonnements können für Laufzeiten von sechs, zwölf oder 24 Monaten abgeschlossen werden.

Eine wesentliche Rolle, um Vorurteile gegenüber E-Autos abzubauen, sollen Versicherer spielen. So garantiert die Ergo-Versicherung im Rahmenvertrag mit Fleetpool, dass der Kunde auch dann abgeschleppt wird, wenn er seine Batterie selbst leergefahren hat.

„Kein Autofahrer bleibt absichtlich liegen“, erläuterte Dr. Christian Gründl, Mitglied des Vorstands der Ergo Versicherung. Darum könne diese Leistung versichert werden. „Man erhält ja keinen VIP-Service und wird nicht zum Fahrziel, sondern lediglich zur nächsten Ladesäule geschleppt.“

Kunden haben konkrete Wünsche

Versichert ist bei Schadenfällen zudem ein Ersatzwagen. „Wir haben in der Umfrage festgestellt, dass den Kunden vor allem der Erhalt der Mobilität wichtig ist“, sagte Gründl. Als wichtige Kosten- und Sicherheits-Optionen im Auto-Abo wünschten sich von den Befragten

74 Prozent ein Ersatzfahrzeug,

70 Prozent die Absicherung gegen Nachzahlung,

68 Prozent eine Pannenhilfe,

46 Prozent keine Selbstbeteiligung sowie

34 Prozent eine Insassen-Unfallversicherung.

Doch mit Ausnahme von Ersatzfahrzeug und Pannenhilfe sind über Ergo die meisten Wünsche der Kunden bisher nicht abgedeckt. So gibt es gegenüber dem üblichen privaten Kfz-Schutz eine sehr hohe Selbstbeteiligung von 1.000 Euro in der Vollkasko- und 500 Euro in der Teilkasko-Versicherung.

Der Schadenfreiheitsrabatt läuft […] nicht weiter. Dr. Christian Gründl, Ergo

Schäden über die normale Abnutzung hinaus zahlen die Kunden extra

Auto-Abo-Kunden sollten also möglichst vorsichtig fahren. Gleichzeitig müssen die Abonnenten Schäden, die über die normale Abnutzung hinausgehen, bei Rückgabe des Fahrzeuges aus eigener Tasche zahlen.

„Die Rückgabeschäden liegen aber im Schnitt lediglich bei 350 bis 400 Euro“, sagte Alexander Kaiser Deputy-CEO bei Fleetpool. Demgegenüber wären es beim klassischen Leasing 2.500 bis 3.000 Euro. Zudem würde sehr fair kommuniziert, welche Schäden der Kunde selbst tragen muss. Die Prüfung würde durch einen unabhängigen TÜV-Sachverständigen durchgeführt.

Für die Kunden bleiben somit etliche Risiken. Das gilt auch für einen bereits erworbenen Schadenfreiheitsrabatt in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Da die Abo-Fahrzeuge über einen Rahmenvertrag bei Fleetpool versichert sind, besteht laut Ergo kein individueller Vertrag. „Der Schadenfreiheitsrabatt läuft daher nicht weiter“, erläuterte Ergo-Manager Gründl.

Kostenvorteile zu Lasten der Vertriebe

Nach einer Musterrechnung, die Dudenhöffer vorlegte, können Abo-Angebote sogar günstiger als klassisches Leasing sein. Das rechnete der Autoexperte am Beispiel der Finanzierung eines Ford Kuga ST Line X vor.

Für das Fahrzeug, das nach Händlerrabatt rund 37.000 Euro kostet, wird eine Abo-Rate von 449 Euro pro Monat fällig. Damit liegt die entwickelte Vergleichskennzahl, der sogenannte Car-Abo-Faktor, bei 1,2. Es werden im Abo somit pro Monat 1,2 Prozent des Angebotspreises fällig.

Beim Leasing wären es hingegen 1,4 Prozent. Welche wichtige Rolle dabei die Versicherungskosten spielen, zeigt sich daran, dass die Beispiele mit der Schadenfreiheitsklasse 30 gerechnet wurden.

Nach Meinung des Car-Center-Chefs könnte das Auto-Abo überwiegend vollkommen digital abgewickelt werden. Damit würden sich Kostenvorteile ergeben, denn zehn Prozent des Autopreises würden beim klassischen Kauf im Autohaus auf den Vertrieb entfallen. Geringe Versicherungskosten dürften sich ebenfalls günstig auf die Monats-Abo-Rate auswirken.